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Как Траоре забивает и мажет пенальти. Экс-легионеры РФПЛ в Европе

Виллиан продолжает путь к чемпионству АПЛ вместе с «Челси», а экс-спартаковец Уорис спасает свою команду во Франции.