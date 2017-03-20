MVP марта в РФПЛ. Беленов – оплот надёжности в «Уфе»

Впрочем, впечатляющим стартом стража ворот уфимцев не ограничился: Беленов сохранил в неприкосновенности свои ворота не только в матче с «Тереком», но и в последующих турах – с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Постоянный эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев оценил яркую игру вратаря и включил его в символическую сборную каждого из трёх мартовских туров.
Уверенно отыграв все три тура, Беленов завоевал звание самого ценного игрока марта в премии, учреждённой совместно «Чемпионатом» и Российской футбольной Премьер-Лигой. Поздравляем Александра!
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Расклады по итогам последнего мартовского тура выглядят следующим образом:
Специалисты
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Фернандес, Данни, Ари.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Промес, Ари, Беленов.
Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»: Ари, Дзагоев, Данни.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Игнатьев, Ари, Солосин.
РФПЛ
Ари, Беленов, Дзагоев.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Ари, Дзагоев, Беленов.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Ари, Фернандес, Беленов.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Данни, Ари, Ионов.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ари, Беленов, Ионов.
Денис Целых, «Чемпионат»: Игнатьев, Промес, Фернандес.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Беленов, Игнатьев, Кришито.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Ари, Данни, Беленов.
Читатели
Ари («Локомотив») – 423 голоса – 3 дополнительных балла
Квинси Промес («Спартак») – 337 – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 241 – 1.
«ВКонтакте»
Квинси Промес («Спартак») – 1792 голоса (28,4 %) – 3 дополнительных балла.
Мигел Данни («Зенит») – 1035 (16,4 %) – 2.
Марио Фернандес (ЦСКА) – 775 (12,3 %) – 1.
Итоги 20-го тура РФПЛ:
Ари («Локомотив») – 13;
Александр Беленов («Уфа») – 8;
Квинси Промес («Спартак») – 7;
Мигел Данни («Зенит») – 6;
Марио Фернандес (ЦСКА) – 4;
Алан Дзагоев (ЦСКА) – 3;
Владислав Игнатьев («Локомотив») – 3;
Алексей Ионов (ЦСКА) – 2;
Доменико Кришито («Зенит») – 1;
Алексей Солосин («Томь») – 1.
Голосование футбольных экспертов по итогам 20-го тура РФПЛ принесло Беленову 7 баллов. Ещё одно очко вратарь добрал в опросе читателей на странице проекта MVP. Александру, суммарно накопившему 28 очков, в мартовском зачёте удалось буквально на один балл опередить новичка «Локомотива» Ари, ярко проявившего себя в матчах с «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Третьим в состязании за звание лучшего игрока месяца финишировал полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который в 19-м туре внёс весомый вклад в разгромную победу над «Томью» (4:0).
В сезонном зачёте борьба за лидерскую позицию немного ослабла. Беленов по-прежнему возглавляет рейтинг лучших игроков РФПЛ, имея в активе 66 очков. Следом за ним расположился спартаковец Квинси Промес (60), за которого продолжают активно голосовать пользователи портала в обоих опросах. Он немного оторвался от своего партнёра по команде Дениса Глушакова, у которого в копилке 53 очка.