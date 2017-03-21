Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жоржи Гратакос
Текст: Кирилл Хаит

10 ошибок в работе с молодыми футболистами. Советы испанского тренера

Испанский тренер рассказывает, что нельзя говорить начинающим футболистам, чтобы не испортить им карьеру.
21 марта 2017, вторник. 12:02. Футбол
Продолжаем серию материалов, посвящённых работе тренера с начинающими футболистами. Напомним, тексты написаны по итогам общения с испанским тренером категории УЕФА Pro Жорди Гратакосом, который сейчас работает директором школы «Барселоны» в Москве. Он рассказывает о некоторых аспектах своей методики, основанной на традиционных для современного испанского футбола ценностях: постоянном контроле мяча и техническом совершенстве игроков.

>>> Как развить талант футболиста. 10 советов испанского тренера

Во второй части Жорди перечисляет главные ошибки, которые может допустить тренер в общении с молодым футболистом. Подчеркнём: с футболистом, который ещё формируется. Итак, чего не нужно делать и говорить?

1. Не уделять слишком много внимания «физике»


Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно. В юном возрасте это может негативно сказаться на способностях игрока. Он должен развиваться естественно.
Мы воспитываем футболистов, а не атлетов. Наращивать мышечную массу не нужно.

2. На забывать о мяче


Все упражнения на физическое развитие должны проходить с мячом. Разминка, бег, растяжки – всё с мячом. Ну и тренировки, естественно.

3. Не недооценивать футболиста


У всех есть недостатки. И все допускают ошибки. В момент, когда совершается ошибки, или проявляется недостаток, легко забыть о качествах игрока. Но качества важнее.

4. Не критиковать при всех


Бывает, что чья-то ошибка может стоит гола или результата матча. Это не повод выводить того, что ошибся, перед всей командой и говорить ему, что он всех подвёл. Как правило, футболист и сам понимает цену своей ошибки. Объяснить ошибку, конечно, можно. Предостеречь от излишней самоуверенности – тоже. Но с глазу на глаз. Например, в перерыве.

Нормально останавливать тренировку, когда у кого-то не получился приём мяча, или допущена ошибка в работе без мяча, и при всех объяснить, как надо. Это не те ошибки, которые могут подействовать на психику футболиста. А послушать лишний раз, как надо открываться или куда переводить мяч, полезно для всей команды.

5. Не заканчивать беседу негативом


Для грубых ошибок лучше применять технику «сендвича». Начинать с позитивных моментов в игре и заканчивать ими же, а посредине обращать внимание на ошибку и разобрать её. Важнее всего не лишить ребёнка или подростка уверенности в себе. До 16 лет точно нужно применять эту технику.

6. Не терять энтузиазм


Работая с молодыми футболистами, ты постоянно испытываешь разочарование. К этому нужно быть готовым, чтобы не уставать от своей работы и не выплёскивать негатив на футболистов. Это зависит от темперамента, важно уметь переключаться, чтобы находить позитивные моменты в работе.

7. Не делать приоритетом результат


Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, ты не должен забывать, что занят совершенно другими вещами. У тебя другая цель. Формирование футболистов – это процесс, и нас интересует именно процесс, а не счёт матча в детском соревновании.
Во взрослом футболе результат на первом месте. Но работая с молодёжью, нужно помнить: нас интересует развитие футболистов, а не результат детского матча.

8. Не обманывать


Нельзя, например, пообещать игроку выпустить его в стартовом составе, и потом оставить в запасе. Это лишает его мотивации и уверенности. Но это не всё. Нельзя быть непоследовательным. С самого раннего возраста футболисту должны быть понятны принципы тренировок, и критерии, по которым оценивается его прогресс.

9. Тренировки не длиннее 90 минут


Это максимум. Полтора часа в день – это промежуток времени, в течение которого можно интенсивно работать и переключаться между задачами. Дольше сохранять концентрацию нельзя. Опять же, во взрослом футболе всё по-другому: можно только разбирать игру соперника перед матчем больше двух часов. Но мы говорим о развитии способностей молодых игроков. Для этих целей подходят занятия длительностью в полтора часа в день. Если он хочет в свободное время играть с друзьями на улице – пусть играет, конечно.
Полтора часа в день – максимальный отрезок времени, в течение которого можно интенсивно работать и сохранять концентрацию.

