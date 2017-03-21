10 ошибок в работе с молодыми футболистами. Советы испанского тренера

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Во второй части Жорди перечисляет главные ошибки, которые может допустить тренер в общении с молодым футболистом. Подчеркнём: с футболистом, который ещё формируется. Итак, чего не нужно делать и говорить?
1. Не уделять слишком много внимания «физике»
Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно. В юном возрасте это может негативно сказаться на способностях игрока. Он должен развиваться естественно.
Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно.
2. На забывать о мяче
Все упражнения на физическое развитие должны проходить с мячом. Разминка, бег, растяжки – всё с мячом. Ну и тренировки, естественно.
3. Не недооценивать футболиста
У всех есть недостатки. И все допускают ошибки. В момент, когда совершается ошибки, или проявляется недостаток, легко забыть о качествах игрока. Но качества важнее.
4. Не критиковать при всех
Бывает, что чья-то ошибка может стоит гола или результата матча. Это не повод выводить того, что ошибся, перед всей командой и говорить ему, что он всех подвёл. Как правило, футболист и сам понимает цену своей ошибки. Объяснить ошибку, конечно, можно. Предостеречь от излишней самоуверенности – тоже. Но с глазу на глаз. Например, в перерыве.
Нормально останавливать тренировку, когда у кого-то не получился приём мяча, или допущена ошибка в работе без мяча, и при всех объяснить, как надо. Это не те ошибки, которые могут подействовать на психику футболиста. А послушать лишний раз, как надо открываться или куда переводить мяч, полезно для всей команды.
5. Не заканчивать беседу негативом
Для грубых ошибок лучше применять технику «сендвича». Начинать с позитивных моментов в игре и заканчивать ими же, а посредине обращать внимание на ошибку и разобрать её. Важнее всего не лишить ребёнка или подростка уверенности в себе. До 16 лет точно нужно применять эту технику.
6. Не терять энтузиазм
Работая с молодыми футболистами, ты постоянно испытываешь разочарование. К этому нужно быть готовым, чтобы не уставать от своей работы и не выплёскивать негатив на футболистов. Это зависит от темперамента, важно уметь переключаться, чтобы находить позитивные моменты в работе.
7. Не делать приоритетом результат
Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, ты не должен забывать, что занят совершенно другими вещами. У тебя другая цель. Формирование футболистов – это процесс, и нас интересует именно процесс, а не счёт матча в детском соревновании.
Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, нужно помнить: нас интересует развитие футболистов, а не результат детского матча.
8. Не обманывать
Нельзя, например, пообещать игроку выпустить его в стартовом составе, и потом оставить в запасе. Это лишает его мотивации и уверенности. Но это не всё. Нельзя быть непоследовательным. С самого раннего возраста футболисту должны быть понятны принципы тренировок, и критерии, по которым оценивается его прогресс.
9. Тренировки не длиннее 90 минут
Это максимум. Полтора часа в день – это промежуток времени, в течение которого можно интенсивно работать и переключаться между задачами. Дольше сохранять концентрацию нельзя. Опять же, во взрослом футболе всё по-другому: можно только разбирать игру соперника перед матчем больше двух часов. Но мы говорим о развитии способностей молодых игроков. Для этих целей подходят занятия длительностью в полтора часа в день. Если он хочет в свободное время играть с друзьями на улице – пусть играет, конечно.
Полтора часа в день – максимальный отрезок времени, в течение которого можно интенсивно работать и сохранять концентрацию.
10. Не забывать о фейр-плей
Мы занимаемся формированием не только футболиста, но и личности. В юном возрасте очень важно постоянно видеть пример соответствия правильным ценностям. Поэтому следите за соблюдением фейр-плей даже на тренировках.
Избегая этих распространённых ошибок, тренер достигнет важной задачи: не повредит развитию футболистов. В последней статье мы перечислим упражнения, которые Жорди считает самыми важными для всестороннего развития индивидуальных способностей начинающих футболистов.
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