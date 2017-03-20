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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов, Сборная России по футболу
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

«Три раза – это уже что-то значит». Черчесов собрал сборную в Краснодаре

Футболисты сборной России больше часа занимались на поле с мячом, но Станислав Черчесов отказался называть это тренировкой.
20 марта 2017, понедельник. 19:45. Футбол
Многие игроки сборной остались без выходных. В этом плане повезло спартаковцам и «железнодорожникам», которые играли в субботу. Тяжелее пришлось футболистам ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и, конечно, «Зенита», который только в 21:30 закончил матч в Санкт-Петербурге, а в понедельник в 16:30 нужно было присутствовать на пятом поле академии в Краснодаре.


Хотя до газона добрались не все. К примеру, не было Игоря Акинфеева, который остался заниматься в тренажерном зале. Судя по всему, с вратарем не случилось ничего серьезного. Просто повредил палец на вчерашней предматчевой тренировке в Грозном.

Зато занятия в общей группе начал Глушаков, который пропускал дерби из-за травмы. Увы, он не смог закончить тренировку вместе с партнерами и спустя 30 минут продолжил заниматься индивидуально с тренером по физической подготовке Феликсом Ледесмой.


Не было в общей группе еще Дзюбы, Крицюка и Смолова. Похоже, их пока будут привлекать больше к теоретическим занятиям и прочим собраниям. Об этом рассказал главный тренер Станислав Черчесов.

На тренировке сборной присутствовали руководители ФК «Краснодар» – владелец Сергей Галицкий и генеральный директор Владимир Хашиг. Они что-то бурно обсуждали, глядя на поле. Отвлекать их от беседы не представлялось возможным.


«Эй, Макс, это уже третий раз! Ладно бы первый или второй, но третий – это уже что-то значит», – подначивал Кануникова тренер Ромащенко. Футболист поднял руку, как бы извиняясь за ошибку. Первое после паузы занятие было не слишком интенсивное: разминка, а потом квадраты приближенные к игре – с пасом на третьего.


Недавно от выступлений за сборную отказался Василий Березуцкий. Это породило сразу несколько вопросов: кому теперь играть в центре защиты и кого назначать капитаном? Пока ответ на второй вопрос не знает даже главный тренер.

– Кто будет капитаном сборной России? – первый вопрос Черчесову.
– Завтра-послезавтра пообщаемся между собой. Может быть даже сегодня кое с кем. И спокойно решим.

– В каком состоянии находится Глушков, который принимал участие в тренировке?
– Это даже не тренировка была по большому счету. Денис делает то, что может. Когда начались «квадритики», он отошел и занимался отдельно. Сегодня и завтра послушаем его организм. Через парочку-троечку дней сделаем Глушакову МРТ. Есть его желание, есть наше, а есть физиология. Ее никто не отменял. Как только начинаешь отменять физиологию, сразу начинаются травмы.

– Учитывая выбывших, уже представляете состав на матч против сборной Кот-д'Ивуара?
– У нас уже есть выкладки по работе футболистов. Завтра проведем еще тесты. Нужно понимать, что условный Ерохин сыграл семь игр подряд по 90 минут. Другие – меньше. Это не значит, что Ерохин будет в плохом состоянии, но подходить надо аккуратно. Тем более вдруг еще у кого-то заболит живот. Пока не стоит делать прогнозов по составу.


– Каково снова вернуться в Краснодар?
– Нас здесь всегда отлично принимают. Мы открыли этот стадион, был великолепный спектакль в матче с Коста-Рикой. Увы, не в нашу пользу. После того голевого фейерверка забитые мячи были, кажется, во всех матчах, кроме последнего. Мне нравится Краснодар – футбольный город, великолепный стадион. Непонятно, почему он стал третьим… (видимо, Черчесов имеет ввиду звание третьего стадиона мира в 2016-м году). Я был на других аренах. То ли у меня со вкусом беда, то ли – у тех, кто выбирал.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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