10. Не забывать о фейр-плей


Мы занимаемся формированием не только футболиста, но и личности. В юном возрасте очень важно постоянно видеть пример соответствия правильным ценностям. Поэтому следите за соблюдением фейр-плей даже на тренировках.

Избегая этих распространённых ошибок, тренер достигнет важной задачи: не повредит развитию футболистов. В последней статье мы перечислим упражнения, которые Жорди считает самыми важными для всестороннего развития индивидуальных способностей начинающих футболистов.

>>> «Наша система губительна». Чего хотел первый тренер Новосельцева
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
21 марта 2017, вторник
11:59 Бартон: Канте далеко не лучший, он даже не играл в Лиге чемпионов
11:56 «Реал» ищет защитника вместо Коэнтрау, который мог бы достойно заменить Марсело
11:40 Эберль: я не отказывал «Баварии», так как она мне не делала предложения
11:36 Куртуа: считаю, что я один из лучших в мире вратарей, и не вижу себя в «Реале»
11:36 Полуфинал Кубка России «Урал» — «Рубин» перенесён с 5 на 6 апреля
11:35 Акинфеев вернулся в общую группу, Смолова и Крицюка ждут вечером на теории
11:35 Скала: Доннарумма напоминает мне Буффона 20 лет назад
11:16 Матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля
11:10 Бойко: Хорватия — фаворит группы, но и Украина не подарок, нас надо уважать
11:04 Балотелли пропустил начало матча с «Нантом» из-за проблем со шнурками
10:58 Суд отложил на 17 апреля иск по контракту на достройку «Крестовского»
10:53 «Барселона» предложит Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт
10:47 Дешам: вызвал Бакайоко не для того, чтобы просто заиграть его за сборную Франции
10:34 Летом «Вест Бромвич» может продлить контракт с Пьюлисом
10:32 «Барселона» намерена приобрести Дибалу или Гризманна
10:30 Самедов: сборной России не хватает Игнашевича и В. Березуцкого
10:19 Тон: у «Баварии» есть лучший основной состав в мире, но его можно победить
10:16 Игрок в прямом эфире одновременно поблагодарил за поддержку свою жену и подругу
10:12 Защитник «Урала» Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции
09:51 «Милан» нацелился на Ковачича
09:48 Рамос: матч против Израиля очень важен для Испании, расслабляться нельзя
09:43 «Сассуоло» готов расстаться с Берарди за € 40 млн
09:39 Рейна: отправляясь в сборную Испании, я волновался как ребёнок
09:27 Шевченко: в матче с хорватами увидим, на каком уровне находится сборная Украины
09:25 Подольски: твёрдо убеждён в том, что Гётце вернётся на поле
09:19 Степаненко и Федецкий вернулись в общую группу в преддверии матча с Хорватией
09:06 Ари: предложения из Китая были, но играть в России мне привычнее
09:04 20 самых ярких болельщиц 20-го тура РФПЛ. Фотообзор
08:28 Симеоне: не буду тренером «Реала», но мне и не предложат этот пост
08:27 Вивес: в «Барселоне» очень довольны работой помощника Луиса Энрике
08:26 Спортивный директор «Барселоны»: главного тренера для команды выберу я
08:25 «Атлетико» хочет продлить контракт с Фернандо Торресом
08:23 Хёведес: не могу обещать Колашинацу, что «Шальке-04» купит новых звёзд
08:03 Chicago Tribune: Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго Файр»
07:52 Буффон в 2001 году мог перейти в «Барселону»
07:29 Серхио Рамос: мои голы? Моя главная обязанность – обороняться
07:18 Мюллер считает, что «Бавария» уже стала чемпионом Германии
07:07 Агент: любой клуб может выкупить Брозовича у «Интера» за € 50 млн
07:04 Иньеста: сначала я не хотел принимать приглашение «Барселоны»
06:50 «Вольфсбург» нацелился на защитника «Сан-Паулу» Льянко
06:40 «Реал» хочет продлить контракт с Бензема
06:39 «Милан» нацелился на защитника «Шальке-04» Колашинаца
06:18 Симеоне: «Атлетико» конкурирует так хорошо благодаря тому, что играет так плохо
05:42 Рейна: «Ювентус», «Барселона», «Бавария» и «Реал» не могут быть рады жребию ЛЧ
03:55 Гризманн: думаю, что «Ювентус» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какие клубы добьются права представлять Россию в Лиге чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+