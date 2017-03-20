Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мирча Луческу
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Луческу против всех. О чём умалчивает тренер «Зенита»

Чем ближе финиш сезона в РФПЛ, тем резче в суждениях главный тренер «Зенита». На этот раз Мирча Луческу прошёлся по конкурентам.
20 марта 2017, понедельник. 13:30. Футбол
>>> 10 самых жалующихся тренеров мирового футбола

Иногда мне кажется, что при выборе тренера «Зенит» руководствуется не только профессиональными качествами и количеством титулов в резюме соискателя. Умение убедительно и нетривиально излагать свои мысли как будто служит дополнительным преимуществом одного кандидата перед другим, менее словоохотливым. Или это на приезжих Мистеров вольный невский воздух так влияет? Непонятно.

Выступления Лучано Спаллетти отличала метафоричность и итальянская изящность. Андре Виллаш-Боаш чуть не еженедельно рубил правду-матку, невзирая на должности и субординацию. Наверное, мало кто ожидал от достопочтенного «домнула» Луческу молодецкого пыла португальского предшественника в дебатах с прессой. Но тех, кто более или менее внимательно следил за деятельностью румынского мастера на прежнем месте работы, его эксцентричность едва ли удивила.

На восьмом десятке лет люди редко пересматривают устоявшиеся взгляды на жизнь и методы достижения результата. А в Донецке Луческу использовал ровно те же приёмы психологического давления на окружающих – соперников, судей и органы, этих судей контролирующие. Благо, и там, и тут пользовался поддержкой влиятельных фигур, «тяжеловесов» политики и бизнеса.
Словесные эскапады Луческу подчас увлекательнее игры его команды.

Словесные эскапады Луческу подчас увлекательнее игры его команды. Неделю назад объектом жёсткой критики Мистера стали «негодники со свистками и флажками», лишившие «Зенит» трудового гола в Перми. В домашней встрече с «Арсеналом» рефери отработал так, что тренер хозяев должен был остаться доволен: мало того что влепил аутсайдеру пенальти, так ещё и спорный гол Данни засчитал.

Казалось бы, уж теперь-то душенька Мирчи Михайловича может бы довольна. Но нет. Теперь от принципиального борца за правду и справедливость досталось… конкурентам. Эмоциональный монолог Луческу после будничной, в общем-то, победы был настолько прекрасен, что заслуживает быть
процитированным полностью: «Могу сказать, что даже в таком составе мы сильнее всех остальных команд — и «Спартака», и ЦСКА, и «Ростова», и «Краснодара», и всех остальных. Если взять игры, которые мы провели с этими командами, то мы играли намного лучше. В какой-то мере нам чего-то не хватило. И вы знаете, чего нам не хватило. У нас могло быть на семь-восемь очков больше».

Многим тут, должно быть, послышался намёк на некие тёмные силы, коварно препятствующие продвижению бронзового призёра РФПЛ навстречу новым трофеям. Не иначе как незримая рука Москвы то и дело нагло одёргивает фаворита за сине-бело-голубой рукав, сбивая с победного шага?
Страшно подумать, кто посмел бы дать такую установку служителям Фемиды – ведь это на них тонко намекает старейшина тренерского цеха?

Представляю, как после ознакомления с репликой Луческу вытянулось лицо у Курбана Бердыева. Или у Массимо Карреры. У них, не получивших за сезон ни одного пенальти в свою пользу, как минимум не меньше оснований жаловаться на судьбу и судей, чем у «Зенита», забившего семь голов с «точки». О семи красных карточках «Ростова» мне даже и заикаться неловко.

Луческу – искусный оратор, умеет выгодно для себя и команды расставить акценты. При этом детали, не вписывающиеся в его теорию, с лёгкостью отбрасываются как пустяшные. Ошибки судей в пользу «Зенита» воспринимаются как данность, в чужую – как неопровержимое доказательство антипитерского заговора.

Безапелляционно заявляя о превосходстве над прямыми конкурентами, Мирча Луческу почему-то умалчивает, что предшествовало перевороту домашней игры с «Ростовом» или дожатию «Спартака». Мне не трудно – напомню. Против дончан «Зенит» вчистую провалил первый тайм и в довесок к двум пропущенным мячам мог получить удаление – за деяние, очень похожее на «фол последней надежды», в исполнении Хави Гарсии. Но вместо большинства южане до перерыва остались в меньшинстве, а в начале второго тайма пропустили с пенальти – и развалились.

В игре со «Спартаком» другой рефери не заметил фола Кришито. Свистни его арбитр, пришлось бы извлекать из кармана карточку. Жёлтую, а следом и красную – за повторное предупреждение. Тут он промолчал, а парой минут позже ткнул перстом в белый кружок на траве напротив спартаковских ворот.

А больше прямых конкурентов, извините, «Зенит» не побеждал. С ЦСКА дважды разошёлся миром, в Ростове-на-Дону довольствовался нулёвкой, как и дома с «Локомотивом». В Краснодаре отдал фактически выигранный матч, получив пару мячей в компенсированное время.

