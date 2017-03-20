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175 лет назад 2016
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Самые яркие фото 20-го тура РФПЛ
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

Наш ответ BBC — в мгновениях 20-го тура РФПЛ

Светлаков ударил по мячу, Ари снова забил «Спартаку», Акинфеев опять не пропустил — в обзоре самых ярких фотографий 20-го тура РФПЛ.
20 марта 2017, понедельник. 12:30. Футбол
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Перформанс тура


Болельщики «Спартака» во время матча с «Локомотивом» высмеяли нашумевший фильм BBC о российских фанатах.

Гость тура


Известный российский шоумен Сергей Светлаков открыл матч тура «Локомотив» — «Спартак».

Статистика тура


Ари вновь забил «Спартаку» — итого на счету бразильца семь голов в семи матчах против бывшей команды. Гол бразильца попал в список самых красивых в туре.
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Спасение тура


«Спартак» потерял очки, но всё же смог добиться ничьей в дерби с «Локомотивом». Голом отметился Квинси Промес и посвятил его жене.
Квинси Промес и Александр Самедов

Квинси Промес и Александр Самедов

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Хулиганство тура


В Черкизово удалось собрать аншлаг, но не обошлось без использования пиротехники и сжигания атрибутики.
Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Дерби «Локомотив» — «Спартак»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Прерванная серия тура


«Томь» одержала победу над «Амкаром» и прервала свою серию без побед, которая длилась с сентября прошлого года.
«Томь» выиграла впервые с сентября 2016-го года

«Томь» выиграла впервые с сентября 2016-го года

Фото: fctomtomsk.ru

Тренерский успех тура


«Уфа» под руководством Сергея Семака продлила свою беспроигрышную серию, сыграв вничью с «Краснодаром», и до сих пор остаётся в еврокубковой зоне турнирной таблицы.
Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: РИА Новости

Вратари тура


Александр Беленов сыграл четыре сухих матча подряд и на данный момент является лидером сезона в нашем MVP.
Александр Беленов

Александр Беленов

Фото: РИА Новости
Игорь Акинфеев также продлил свою серию, отстояв 7 матчей в чемпионате на ноль.
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев

Фото: РИА Новости
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Драма тура


Во время перелёта «Уфы» в Краснодар на игру против «Краснодара» у тренера вратарей Юрия Перескокова остановилось сердце на три минуты. Сейчас состояние Перескокова остаётся тяжёлым, он находится в больнице Краснодара.

«Чемпионат» желает здоровья Юрию Перескокову и надеется на его скорейшее выздоровление.
Юрий Перескоков

Юрий Перескоков

Фото: fcufa.pro

Дебют тура


Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв надёжно отыграл свой первый матч в чемпионате за бело-голубых.
Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: fc-zenit.ru

Головной убор тура


У болельщицы «Спартака.
Болельщики «Спартака»

Болельщики «Спартака»

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
→ Символическая сборная 20-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Ари — футболист Сергей Семак Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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