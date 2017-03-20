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Луис Суарес
Фото: Reuters
Текст: Ярослав Васильев

Суарес опять падает на пенальти. 10 событий футбольных выходных

«Реал» и «Барселона» синхронно побеждают, фанаты «Арсенала» бьются за будущее Венгера, а в РФПЛ возвращается чемпионская гонка.
20 марта 2017, понедельник. 11:30. Футбол

1. Мировая в московском дерби


Восьмиочковый отрыв «Спартака» от конкурентов сделал команду Карреры чемпионом в глазах многих любителей российского футбола. Может быть, зря? «Спартак» 18 марта играл с «Локомотивом» и пропустил первым, хотя долго вёл игру – красно-белых огорчил Ари, забивший «Спартаку» уже шестой гол в шести матчах. Гости быстро приготовили ответ — Квинси Промес красиво принял на грудь скидку от Зе Луиша и ударил в дальний угол, но больше голов зрители не увидели, а попытки «Спартака» добыть викторию ни к чему не привели – 1:1.

2. Кирьяков жалуется на «руку Питера»


«Истерика, которую поднял «Зенит» после прошедшего матча с «Амкаром», сыграла свою роль. Они добились, чего хотели. В прошлом матче была рука Москвы? Сегодня, наверное, рука Питера», – в досаде говорил после матча на «Петровском» тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков. Какая рука витала над стадионом и определяла судейство, непонятно. Но как минимум в одном важном эпизоде судьи сработали в пользу хозяев. Повторы показывают, что Данни, принимая мяч перед своим голом, находился в офсайде.

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3. Гончаренко побеждает «Терек»


В чемпионской гонке остаётся и ЦСКА Виктора Гончаренко – «армейцы» взяли три очка на сложном выезде в Грозный. Против «Терека» хватило одного забитого мяча: после прострела с правого фланга и пары попыток замкнуть передачу мяч отскочил на ударную позицию Алексею Ионову. Что точно стоит отметить в игре ЦСКА, так это сохранность своих ворот – за три матча при Гончаренко «армейцы» не пропустили ни разу.

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4. Гвардиола сыграл вничью с «Ливерпулем» и испытывает гордость


«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – две, пожалуй, самые яркие и непредсказуемые команды АПЛ: обе способны «грабить богатых и отдавать очки бедным». Но очный матч уже во второй раз в нынешнем сезоне получился слабоватым – много прессинга, маловато остроты и зрелищ.
Очередной мяч с пенальти в нынешнем сезоне забил Джеймс Милнер, бывший игрок «Сити», а «горожане» ответили на это голом Серхио Агуэро. 1:1, которые удивительным образом обрадовали и Юргена Клоппа, и Хосепа Гвардиолу. Последний вообще заявил следующее: «Это один из счастливейших дней в моей тренерской карьере. Испытываю гордость».

5. Баннерная война за Венгера


«Арсенал» опять проиграл. На этот раз примитивному «Вест Бромвичу» Тони Пьюлиса со счётом 1:3. Но самое удивительное событие матча случилось не на поле. В небо над стадионом поднялись два баннера, которые подчёркивают весь дуализм отношения болельщиков «канониров» к своему многолетнему тренеру – «Wenger out» («Венгер, уходи») и «In Arsene we trust» («Мы верим в Арсена»). Сам же Арсен Венгер после матча сказал, что уже определился со своим будущим, но расскажет об этом чуть позже. Здравый смысл подсказывает, что эпоха француза в «Арсенале» всё-таки близка к завершению.

>>> Уйти нельзя остаться. Пять «за» и «против» отставки Арсена Венгера

6. «Ювентус» выиграл и разнервничался


Массимилиано Аллегри предостерегал «Ювентус» от успокоенности в матче с «Сампдорией», выигравшей семь последних игр из девяти, но предостеречь Пауло Дибалы от травмы не смог. Дибала не доиграл и получаса, схватившись за бедро и попросив замену – и тогда у болельщиков бьянконери сердце наверняка дрогнуло: даже счёт 1:0 в пользу «Юве», сохранившийся до финального свистка, их не радовал. Обрадовал Аллегри, сказавший после матча, что со здоровьем Дибалы нет ничего серьёзного – его просто поберегли.

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7. «Реал» победил в Стране басков


На стадионе «Сан-Мамес» в Басконии в нынешнем сезоне выигрывали только две команды. Да-да, те самые: «Барселона» и теперь вот мадридский «Реал». Первый гол за «сливочных» забил Карим Бензема, погасивший огонь критики в свой адрес – слишком много говорят, что Бензема не тот, плохо реализует моменты и должен уступить место Альваро Морате. Второй мяч – типичный для нынешнего сезона: подача с углового от Крооса на Серхио Рамоса, только Рамос не забил, а скинул на дальнюю Касемиро. 2:1 в пользу «Реала» – и Мадрид остался лидером Примеры.

8. Пенальти и удаление – рецепт победы «Барсы»


Первый тайм игры с «Валенсией» складывался для «Барселоны» очень натужно – сине-гранатовые первыми пропустили от Эльякима Мангала и до 45-й минуты не были лучше. Но при счёте 1:1 Мангала завалил Суареса при выходе один на один, судья наказал француза пенальти и удалением, Лео Месси этот 11-метровый реализовал. Ситуация с пенальти выглядела забавной – нарушение было, но Суарес упал невероятно неправдоподобно. «Валенсия», правда, тут же сравняла. Но после перерыва «Барсе», имевшей численное преимущество, всё равно было легче. Во втором тайме Месси добавил ещё один мяч, а четвёртый забил всеми критикуемый Андре Гомеш – 4:2 в пользу «Барселоны».

9. В Германии окончательно завершилась чемпионская гонка


С каждыми выходными «Бавария» всё сильнее убивает интригу в борьбе за серебряную салатницу, теперь этой интриги вовсе нет – отрыв от «Лейпцига», у которого не вовремя кончились силы, составляет уже 13 очков. «Красные быки» крупно проиграли бременскому «Вердеру» (0:3), тогда как «Бавария» выиграла матч в неудобном для себя Мёнхенгладбахе. Вдвойне отрадно для мюнхенцев, что победный гол забил Томас Мюллер – человек, который весь сезон борется с голевым кризисом и тяжело его преодолевает.

10. Мбаппе снова сорвал аплодисменты


18-летний Килиан Мбаппе восхищает всех – в таком возрасте забивать «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов дорогого стоит. Его исключительность доказал матч в Кане, против одного из аутсайдеров чемпионата Франции. «Монако» выиграл 3:0, Мбаппе забил дважды, а уходя на замену, сорвал аплодисменты стадиона «Кана». Даже соперники признают, что у монегасков вырос талант невиданной силы, главное теперь – не похоронить его скоротечным трансфером куда-нибудь в «МЮ».

>>> Киллер Мбаппе. Кто он — «новый Анри», похоронивший «Ман Сити»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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