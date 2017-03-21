Фергюсон вернётся в МЮ, а Дзюба — в сборную России

Председатель судейского комитета РФСсообщил, что комиссия Российского футбольного союза будет рассматривать спорные эпизоды матча 20-го тура Премьер-Лиги «Зенит» — «Арсенал». Встречу обслуживал арбитр«Не имею права высказать своё экспертное мнение по решениям арбитров в матче «Зенит» — «Арсенал» до контрольно-квалификационной комиссии РФС. Спорные эпизоды этой встречи будут рассмотрены среди прочих на комиссии, которая состоится в среду», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэрвновь встанет у руля манкунианцев. Шотландский специалист будет руководить командой в благотворительном матче в честь 11-летнего пребывания полузащитникав «МЮ».Об этом сообщает пресс-служба клуба. «МЮ» образца 2008 года будет противостоять Команда всех звёзд, которой предстоит руководить Гарри Реднаппу. В неё войдути другие футболисты, чьи имена будут названы позднее. За «Манчестер Юнайтед» сыграюти другие легенды манкунианского клуба.Алекс Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. Майкл Кэррик пришёл в «МЮ» в 2006 году из «Тоттенхэм Хотспур». Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Майкла Кэррика, который помогает нуждающимся детям в Манчестере и Ньюкасле.Главный тренер сборной Россиирассказал о состоянии футболистов команды. В частности, он сообщил, что полузащитнику «Спартака»предстоит пройти МРТ.«Сегодня поговорим с Дзюбой, доктор посмотрит — сделаем выводы. Смолов, возможно, будет принимать участие в тактических упражнениях. Глушаков сегодня делал что мог — через пару-тройку дней сделаем МРТ. По капитану ещё пообщаемся и решим в ближайшее время. Знаем, как играл Кот-д'Ивуар. Будет новый тренер — посмотрим, как теперь они будут выглядеть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.В пресс-службе сборной России подтвердили информацию, что нападающийиз-за травмы покинул расположение национальной команды. При этом футболист «Зенита» ещё может вернуться на сбор россиян в Краснодаре после того, как пройдёт медицинское обследование в Москве.«В данный момент Дзюба покидает расположение сборной. Завтра в Москве он пройдёт медобследование. По его результатам будут приняты дальнейшие решения. Не исключено, что футболист ещё вернётся в расположение национальной команды», — сообщили в пресс-службе сборной России корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.Ранее появилась информация, что Дзюба точно не поможет сборной России в товарищеских матчах с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, которые пройдут 24 марта в Краснодаре и 28 марта в Сочи. Форвард повредил ногу в домашнем матче «Зенита» с тульским «Арсеналом» (2:0) в 20-м туре РФПЛ.Пресс-служба «Ростова» показала, что оказалось в чёрной коробке, которую главный тренер «Манчестер Юнайтед»в качестве подарка принёс в раздевалку дончан перед ответным матчем между командами в 1/8 финала Лиги Европы.В британских СМИ сообщалось, что подарок Моуринью предназначался главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу, но вполне вероятно, что речь идёт о вице-президенте клуба, который возглавлял казанский «Рубин» в 2009 году, когда он встречался с «Интером» Моуринью.Фото можно посмотреть вВидео можно посмотреть вФотогалерея с матча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов»: