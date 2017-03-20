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175 лет назад 2016
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Александр Кержаков и Сергей Шнуров
Фото: instagram.com/a.kerzhakov11
Текст: Полина Куимова

«У Шнура совсем жёсткие клипы – я столько не выпью»

В Доме книги на Новом Арбате состоялась автограф-сессия Александра Кержакова, перед которой форвард честно ответил на вопросы болельщиков.
20 марта 2017, понедельник. 23:30. Футбол
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— Смотри, писатель какой-то автографы раздаёт! Давай зайдём? – спрашивает мужчина, проходя мимо витрины Дома книги.

А за стеклом – подписывающий уже, наверное, пятидесятую книгу Александр Кержаков. Сегодня футболист презентовал болельщикам своё второе произведение.


…Минут за сорок до начала презентации первый этаж книжного начинает заполняться. Желающих получить автограф лучшего бомбардира немало: некоторые, как оказалось, даже приехали из другого города.

— У меня в пятницу поезд, — слышится где-то в толпе. – Я в Тулу на выезд сгонял, решил и до Москвы доехать. Повод-то хороший. И вопрос задать можно, и сфоткаться.

Спрашивают у форварда действительно о многом. Кержаков отвечает откровенно и где-то с юмором.

— Если у вас есть какие-то вопросы, не связанные с книгой, — вы задавайте. Я на что смогу – отвечу, а на что не захочу – не буду отвечать, — улыбается он.


— Кому тяжелее забивать? И с кем из футболистов больше всего общаетесь? – раздаётся вопрос из зала.
— Забивать тяжелее хорошим вратарям, — говорит Кержаков. – А что касается общения, то я поддерживаю хорошие отношения со всеми ребятами, с которыми я играл: Быстров, Аршавин, Денисов… Плюс хорошо общаюсь с Палопом, с которым был в «Севилье». Это не считая тех партнёров, с которыми играю сейчас.

— Каждый день наблюдаю за вами на всех музыкальных каналах, поэтому у меня такой вопрос: не хотите ли вы стать актёром после завершения карьеры? – неожиданно спрашивает один из болельщиков.
— Это из-за того, что я снялся в клипе? – уточняет Кержаков.

— Да, да!
— Актёром я вряд ли стану. Мне предложили, и я не смог отказать. Это было довольно интересно. Всегда хочется попробовать что-то новое, тем более играть особо не нужно было.

— Шнур не зовёт? – слышится голос из зала.
— У него совсем жёсткие клипы. Я столько не выпью!

После того как смех затихает, вопросы от болельщиков продолжаются.

— Александр, вы вчера сыграли 20 минут и показали больше, чем Кокорин. Не в обиду ему, но…
— Да в обиду, в обиду! – перебивает кто-то с другого конца зала.
— Так вот, не в обиду ему, но вы, может, с Луческу разговаривали по этому поводу? Может, нам с ним поговорить?!

— Хочу вам сказать, что как бы там со стороны не выглядело, но я пропустил все предсезонные сборы и физически мне очень сложно. Вчера я побегал 20 минут, и потом было очень тяжело. Не хочется этого показывать, говорить об этом кому-то. Я полностью доверяю Луческу. Что смогу, то покажу на футбольном поле, сколько бы времени мне не отвели. Никаких претензий у меня к нему нет. Сам ощущаю, что 90 минут я сыграть не смогу. Он не враг сам себе. Если Луческу видит, что какой-то футболист сейчас лучше, то он его и ставит.

По поводу Саши: чем больше про него говорят — тем сложнее. По себе знаю. От всех этих разговоров ему только сложней использовать те моменты, которые у него появляются на футбольном поле. Я знаю его уже очень давно, девять лет. Знаю, как он может и хочет играть. Но, к сожалению, уже на протяжении долгого времени ему не удаётся реализовать свой потенциал. То же самое было и у Феди Смолова. Но, слава богу, сейчас у него всё хорошо. Того же желаю и Саше.


— Рано или поздно вам всё равно придётся завершать карьеру, поэтому интересно, где бы вы хотели провести свой последний матч?
— Сам я его инициировать не буду. Никогда невозможно предугадать, где закончится карьера. Хотелось бы, чтобы это был соперник, обыграв которого мы стали бы чемпионами. Вот это было бы здорово.

— Вопрос, который интересует всех московских болельщиков «Зенита». Вы вообще к 30-му туру «Спартак» обгоните?
— В прошлом туре отрыв был восемь очков, сейчас — шесть. Вполне реально. Мы все этого хотим и в это верим.

— Мы тоже верим! – кричит кто-то из толпы.

В конце Александр желает всем, кто пришёл сегодня, оставаться верными своему клубу.

— Это очень важно. Поверьте, игроки тоже переживают неудачи, как и болельщики. Может, даже и сильнее — просто вы этого не видите. Не ругайте строго. Кто-то говорит, что мы получаем много денег и нам всё равно. Поверьте, нам далеко не всё равно!


После «пресс-конференции» болельщики выстраиваются в огромную очередь, чтобы взять автограф и сфотографироваться с Кержаковым. У кого-то в руках по две, по три книги, кто-то подписывает шарф, а кто-то – футболку. Александр с присущей ему доброжелательностью не отказал ни одному. А пришло на презентацию уж точно больше ста человек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Александр Кержаков Мирча Луческу
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