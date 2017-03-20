Символическая сборная 20-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь



Александр Беленов, «Уфа»

Оборона



Марио Фернандес, ЦСКА

Полузащита



Роман Зобнин, «Спартак»

Алан Дзагоев, ЦСКА

Квинси Промес, «Спартак»

Алексей Ионов, ЦСКА

Мигел Данни, «Зенит»

Нападение



Ари, «Локомотив»

Тренер



Виктор Гончаренко, ЦСКА

Александр Беленов продолжает творить чудеса в воротах новой команды. «Уфа» продолжает не пропускать и исправно набирать очки после зимней паузы.Марио Фернандес вновь был неподражаем на правом фланге ЦСКА. В тяжелейшей выездной победе над «Тереком» бразилец поучаствовал как автор решающего паса.Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия из всей тройки центральных защитников «железнодорожников»провёл самый качественный матч против «Спартака». Лидер чемпионата немало атаковал, но благодаря защитникам «Локо» к отскочившим в опасную зону мячам красно-белые почти не успевали.Очередной матч на высоком уровне провёл главный центральный защитник «Ростова» Сесар Навас. У «Крыльев Советов» практически не было опасных моментов, за исключением одного штрафного удара.Лучшим левым защитником тура стал игрок «Зенита» Доменико Кришито. Помимо просто качественного матча на счету итальянца гол в ворота тульского «Арсенала».Сменивший за сезон не одну позицию Роман Зобнин в отсутствие Дениса Глушакова выходит в самом центре полузащиты. Как и в игре с «Анжи», против «Локомотива» Зобнин отлично смотрелся на, пожалуй, родном для себя участке поля.Лидер ЦСКА Алан Дзагоев проделал огромный объём работы в центре полузащиты «армейцев» в воскресном матче против «Терека». Именно игра «десятки» ЦСКА во многом помогла красно-синим добиться победы в сложнейшем выездном матче.Слабовато выступивший в прошлой игре с «Анжи» Квинси Промес в матче 20-го тура против «Локомотива» забил единственный гол «Спартака» и играл как настоящий лидер.Продолжает забивать после перерыва Алексей Ионов. Именно его гол в ворота «Терека» стал решающим в этой встрече.Лидер «Зенита» Мигел Данни потихоньку обретает форму после третьего за карьеру разрыва крестообразных связок. В игре с «Арсеналом» Данни напомнил лучшую версию себя, забив шикарный гол.Гол, забитый Ари в Черкизово, стал для бразильца уже седьмым в ворота «Спартака» за российскую карьеру. Именно этот мяч помог «железнодорожникам» не проиграть лидеру чемпионата.Новая тактика ЦСКА, привитая команде Виктором Гончаренко, пока полностью себя оправдывает. «Армейцы» ни разу после перерыва не проиграли и не пропустили ни одного мяча. Учитывая, что четыре из семи «весенних» очков были набраны «армейцами» в играх против «Зенита» и «Терека» (в Грозном), тренерские решения белорусского наставника красно-синих можно смело назвать удачными.