О каком преимуществе над соперниками толкует господин Луческу, можно только догадываться. Если о статистическом, так «Спартаку» по большинству параметров – владение, удары – «Зенит» уступил. С ЦСКА создал поровну острых моментов на «Петровском» и нанёс равное количество ударов (9-9) в Москве. «Краснодару» проиграл и по статистике, и по счёту…
Понятно, что с приближением финиша сезона напряжение растёт, эмоции закипают. Два турнира проиграны, третий – под вопросом…

Понятно, что с приближением финиша сезона напряжение растёт, эмоции закипают. Два турнира проиграны, третий – под вопросом. Начальство хмурит брови, народ на трибунах посвистывает. Отчасти, наверное, и этим объясняется красноречие главного тренера «Зенита». Очевидно, что ловкими демагогическими приёмами Луческу пытается убить двух зайцев: а) переключить внимание руководства на мифического «внешнего врага», б) заставить горячиться, а значит, ошибаться менее опытных конкурентов.

Сработает – снимем шляпу перед проницательностью и даром внушения тренера. В противном случае ему будет трудно убедить работодателя в необходимости продления сотрудничества. Луческу это лучше кого бы то ни было понимает – и потому атакует неприятеля словом и делом. Тут уже все средства хороши.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 93
Теги
ФК Зенит Мирча Луческу
Новости. Футбол
20 марта 2017, понедельник
15:27 Нойер не поможет сборной Германии в матчах с командами Англии и Азербайджана
15:15 «Кьево» — самая возрастная команда Европы, «Оренбург» — на 10-м месте
15:10 Ахметов, Лихачёв и Обляков вызваны в молодёжную сборную России
15:00 Павлюченко: с удовольствием продлю контракт с «Уралом»
14:47 Буффон: желание выиграть ЛЧ подстёгивает меня и не даёт завершить карьеру
14:45 Шоу летом может покинуть «Манчестер Юнайтед»
14:37 Председатель СД «Крыльев»: когда вся атака травмирована, кому забивать? Лории?
14:27 Доннарумма: я надеюсь остаться в «Милане», о новом контракте позаботится агент
14:18 Конте: «Челси» — великая команда, поэтому мы всегда должны играть на победу
14:12 Лингард объяснил необычное празднование гола в ворота «Мидлсбро»
14:06 Анчелотти не захотел Луиса Суареса из-за Роналду, сделав ставку на Бензема
13:58 Рочина и Карадениз в преддверии матча с «Зенитом» тренировались индивидуально
13:49 Стало известно, когда состоится отложенный матч «МС» — «МЮ»
13:48 Буффон: Нойер уже не один год мера всех вещей в категории «современный вратарь»
13:41 Почеттино: в один прекрасный день Алли может встать в ворота
13:40 После игры с ЦСКА игроки «Терека» получили три выходных
13:24 На строительстве стадиона «Динамо» инвестор и подрядчик выдерживают графики
13:22 Санья травмировался в матче с «Ливерпулем» и может не сыграть за сборную Франции
13:09 Системой освещения в «Лужниках» можно будет управлять с планшета
13:08 «Ганновер-96» уволил Штенделя с поста главного тренера, его сменил Брайтенрайтер
13:05 Фернандес: хочу думать не о Бельерине, а о титулах «Барселоны»
13:04 Антонио не поможет сборной Англии в матчах с Германией и Литвой
12:59 Комиссия РФС рассмотрит спорные эпизоды матча «Зенит» — «Арсенал»
12:50 Сампаоли: судьба Мончи не является условием моего будущего в «Севилье»
12:49 Сборная России успешно добралась до Краснодара
12:47 Азар не сыграет против России и Греции
12:43 Лаборде: злит, когда играют грубо против моих партнёров, они — моя вторая семья
12:37 Пике может больше не дать интервью радиостанции Cadena Ser в ответ на её опрос
12:31 Перескоков: было давление 190 на 110, напичкали химией, сейчас чувствую слабость
12:30 Алексис в хорошем состоянии и готов сыграть со сборной Аргентины
12:14 Хавбек «Динамо» Сапета может пропустить до месяца
12:06 Женская сборная России — мужской: удачи в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией
12:04 В. Денисов и Чорлука из-за травм пропустят ближайшие матчи своих сборных
11:57 Трапаттони: в борьбе между «Реалом» и «Баварией» буду поддерживать Анчелотти
11:56 Защитник «Атлетико» Врсалько порвал крестообразные связки колена
11:39 В «Арсенале» отрицают ведение переговоров с Тухелем
11:35 КДК рассмотрит использование «Тереком» системы оповещения для поддержки команды
11:35 Хуммельс назвал Дембеле самым большим талантом Бундеслиги
11:32 Ройс может выйти на поле в матче с «Баварией»
11:28 Жилберту Силва посоветовал российским болельщикам наслаждаться матчами КК-2017
11:27 Поль Погба исполнил танец, поддержав братьев, выступавших по телевизору
11:22 Гендиректор «Арсенала»: надеялся, Еськов не поддастся на шум «Зенита» в прессе
11:08 Хацкевич или Калитвинцев могут возглавить киевское «Динамо»
11:07 Куртуа: игроки «Сток Сити» пытались спровоцировать Косту
10:54 Гасилин из-за травмы не поможет молодёжной сборной России в ближайших матчах
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какие клубы добьются права представлять Россию в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+