«Три раза – это уже что-то значит». Черчесов собрал сборную в Краснодаре

Многие игроки сборной остались без выходных. В этом плане повезло спартаковцам и «железнодорожникам», которые играли в субботу. Тяжелее пришлось футболистам ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и, конечно, «Зенита», который только в 21:30 закончил матч в Санкт-Петербурге, а в понедельник в 16:30 нужно было присутствовать на пятом поле академии в Краснодаре.Хотя до газона добрались не все. К примеру, не было, который остался заниматься в тренажерном зале. Судя по всему, с вратарем не случилось ничего серьезного. Просто повредил палец на вчерашней предматчевой тренировке в Грозном.Зато занятия в общей группе начал, который пропускал дерби из-за травмы. Увы, он не смог закончить тренировку вместе с партнерами и спустя 30 минут продолжил заниматься индивидуально с тренером по физической подготовке Феликсом Ледесмой.Не было в общей группе еще. Похоже, их пока будут привлекать больше к теоретическим занятиям и прочим собраниям. Об этом рассказал главный тренерНа тренировке сборной присутствовали руководители ФК «Краснодар» – владелеци генеральный директор. Они что-то бурно обсуждали, глядя на поле. Отвлекать их от беседы не представлялось возможным.«Эй, Макс, это уже третий раз! Ладно бы первый или второй, но третий – это уже что-то значит», – подначивалтренер. Футболист поднял руку, как бы извиняясь за ошибку. Первое после паузы занятие было не слишком интенсивное: разминка, а потом квадраты приближенные к игре – с пасом на третьего.Недавно от выступлений за сборную отказался. Это породило сразу несколько вопросов: кому теперь играть в центре защиты и кого назначать капитаном? Пока ответ на второй вопрос не знает даже главный тренер.– первый вопрос Черчесову.– Завтра-послезавтра пообщаемся между собой. Может быть даже сегодня кое с кем. И спокойно решим.– Это даже не тренировка была по большому счету. Денис делает то, что может. Когда начались «квадритики», он отошел и занимался отдельно. Сегодня и завтра послушаем его организм. Через парочку-троечку дней сделаем Глушакову МРТ. Есть его желание, есть наше, а есть физиология. Ее никто не отменял. Как только начинаешь отменять физиологию, сразу начинаются травмы.– У нас уже есть выкладки по работе футболистов. Завтра проведем еще тесты. Нужно понимать, что условный Ерохин сыграл семь игр подряд по 90 минут. Другие – меньше. Это не значит, что Ерохин будет в плохом состоянии, но подходить надо аккуратно. Тем более вдруг еще у кого-то заболит живот. Пока не стоит делать прогнозов по составу.– Нас здесь всегда отлично принимают. Мы открыли этот стадион, был великолепный спектакль в матче с Коста-Рикой. Увы, не в нашу пользу. После того голевого фейерверка забитые мячи были, кажется, во всех матчах, кроме последнего. Мне нравится Краснодар – футбольный город, великолепный стадион. Непонятно, почему он стал третьим… (видимо, Черчесов имеет ввиду звание третьего стадиона мира в 2016-м году). Я был на других аренах. То ли у меня со вкусом беда, то ли – у тех, кто выбирал.