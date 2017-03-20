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175 лет назад 2016
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Разбор 20-го тура РФПЛ от Романа Широкова, нового эксперта «Чемпионата»
Фото: РИА «Новости»
Текст: Роман Широков

«Для «Спартака» ЦСКА опаснее «Зенита». Широков – о 20-м туре

Роман Широков – о шансах ЦСКА и «Зенита» догнать «Спартак», стимулировании в футболе и феномене Ари – в собственной рубрике на «Чемпионате».
20 марта 2017, понедельник. 08:30. Футбол
Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. «Спартак» заработал одно очко или потерял два в Черкизово?


Судя по тому, как складывалась игра, «Спартак» скорее потерял очки. Красно-белые достаточно неплохо действовали, единственное, чего не хватило, это реализация. Моменты ведь были. Но если во многих предыдущих матчах «Спартаку» везло, то с «Локомотивом» фортуна отвернулась. Было несколько отскоков возле ворот Гилерме, где нападающие «Спартака» могли доработать, но в каждом из таких эпизодов «Локо» был на шаг впереди. А в целом матч с «Локомотивом» удался «Спартаку». Не скажу, что это была чемпионская игра, но красно-белые давили, хотели выиграть, сделали для этого всё, но чуть-чуть не хватило удачи.

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2. Дрогнет ли «Спартак» теперь, когда конкуренты догоняют?


Рано говорить об этом, шесть очков – это всё ещё достаточно хороший гандикап. Все сейчас уходят на перерыв, так что есть время подумать – и у «Спартака», и у других. Красно-белым надо немного успокоиться за эти две недели, чтобы никак не отвлекало положение лидера. Это хороший задел, но отыграть его могут. Однако если «Спартак» хочет стать чемпионом, то не может позволить себе растерять такое преимущество.

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3. Почему Ари всё время забивает «Спартаку»?


Есть команды, которые для кого-то являются «любимыми». Александр Кержаков, например, «Спартаку»
тоже часто забивает. А в моменте с голом Ари вся атака была неплохая – Владислав Игнатьев хорошую подачу сделал. Ари в таких ситуациях практически никогда не промахивается. И то, что защитники не углядели, — это его заслуга во многом. Да, Кутепов и Таски неправильно расположились в центре штрафной. Но тут надо понимать, что нападающий грамотно себя проявил — задёргал оборону и поставил в такое неудобное положение. Ари, может, и небольшого роста, но он высоко прыгает, грамотно выбирает позицию и достаточно часто забивает головой.

4. Стимуляция в футболе — это хорошо или плохо?


Положительно отношусь к этому. Речь же не о деньгах за поражение, так что почему бы и нет. «Локомотиву» в матче со «Спартаком» в любом случае надо было побеждать. Потому не думаю, что стимуляция, – если она вообще была — основной фактор, благодаря которому «Локомотив» отобрал у «Спартака» очки.

В моей карьере был похожий случай: когда-то давно другой клуб платил за то, чтобы мы отобрали очки у их конкурентов. Мы тогда, кажется, выиграли даже. Но где это было, точно сказать не могу, не помню.

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5. Первая тройка определена?


Да, причём уже давно. Здесь вопросов нет. Я даже не представляю, кто может в неё вклиниться. В теории мог бы «Ростов», но ему сейчас надо сосредоточиться на завоевании четвёртого места, которое даёт возможность попасть в еврокубки.

6. Прежний Данни вернулся?


Данни — ключевой игрок в «Зените». По тому, как они начали чемпионат после перерыва, кроме португальца у питерцев, кажется, и обострять больше некому. Для «Зенита», да и для всего чемпионата очень хорошо, что Данни возвращается на прежний уровень. Человек очень сильно любит футбол, хочет показывать максимум и всё делает для этого. Восстановиться после третьего разрыва «крестов» Данни помог внутренний стержень – этот игрок никогда не сдаётся перед обстоятельствами, за что ему футбольный бог и воздаёт.

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7. Справедлива ли замена Лодыгина на Лунёва?


Не думаю, что в матче с «Арсеналом» для «Зенита» было принципиально, кто будет в воротах. Хотя туляки в конце нанесли несколько неприятных ударов, и Лунёв показал себя довольно уверенно, не отпускал мячи, — что самое главное — и хорошо прерывал навесы. Андрей провёл неплохой матч, но таких уж неразрешимых задач соперник перед ним не поставил.

8. Как можно обыграть «Зенит», но проиграть «Томи»?


Это обычное явление, когда середняк или команда из нижней части таблицы обыгрывает гранда, а потом пропадает на три-четыре матча. В такую ситуацию и попал «Амкар». Да и «Томь», надо сказать, не такая простая команда. Томичи хоть и проигрывали до этого, но в том же матче с ЦСКА – в первом тайме – они достаточно неплохо действовали в атаке. Ошибки у команды были в обороне, но класс игроков атаки ЦСКА и «Амкара» несопоставим. Отсюда и разница в результате матчей. Вполне допускаю, что «Томь» может остаться в РФПЛ по итогам сезона. А почему нет? Доедут до стыковых матчей, а там могут и не вылететь. Плюс есть польза от того, что в команде играют молодые футболисты. Мы же говорим, что молодёжи нужно давать шанс проявить себя в РФПЛ – вот, пожалуйста, отличный шанс. Лунёв сколько сыграл – 10, 12 матчей? И ушёл в «Зенит».

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9. Четвёртая подряд «баранка» «Уфы» — что это?


Вижу целый комплекс причин, почему «Уфа» не пропускает. Где-то игроки хорошо обороняются, где-то соперники не забивают. В матче с «Краснодаром» достаточно много было моментов у ворот «Уфы», но Беленов хорошо сыграл. Даже отлично. Не зря Александра вызвали в сборную, в последнее время он хорош.

В первом тайме с «Краснодаром» «Уфа» достаточно уверенно смотрелась. Во втором тайме уже краснодарский клуб завёлся, создал много моментов, но где-то Беленов, повторюсь, хорошо сыграл, а где-то сами не забили. Но это проблема «Краснодара». А у «Уфы» всё отлично – ребята на ноль играют, очки набирают. Сейчас будет перерыв, разберут ошибки, доберут во взаимодействиях. Такие матчи для них очень полезны.
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10. Новая тактика ЦСКА себя оправдывает?


Конечно, оправдывает – две победы, одна ничья, да ещё и с «Зенитом». «Спартаку», считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не «Зенита». Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют «армейцы», я их шансы всё-таки чуть выше оценю. У «Зенита» такого потенциала, который позволит прибавить на финише, я пока не вижу. Многое зависит от Данни – пойдёт игра, и «Зенит» будет достаточно неплох. Не пойдёт – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо Данни. ЦСКА — более сбалансированная команда: у команды надёжная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Спартак ФК Уфа Андрей Лунёв Ари — футболист Мигел Данни Роман Широков
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