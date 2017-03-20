Наш ответ BBC — в мгновениях 20-го тура РФПЛ

Перформанс тура

Гость тура

Статистика тура

Спасение тура

Квинси Промес и Александр Самедов Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Хулиганство тура

Дерби «Локомотив» — «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Дерби «Локомотив» — «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Дерби «Локомотив» — «Спартак» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Прерванная серия тура

«Томь» выиграла впервые с сентября 2016-го года Фото: fctomtomsk.ru

Тренерский успех тура

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Вратари тура

Александр Беленов Фото: РИА Новости

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

Драма тура

Юрий Перескоков Фото: fcufa.pro

Дебют тура

Андрей Лунёв Фото: fc-zenit.ru

Головной убор тура

Болельщики «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

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