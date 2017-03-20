Наш ответ BBC — в мгновениях 20-го тура РФПЛ

Перформанс тура
Болельщики «Спартака» во время матча с «Локомотивом» высмеяли нашумевший фильм BBC о российских фанатах.
Гость тура
Известный российский шоумен Сергей Светлаков открыл матч тура «Локомотив» — «Спартак».
Статистика тура
Ари вновь забил «Спартаку» — итого на счету бразильца семь голов в семи матчах против бывшей команды. Гол бразильца попал в список самых красивых в туре.
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Спасение тура
«Спартак» потерял очки, но всё же смог добиться ничьей в дерби с «Локомотивом». Голом отметился Квинси Промес и посвятил его жене.
Квинси Промес и Александр Самедов
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Хулиганство тура
В Черкизово удалось собрать аншлаг, но не обошлось без использования пиротехники и сжигания атрибутики.
Дерби «Локомотив» — «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Дерби «Локомотив» — «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Дерби «Локомотив» — «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Прерванная серия тура
«Томь» одержала победу над «Амкаром» и прервала свою серию без побед, которая длилась с сентября прошлого года.
«Томь» выиграла впервые с сентября 2016-го года
Фото: fctomtomsk.ru
Тренерский успех тура
«Уфа» под руководством Сергея Семака продлила свою беспроигрышную серию, сыграв вничью с «Краснодаром», и до сих пор остаётся в еврокубковой зоне турнирной таблицы.
Сергей Семак
Фото: РИА Новости
Вратари тура
Александр Беленов сыграл четыре сухих матча подряд и на данный момент является лидером сезона в нашем MVP.
Игорь Акинфеев также продлил свою серию, отстояв 7 матчей в чемпионате на ноль.
Александр Беленов
Фото: РИА Новости
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Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости
Драма тура
Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру против «Краснодара» у тренера вратарей Юрия Перескокова остановилось сердце на три минуты. Сейчас состояние Перескокова остаётся тяжёлым, он находится в больнице Краснодара.
«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.
Юрий Перескоков
Фото: fcufa.pro
Дебют тура
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв надёжно отыграл свой первый матч в чемпионате за бело-голубых.
Андрей Лунёв
Фото: fc-zenit.ru
Головной убор тура
У болельщицы «Спартака.
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Болельщики «Спартака»
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"