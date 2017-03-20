История в фотографиях. Алексей Прудников

Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Кто болеет за «Спартак», конечно, помнит знаменитую Ширяевку – спартаковский стадиончик в Сокольниках. Именно на Ширяевом поле появилась одна из первых в Москве спортивных площадок с футбольным полем. А на фото – игра с дублем «Динамо».
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Дело было на сборах перед молодёжным чемпионатом мира в Японии. Лев Иванович приехал поддержать нас, молодых вратарей. Сказал, что благодаря этому мячу мы можем многого добиться, получить билет в большую футбольную жизнь.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
С Ринатом Дасаевым в самолёте после решающего в чемпионате матча с «Ростовом». Тогда Ринат получил повреждение, а я его заменил. Что можно сказать о Дасаеве? Это лучший вратарь мира на тот момент. Сам-то я был тогда молодым запасным голкипером. Отношения в команде были тёплыми, и вратари не были исключением. Можно сказать, учились друг у друга, тренера вратарей тогда ведь не было.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Едем в автобусе после победы в ответном матче на Кубок УЕФА против «Брюгге». «Спартак» тогда победил – 3:1, и нас почему-то отказались кормить в гостинице. Решили выехать в город, чтобы заодно и убить время до рейса. Чартеров тогда не было. На фото справа – Олег Романцев, слева на переднем плане – Юрий Гаврилов. В том матче нам единственный гол забил Жан-Пьер Папен. Но, честно говоря, не очень его помню. Не дали мы ему показать себя во всей красе.
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Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Во дворце спорта «Динамо» на тренировке по физической подготовке вместе с Николаем Толстых, Гурамом Аджоевым и Александром Уваровым.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
В этом игровом моменте финального матча на Кубок СССР против «Зенита» я получил сотрясение мозга после столкновения с участием Бориса Чухлова и Александра Новикова. Матч я доиграть смог, а вот после мне уже заметно поплохело. Но зато «Динамо» выиграло трофей.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
На стадионе «Динамо» смотрим футбол с Валерием Газзаевым и его сыновьями Володей и Асланом.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
С женой Тамарой и сыном Аланом. Левее: Александр Ярдошвили и Владимир Капустин.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Дело было в Вильнюсе, когда играли с местным «Жальгирисом». Выпившая болельщица выбежала на поле с динамовского сектора и кинулась обниматься. Тогда не особо строго охраняли поле, а подобные инциденты были редкостью. Девушка даже не буянила особо. Мы с ней обнялись, и её довольную увёл солдат.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Фото было сделано перед Олимпиадой в Сеуле 1988 года. Справа от меня нападающий Евстафий Пехлеваниди, который 13 лет в чемпионате СССР отыграл за «Кайрат» и забил под 100 мячей. Позже, через семь лет, я приехал играть в чемпионат Южной Кореи. Видимо, впечатления от страны, полученные в 1988 году, дали о себе знать, когда выбирал этот вариант.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
На фото слева направо: Добровольский, Михайличенко, баскетболисты Волков и Тараканов и я – крайний справа. Фотография сделана в Олимпийской деревне. Вся наша команда была очень дружной, а особенно тепло общались футболисты с баскетболистами. Они нас на руках носили – футболисты ведь маленькие. Снимали, кстати, на мой фотоаппарат.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Это праздничный вечер в честь нашей победы на Олимпиаде-88 в Сеуле. Поёт Валера Сюткин, а помогает ему Лёша Михайличенко. Праздновали прямо на корабле, на котором жили.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Когда играл в «Колосе», у нас своего стадиона не было – арендовали арены в Краснодаре для игр и тренировок. На тренировочном поле приходилось самому натягивать сетку на ворота, чтобы позаниматься. За этим занятием меня и застал фотограф.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Испытал настоящий шок, когда Вити не стало…
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Миша Евдокимов только-только стал губернатором. На этой фотографии мы в Барнауле, Михаил Сергеевич решил пробить по воротам во время одного из мероприятий в рамках ежегодного фестиваля спорта. Хорошо, не я был на воротах.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Алтай. Снова фестиваль Миши Евдокимова. Сегодня я являюсь учредителем фонда Евдокимова, который проводит ежегодный фестиваль спорта и музыки. Здесь я стою на деревенских воротах. Местные мастерили сетку из подручных средств, так что крепкой её не назовёшь. Сильно бить было нельзя – сразу рвалась, потому не лупили.
Фото: Из личного архива Алексея Прудникова
Нынешнее место работы. Совсем недавно к нам на тренировку пришли фотографировать. Спрашиваю: «Что снимать собираетесь?» — «Прыжки», — говорят. Ну, я к ребятам тут же: «Держите меня – сейчас прыжок будет».
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