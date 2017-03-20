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Луческу против всех. О чём умалчивает тренер «Зенита»

Чем ближе финиш сезона в РФПЛ, тем резче в суждениях главный тренер «Зенита». На этот раз Мирча Луческу прошёлся по конкурентам.