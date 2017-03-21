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175 лет назад 2016
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Хуан Мата
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

7 крутых игроков, которых не вызвали на матчи сборных

Здесь есть на кого посмотреть. Может получиться сильная команда из испанцев, французов и итальянцев.
21 марта 2017, вторник. 08:30. Футбол
В ближайших матчах сборных (как товарищеских, так и отборочных) будет не хватать многих прекрасных игроков. Мануэля Нойера, Поля Погба, Харри Кейна, Эдена Азара… Причина у всех одна — травмы. Повреждение Азара несерьёзно, но в штабе сборной Бельгии решили предоставить игроку отдых вместо участия в товарищеских матчах. Кейн травмирован давно. В общем, отсутствие многих футболистов вызвано объективными причинами. Но некоторые игроки не едут на сборы исключительно в силу выбора тренерского штаба. И из них можно было бы составить неплохую команду. По меньшей мере, известную.

1. Маркос Алонсо


Статистика Маркоса Алонсо в АПЛ: 23 сыгранных матча, четыре гола, два голевых паса, а также почти пять отборов и перехватов за игру. Не считая глубокой борозды на левой бровке «Стэмфорд Бридж», которую он неутомимо вспахивает по выходным. Основной игрок абсолютного лидера чемпионата. Не в заявке.

Статистика Начо Монреаля: 25 сыгранных в АПЛ матчей, два голевых паса, почти пять отборов и перехватов за игру. Основной игрок команды, которая сейчас вне зоны попадания в Лигу чемпионов.
В заявке.

Разумеется, могут быть разные мнения о том, кто сейчас в лучшей форме, да и попадание в заявку не гарантирует выхода игрока на поле. Но что мешает хотя бы пригласить Алонсо в сборную? Неужели не заслужил?

2. Хуан Мата


Место среди 25 лучших испанских футболистов нашлось для Витоло, Деулофеу и Аспаса. Но не для Хуана Маты. Да, каждый из вызванных сейчас хорош, особенно Яго Аспас, который за месяц забил четыре гола. Но трудно представить, что Мата сильно уступает каждому из них. В феврале в одном из СМИ была опубликована статистика: с Матой в старте «МЮ» выигрывает 65% матчей, без него — 34%. Он пропустил пару недель и после возвращения в двух матчах отметился голом и голевой передачей. Жаль, что этого не хватило, чтобы Хулен Лопетеги вызвал его на ближайшие матчи — квалификационный с Израилем и товарищеский с Францией.

Лопетеги не вызвал Мату в сборную Испании на матчи с Израилем и Францией.

3. Сеск Фабрегас


Ещё одна звезда вне сборной, но у этого решения есть логичное объяснение. У Хулена Лопетеги такой богатый выбор техничных центральных полузащитников, которые недолюбливают отрабатывать в обороне, что логично приглашать в команду тех, кто находится в лучшей форме именно сейчас. Это не про Фабрегаса. Он игрок ротации в «Челси» и чаще выходит на замену, чем с первых минут. Пожалуй, это самое логичное непопадание звёздного игрока в сборную.

4. Тео Уолкотт


Атакующий полузащитник «Арсенала» в последний месяц впечатляет не больше, чем его команда в целом. Но он стабильно играет, забил три гола за последний месяц (да, «Саттону» и «Линкольну» и ничего не значащий мяч в ворота «Баварии», но какая разница?) и достаточно техничен на фоне нынешней сборной Англии. Особенно если учесть, что Уэйн Руни в итоге не до конца восстановился после травмы и тоже остался за бортом. Но Гарет Саутгейт не заметил игры Уолкотта. В буквальном смысле. «Я не видел, как он играл в последнее время», — сказал тренер сборной Англии. И вызвал новичков, которых хочет проверить в деле. Что ж, тест для новых кандидатов в сборную — действительно веский довод.

