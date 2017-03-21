Сухой закон. Как Семак поднял «Уфу» в пятёрку

Общие черты «Уфы» сохранились. Как и Гончаренко, Семак использует тактику 5-3-2, чаще обороняясь, чем атакуя. Как и раньше, «Уфа» очень здорово играет без мяча, накрывает соперника прессингом и постоянно вынуждает откатывать атаку передачей назад. Как и раньше, в её воротах вратарь, поймавший мощнейший кураж – теперь уже Александр Беленов, а не Андрей Лунёв. Как и раньше, любимый счёт команды – 1:0, а в раздевалке «Уфы» даже удивляются, почему такие победы удаётся штамповать до сих пор. Работающий механизм требовал лишь косметических изменений, поэтому в идеях, привитых Семаком, нет ничего революционного – он пытается в деталях сделать сильнее команду, построенную своим предшественником.
Выход из обороны через Беленова
Забрав за собой в ЦСКА лидера обороны «Уфы» Виктора Васина, Гончаренко подкинул бывшей команде ещё одну головную боль: как заменить сильнейшего защитника? «Уфа» нашла нового игрока на конкретную позицию Васина, Александра Пуцко, однако перестраивать командные взаимодействия всё равно пришлось. У Гончаренко Васин чаще всех начинал атаки длинными передачами, и во многом его усилиями «Уфа» стала второй командой летне-осенней части сезона РФПЛ по количеству лонг-боллов (первый – ЦСКА). Пуцко дружит с длинным пасом намного хуже: за три матча у Сергея Семака он сделал всего 7 точных длинных передач, норма Виктора Васина на одну игру – 6.
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Теперь ключевой игрок «Уфы» при билд-апе – Александр Беленов. У Павла Врбы в «Анжи» Беленов был самым вовлечённым в перепасовку вратарём Премьер-Лиги, делая 29 пасов за игру, «Уфа» же нуждается в его игре ногами ещё сильнее – за три матча Беленов отдал 108 передач, 33 из которых длинные. Заметно, что Пуцко, попадая даже под слабый прессинг, редко предпочитает отдать защитнику, лучше умеющему бить мяч вперёд (Живоглядову – из новой тройки «Уфы» больше всех длинных передач делает воспитанник «Динамо»).
Стандартная ситуация из матча «Уфы»
Точность передач Беленова ниже, чем у Андрея Лунёва и даже у Георгия Шелии – всего 38,9%. Но такие низкие цифры объясняются идеологией «Уфы» Гончаренко, которую Семак как раз не стал ломать: не обязательно выиграть верховой мяч, важно выиграть подбор за него.
Среди игроков обороны чаще других раздавать длинные передачи стал Живоглядов, номинально крайний защитник, переучиваемый в центрального. Преимущество Дмитрия перед Аликиным, Пуцко и Никитиным – он чаще поднимает голову, выбивая мяч вперёд, и старается бить в конкретную точку, а не наобум. Цифры Packing по матчу «Уфы» с «Краснодаром» это подтверждают: Живоглядов редко ходил в атаку до финальной трети, но из глубины отрезал 10 защитников «Краснодара» – больше удалось только Сухову и Пауревичу, шедшим в атаку намного чаще.
Более активные смещения крайних защитников в центр
В первой части сезона Виктор Гончаренко пришёл к единому модулю построения атак – сначала при переходе мяча к «Уфе» команда перестраивалась с 5-3-2 на 4-4-2, а Дмитрий Стоцкий поднимался в полузащиту, но со временем атаки «Уфы» тоже стали строиться через 3-5-2. Изменения Семака тоже стали косметическими – он сохранил структуру атакующей игры, но немного развязал руки крайним защитникам.
Самый опасный момент в Краснодаре «Уфа» создала в своей стандартной атаке – с длинной передачей из глубины на фланг и попыткой насытить штрафную. Однако в «Уфе» Гончаренко насыщением занимались центральные полузащитники – например Иван Обляков рассказывал, что в подобных атаках хавбекам важно было выбирать грамотные точки для удара с подбора. За счёт активной игры центральных полузащитников «Уфа» и забила единственный мяч «Крыльям Советов – тогда на подбор шли и Пауревич, и Засеев. А против «Краснодара» в чужую штрафную внезапно ворвался правый защитник Александр Сухов, который действует в атаке намного агрессивнее, чем при предыдущем тренере.
Засеев получает длинную передачу, Сухов ускоряется в центр…
…и получает пас, скинув с плеч Гранквиста
У Виктора Гончаренко латерали открывались в контратаках на дальней штанге, а не на ближней – например «Рубину» уфимцы забивали после такого включения Стоцкого. Подобный приём уже можно было увидеть в ЦСКА, где Марио Фернандес забегал в центр штрафной под подачи с левого фланга. Но защитник с края, откуда «Уфа» проводит атаку, не смещался в центр, его максимумом в команде Гончаренко была поддержка партнёра на фланге. То есть при Гончаренко Сухов, скорее всего, в такой атаке не полетел бы вперёд, зато на дальнюю штангу ускорился бы Стоцкий. Сергей Семак, вероятно, хочет видеть крайних защитников в 3-5-2 более раскованными.
