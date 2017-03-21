10 ошибок в работе с молодыми футболистами. Советы испанского тренера

1. Не уделять слишком много внимания «физике»

Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно.

2. На забывать о мяче

3. Не недооценивать футболиста

4. Не критиковать при всех

5. Не заканчивать беседу негативом

6. Не терять энтузиазм

7. Не делать приоритетом результат

Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, нужно помнить: нас интересует развитие футболистов, а не результат детского матча.

8. Не обманывать

9. Тренировки не длиннее 90 минут

Полтора часа в день – максимальный отрезок времени, в течение которого можно интенсивно работать и сохранять концентрацию.

10. Не забывать о фейр-плей

Продолжаем серию материалов, посвящённых работе тренера с начинающими футболистами. Напомним, тексты написаны по итогам общения с испанским тренером категории УЕФА Pro, который сейчас работает директором школы «Барселоны» в Москве. Он рассказывает о некоторых аспектах своей методики, основанной на традиционных для современного испанского футбола ценностях: постоянном контроле мяча и техническом совершенстве игроков.Во второй части Жорди перечисляет главные ошибки, которые может допустить тренер в общении с молодым футболистом. Подчеркнём: с футболистом, который ещё формируется. Итак, чего не нужно делать и говорить?Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно. В юном возрасте это может негативно сказаться на способностях игрока. Он должен развиваться естественно.Все упражнения на физическое развитие должны проходить с мячом. Разминка, бег, растяжки – всё с мячом. Ну и тренировки, естественно.У всех есть недостатки. И все допускают ошибки. В момент, когда совершается ошибки, или проявляется недостаток, легко забыть о качествах игрока. Но качества важнее.Бывает, что чья-то ошибка может стоит гола или результата матча. Это не повод выводить того, что ошибся, перед всей командой и говорить ему, что он всех подвёл. Как правило, футболист и сам понимает цену своей ошибки. Объяснить ошибку, конечно, можно. Предостеречь от излишней самоуверенности – тоже. Но с глазу на глаз. Например, в перерыве.Нормально останавливать тренировку, когда у кого-то не получился приём мяча, или допущена ошибка в работе без мяча, и при всех объяснить, как надо. Это не те ошибки, которые могут подействовать на психику футболиста. А послушать лишний раз, как надо открываться или куда переводить мяч, полезно для всей команды.Для грубых ошибок лучше применять технику «сендвича». Начинать с позитивных моментов в игре и заканчивать ими же, а посредине обращать внимание на ошибку и разобрать её. Важнее всего не лишить ребёнка или подростка уверенности в себе. До 16 лет точно нужно применять эту технику.Работая с молодыми футболистами, ты постоянно испытываешь разочарование. К этому нужно быть готовым, чтобы не уставать от своей работы и не выплёскивать негатив на футболистов. Это зависит от темперамента, важно уметь переключаться, чтобы находить позитивные моменты в работе.Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, ты не должен забывать, что занят совершенно другими вещами. У тебя другая цель. Формирование футболистов – это процесс, и нас интересует именно процесс, а не счёт матча в детском соревновании.Нельзя, например, пообещать игроку выпустить его в стартовом составе, и потом оставить в запасе. Это лишает его мотивации и уверенности. Но это не всё. Нельзя быть непоследовательным. С самого раннего возраста футболисту должны быть понятны принципы тренировок, и критерии, по которым оценивается его прогресс.Это максимум. Полтора часа в день – это промежуток времени, в течение которого можно интенсивно работать и переключаться между задачами. Дольше сохранять концентрацию нельзя. Опять же, во взрослом футболе всё по-другому: можно только разбирать игру соперника перед матчем больше двух часов. Но мы говорим о развитии способностей молодых игроков. Для этих целей подходят занятия длительностью в полтора часа в день. Если он хочет в свободное время играть с друзьями на улице – пусть играет, конечно.Мы занимаемся формированием не только футболиста, но и личности. В юном возрасте очень важно постоянно видеть пример соответствия правильным ценностям. Поэтому следите за соблюдением фейр-плей даже на тренировках.Избегая этих распространённых ошибок, тренер достигнет важной задачи: не повредит развитию футболистов. В последней статье мы перечислим упражнения, которые Жорди считает самыми важными для всестороннего развития индивидуальных способностей начинающих футболистов.