5. Клаудио Маркизио


Он перестал быть незаменимым в «Ювентусе». Когда Маркизио получил травму, Аллегри перестроил схему, потом ещё раз, и теперь Клаудио даже не всегда находится место в старте туринцев. Но уровень Маркизио по-прежнему остаётся высочайшим, и он не остался бы вне заявки, если бы Джампьеро Вентура не затеял революцию. На ближайшие матчи он даже пригласил игрока из Серии В. И много другой молодёжи: Ругани, Гальярдини, Белотти. Новое итальянское поколение выглядит очень внушительно.

6. Александр Ляказетт


В игре с «Метцем» он зашёл в штрафную, убрал двоих на противоходе, подумал, дождался третьего защитника, снова убрал на противоходе и попал в дальнюю девятку несильным, изящным ударом с левой. Как Ляказетт бьёт с правой, он показал в недавнем матче Лиги Европы с «Ромой». Вот так:


В чемпионате Франции он уже забил 23 гола (ровно по одному за матч). Короче, Ляказетт в полном порядке. В порядке, но не в сборной Франции. Если отсутствие Набиля Фекира можно объяснить тем, что он не в лучшей форме и за последний месяц отметился всего одним результативным действием, то про Александра этого сказать нельзя. Ещё более странное решение, учитывая, что он проиграл конкуренцию не только Гризманну, уникальному Мбаппе и фантастически играющему Товену, но и Кевину Гамейро, который сейчас не блещет. И вечному Оливье Жиру. И даже Димитри Пайету, которого после фразы «мне было скучно играть в Лондоне» даже во Франции подозревают в непрофессионализме. Иногда Дидье Дешама действительно трудно понять.

7. Мауро Икарди


Ну, к этому тоже все привыкли. Кто бы ни принимал решение об иерархии нападающих в сборной Аргентины, этот человек уже приучил нас если не к своей логике, то хотя бы к настойчивости. Есть Месси, есть Игуаин, есть Агуэро, есть Дибала. Потом идёт Эсекьель Лавесси (ноль голов за год в чемпионате Китая), а за ним — Лукас Пратто (пять голов в 19 матчах в чемпионате Бразилии). И только потом — Мауро Икарди (20 голов в 27 матчах чемпионата Италии). Всё логично, не правда ли?

>>> Месси к нам не приедет? Как Бразилия разгромила Аргентину


Официальная версия тренера Эдгардо Баусы: он не командный игрок, поэтому Пратто предпочтительнее. Напомним, Икарди с восемью голевыми пасами — лучший ассистент Серии А. Так что официальная версия кажется не вполне убедительной. А вот как прокомментировал выбор тренера сам форвард: «В Италии все обсудили мою личную жизнь. Потом стали обсуждать, как я открываюсь, как бью по воротам, как веду себя на поле. В Аргентине все только и говорят о том, что происходит у меня в постели. Как я играю в футбол, по-прежнему никого не волнует».

***


К этому списку можно добавить ещё несколько фамилий, каждую из которых можно было угадать заранее. Карим Бензема — 75% французов в ходе соцопроса высказались против его возвращения в сборную, так что это, наверное, навсегда. Икер Касильяс — забавно, что в итоге вечно запасной Пепе Рейна пережил в сборной и Вальдеса, и Касильяса. Марсель Шмельцер из «Боруссии» Д. — Йоахим Лёв упорно его игнорирует. Марио Балотелли — нужно ли что-то объяснять, несмотря на то что Марио проводит неплохой сезон в «Ницце»?

Бонус


В этом списке европейских звёзд не хватает чего-то родного. Так почему бы не добавить Александра Кокорина? По меркам российского футбола он звезда, но Станислав Черчесов предпочёл ему Бухарова и Канунникова. Судя по реакции в комментариях к новости, это решение тренера сборной России одобряет большинство болельщиков.

>>> Черчесов: Кокорин не вызван в сборную исключительно по спортивному принципу
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Ляказетт Клаудио Маркизио Маркос Алонсо Мауро Икарди Сеск Фабрегас Тео Уолкотт Хуан Мата
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