В центре поля опыт важнее молодости
Две вакансии из трёх в центре поля «Уфы» Гончаренко заполняла молодёжь – 20-летний Игорь Безденежных и 18-летний Обляков, компанию которым в середине обычно составлял Засеев или Ванек, в зависимости от соперника и важности мобильного центра поля. Безденежных и Обляков теоретически могли стать у Семака запасными из-за стиля игры – оба мало помогали «Уфе» в атаке, активничая лишь на подборах – но Семак предпочёл молодёжи футболистов такой же формации, что и они. И Пауревич, и Карп – хавбеки с уклоном на разрушение, добавляющие команде плотности, но не остроты. Оба, кстати, бывшие центральные защитники.
Кэтэлин Карп пока не оставляет цельного впечатления, зато Иван Пауревич, вернувшийся в «Уфу» после полугодовой командировки в «Хаддерсфилд», быстро стал сильнейшим в центре поля команды Сергея Семака. Пауревич ищет мяча по всей ширине поля, активнее всех действует на подборах и качественнее всех обостряет (в Краснодаре хорват отрезал 11 соперников передачами с чужой трети поля, а в целом отрезал 13 защитников – оба результата лучшие в «Уфе»). Но когда Семак будет играть с соперниками вроде «Амкара», где понадобится умение взламывать защиту в позиционной атаке, тройка Карп – Пауревич – Засеев может тормозить так же сильно, как полузащита, разбавленная молодёжью.
Попытки использовать Дмитрия Стоцкого везде
Зимой левый защитник «Уфы» вызывал интерес «Краснодара» и «Рубина», весной – с подачи Семака превратился в оттянутого форварда. На минувших выходных Семак выпустил вместо нападающего Сысуева левого защитника Йокича, а Стоцкий сменил фланг обороны на позицию второго форварда. Универсализм отличал Стоцкого ещё в «Балтике», но даже там Дмитрий не успел поиграть в атаке. Наверняка это разовый эксперимент, связанный с нехваткой игроков передней линии – против «Крыльев Советов» Сильвестр Игбун получил травму, а качественной замены нигерийцу в «Уфе» нет.
Возвращение подкатов
Виктор Гончаренко относится к подкатам категорично: «Если футболист упал, он уже не футболист». Вероятно, такое отношение – следствие горького опыта неудачных подкатов, приводивших к травмам, в скоротечную футбольную карьеру Гончаренко, но факт остаётся фактом: при белорусе игроки «Уфы» старались крепко стоять на ногах при отборе. Судя по стартовым матчам уфимцев с Семаком, новый тренер снял запрет на подкаты. Только за первые 13 минут в Краснодаре жёстко подкатывались Карп, Стоцкий и Сысуев, а после перерыва Пуцко летел в подкат в собственной штрафной – такое особенно раздражало Гончаренко.
Что нельзя недооценивать
Везение. Александр Беленов начал карьеру в «Уфе» с четырёх «сухарей», но в каждом матче чемпионата обязательно делал бешеный сейв – в Грозном был отбитый пенальти, в Краснодаре нереализованный выход один на один Павла Мамаева, против «Крыльев» сейв с ленточки после удара головой в упор от Ятченко. За три весенних тура РФПЛ Беленов отразил 18 ударов – больше, чем кто-либо из вратарей в лиге, – а «Уфа» допустила у своих ворот моменты на 4,92 xG. Очень много для команды, делающей массивную защиту главной константой своего футбола.
Важность везения в стартовых матчах «Уфы» подтверждает и Сергей Семак, упорно отмечающий после каждой игры провальные временные отрезки. «Сейчас у нас получаются фрагментарные кусочки игры, но мы стремимся к тому, чтобы на протяжении всего матча играть так, как мы хотим», – говорит Семак, явно понимающий, что кое-где «Уфа» ещё проседает. «Краснодар» в воскресном матче, по подсчётам модели xG, создал меньше опасных моментов, чем два предыдущих соперника «Уфы», но очень легко переходил центр поля за счёт открываний Маурисио Перейры между линиями. Взаимопонимание защиты тоже нужно отладить – свободных коридоров пока слишком много, чтобы считать такую оборону цементом.
Система подсчёта xG может критиковаться из-за различных недочётов и недооценки команд, играющих в оборонительный футбол, однако xG доказывают везение, помогающее «Уфе». В таблице xPoints, учитывающей ожидаемые очки по сезону, «Уфа» идёт десятой, с 24 ожидаемыми пропущенными мячами. В реальной – пятой с 13 пропущенными. В таком разбросе виноваты не только Лунёв и Беленов, много выручающие команду, но и везение – без него нельзя пропускать в два раза меньше ожидаемых цифр.
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