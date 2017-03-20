Только без рук. Слово в защиту российских судей

Летом прошлого года во Франции я общался со шведским коллегой, который удивлялся тому, насколько уверенно Карасёв работал свои матчи на чемпионате Европы. Коллега, естественно, не знал о Премьер-Лиге примерно ничего, поэтому наугад высказал предположение, что это чемпионат заставляет судью быть таким крутым. Я тогда рассмеялся, а сейчас понимаю, что отчасти он был прав. Дело не в уровне чемпионата, но в давлении, которое оказывается на судей. С точки зрения давления даже матч плей-офф Лиги чемпионов для нашего арбитра проще, чем игра «Зенит» — «Арсенал» или «Спартак» — «Амкар».
Карасёв выделяется среди других российских судей ментальными навыками. Его храбрость при принятии решений удерживает матчи под контролем, он сам диктует правила каждой конкретной игры. Раньше эта храбрость затмевалась импульсивностью, но за годичный перерыв в работе на Лиге чемпионов после ужасной игры «Шальке» — «Спортинг» два с половиной года назад Карасёв сумел поработать над этим и стал меньше полагаться на инстинкты. Однако всё это ментальные качества, но нельзя не отметить и то, что с методологической точки зрения московский арбитр тоже хорош. Методологию в нем воспитала российская школа судей, а значит, она не так и плоха. Те люди, которые кричат об ошибках наших судей, очевидно, не очень следят за европейскими чемпионатами. Немецкие судьи ошибаются в методологии гораздо чаще и сами признают это, но вытягивают харизмой (а когда не вытягивают, и получается Дениз Айтекин в том самом матче), английские арбитры слишком часто занимают неверную позицию, а в чемпионате Испании все матчи судит рандом — никто не знает, с какой ноги сегодня встал рефери. Тем не менее только у нас в течение нескольких дней судейский корпус могут обвинять в «руке Москвы», а затем в «руке Петербурга». И есть две причины, почему так происходит.
С точки зрения давления даже матч плей-офф Лиги чемпионов для нашего арбитра проще, чем игра «Зенит» — «Арсенал» или «Спартак» — «Амкар».
Первая — психологическая, мы долго на ней останавливаться не будем. Я намеренно сказал, что такое есть только у нас, хотя это не совсем правда — газеты Испании и Каталонии поочерёдно видят в судействе ту или иную руку. Но там это происходит по причинам, которые в России невозможны: у нас не настолько децентрализованное государство (у нас оно вообще не децентрализованное), где каждая автономия видит во всём заговор столицы, а в столице видят во всём заговор автономий. У нас всюду мерещатся руки, потому что мы любим конспирологию больше, чем пытаемся объяснить мир объективными критериями.
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Чтобы доказать это в глобальном смысле, достаточно взглянуть на рейтинги политических шоу в прайм-тайм, где рассказывают о сложных геополитических играх. Чтобы доказать это в футбольном смысле, достаточно вспомнить эпизод с голом «Зенита», который не был засчитан в Перми. Гораздо легче обвинить судей в сговоре, чем разобрать, что за полторы секунды арбитру нужно было а) определить, касался ли мяча Хави Гарсия, чтобы активировалось положение «вне игры»; б) понять, был ли офсайд у Нету на дальней штанге (даже если он не касался мяча до пересечения линии ворот, он мешал сыграть защитнику); в) если положения «вне игры» не было (а 2D-модель эпизода говорит о миллиметровом, но офсайде), понять, пересёк ли мяч линию ворот. И всё это под снегопадом и через толпу игроков. За полторы секунды. Здесь не то что о заговоре — о своём имени вспомнить не успеешь.
Вместо того чтобы думать над тем, как сделать так, чтобы качественнее играли ноги, мы во всём видим чьи-то руки.
Вторая причина исключительно футбольная. Не судья заставил того же Нету в эпизоде с пропущенным в Перми голом сойти с ума и бросить своего игрока. Не судья перешёл на игру в бесперспективную бомбёжку штрафной «Амкара» навесами вместо игры низом, где у «Зенита» было преимущество даже на тяжёлом поле. Не судья не давал «Спартаку» в матче с «Локомотивом» создавать подходы с передачами в штрафную (хотя офсайд у Зе Луиша был, а пенальти поставили бы пять судей из десяти). Самим командам не хватает качества игры (жаль, нельзя написать эти два слова 72-м шрифтом), чтобы уверенно выигрывать матчи без оглядки на судейство.
Средняя результативность матчей чемпионата Англии в этом сезоне — 2,84 гола за игру. Чемпионата Испании — 2,9 гола за игру, Германии — 2,75, Италии — 2,8, Франции — 2,6. Средняя результативность матчей чемпионата России в этом сезоне — 1,99 гола за игру. Конечно, в таких условиях цена судейской ошибки будет выше, но важно и другое: ты сам не забиваешь то, что должен, и начинаешь жаловаться. В европейских лигах у тебя в среднем есть почти целый гол на то, чтобы судьи не лишили тебя результата своими (возможными) ошибками.
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Те люди, которые кричат об ошибках наших судей, очевидно, не очень следят за европейскими чемпионатами.
И речь не о том, что в Европе хуже обороняются или делают меньшую ставку на оборону — совсем наоборот, даже те тренеры, которых вы привыкли считать атакующими, больше думают об обороне, но она для них начинается далеко на чужой половине поля. Речь о том, что по качеству игры европейские клубы сильнее наших на несколько порядков. Например, если лидеры чемпионата России наносят из пределов штрафной 55-65% своих ударов, то лидеры чемпионатов Испании и Германии — 65-80%. Или вот ещё: в чемпионате России всего четыре команды («Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив») делают более двух третей острых передач с последней трети поля. В чемпионате Германии таких команд десять. В чемпионате Испании — 11. Сравнения по двум этим критериям показывают, насколько чемпионат России отстаёт в умении давить на соперника и доводить игру до явных моментов и ударов с наиболее предпочтительных позиций.
Но вместо того чтобы думать над тем, как сделать так, чтобы качественнее играли ноги, мы во всём видим чьи-то руки. Судьи могут повлиять на результат, но не делают сильнее или слабее твою игру. Не нужно воевать после результатов, которые тебе не нравятся, нужно действовать так, чтобы о войнах не было и мысли.
Но это сложно. Гораздо проще и интереснее поиграть в живительную конспирологию, чем в футбол.