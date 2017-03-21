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175 лет назад 2016
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Александр Бухаров
Фото: РИА Новости
Текст: Анатолий Романов

Бухаров и ещё 6 игроков РФПЛ, которые удивляют нас этой весной

Вернувшийся в сборную России нападающий Александр Бухаров и ещё шесть игроков Премьер-Лиги, чья игра этой весной приятно удивила.
21 марта 2017, вторник. 13:30. Футбол
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Александр Бухаров


Бывают игроки одного клуба, а бывают – одного тренера. По крайней мере вся карьера Александра Бухарова свидетельствует о том, что ключик к этому нападающему есть только у Курбана Бердыева. Когда Бухаров протирал скамейку запасных в «Зените» и покидал петербургский клуб, над ним смеялись болельщики и журналисты. За четыре года в Северной столице самым ярким попаданием Александра стало попадание в скандальную хронику из-за дебоша в аэропорту Пулково. Но сегодня мы вновь видим того Бухарова, который сделал себе имя в «Рубине». Нынешней весной залечивший травму нападающий забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, сделал дубль в ворота «Томи» и вообще выглядит здорово. Справедливая награда 32-летнему игрок – вызов в сборную России. Может, Бердыев раскроет Станиславу Черчесову секрет, как управлять Бухаровым?
Сегодня мы вновь видим того Бухарова, который сделал себе имя в «Рубине». Нынешней весной залечивший травму нападающий забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, сделал дубль в ворота «Томи» и вообще выглядит здорово.

Виктор Классон


С первого же матча за «Краснодар» шведский новичок выглядит так, словно он уже много лет является лидером «быков». Классон на удивление быстро нашёл себя в команде Игоря Шалимова. В плей-офф Лиги Европы атакующий полузащитник поражал ворота «Фенербахче» и «Сельты», в РФПЛ ассистировал в игре с «Локомотивом», кроме того, стал автором дубля и голевой передачи в невероятном по сценарию кубковом матче с «Уралом». Селекционеры краснодарского клуба доказывают, что отличных новичков можно находить и в лигах, считающихся далеко не топовыми. Классона взяли из чемпионата Швеции, а Кристиана Рамиреса, который тоже заслуживает попадания в этот список, – в чемпионате Венгрии. С помощью Рамиреса в «Краснодаре» успешно решили проблему левоногого игрока на левом фланге обороны, и в связке с умным Классоном шустрый эквадорец очень эффективен.

Александр Пуцко


«Уфа» не пропустила ни одного гола в первых четырёх матчах, включая кубковый, под руководством Сергея Семака. Конечно, прежде всего здесь заслуга тренерского штаба и проводящего потрясающий сезон голкипера Александра Беленова, который начал удивлять ещё со старта сезона, когда отразил три пенальти в рядах «Анжи». Но стоит отметить и то, как вписался в состав уфимцев зимний новичок Пуцко. Экс-спартаковец только сейчас получил настоящий шанс заиграть в РФПЛ и полностью оправдывает доверие Семака. В схеме с тремя центральными защитниками Пуцко – самый центральный, ему как бы отвели роль шефа оборонительной группы. 24-летний игрок признавался: он хочет доказать тренерам «Спартака», что заслуживал большей веры в себя. Пуцко это удаётся.

Ари


Бразильский нападающий стал лишним в «Краснодаре», Шалимов просто списал его со своего корабля. Стабильно играть на любимой позиции центрфорварда Ари не имел возможности, поскольку выиграть конкуренцию у Фёдора Смолова на сегодняшний день нереально, а в других ролях он было мало эффективен. Начав сезон с двух голов в двух матчах, бразилец затем сбавил обороты. Переход в «Локомотив», судя по всему, поможет возродить прежнего Ари. Оказывается, у нападающего ещё сохраняется высокая мотивация и требуемый уровень. Бразилец забил три гола в двух матчах РФПЛ: оформил дубль в Самаре и поразил по традиции ворота «Спартака». Руководители «Краснодара» правильно сделали, отдав своего игрока в аренду без права выкупа, ведь такой Ари ещё пригодится и самим «быкам», если Смолов уедет летом на Запад.
Руководители «Краснодара» правильно сделали, отдав своего игрока в аренду без права выкупа, ведь такой Ари ещё пригодится и самим «быкам», если Смолов уедет летом на запад.

Владислав Игнатьев


Игнатьев был очень хорош в «Кубани», даже дебютировал в сборной России осенью 2015 года. А вот возвращение в «Локомотив», казалось, стало ошибкой полузащитника. В первой части чемпионата Владислав только два раза попадал в основной состав «железнодорожников», зачастую проводил все 90 минут матча на скамейке запасных. Но этой весной Юрий Сёмин стал больше доверять Игнатьеву, и 30-летний игрок действует очень полезно. Владислав забил «Краснодару», а в дерби со «Спартаком» не потерялся, получив непривычную роль правого «бровочника». Полузащитник собрал отличную статистику в обороне, совершив пять отборов и шесть перехватов мяча, кроме того, стал автором классной голевой передачи на Ари. Если Игнатьев продолжит в том же духе, то летом ему точно не придётся задумываться о смене клуба ради регулярной практики.

Эрик Бикфалви


Румынский полузащитник – игрок солидный. Это хорошо знают, например, в чемпионате Украины, где Бикфалви по итогам сезона-2014/15 разделил звание лучшего бомбардира с Алексом Тейшейрой. Летом Эрик дебютировал в России, но до зимы редко напоминал самого себя лучших времён. В обнищавшей «Томи» было сложно феерить. Благодаря трансферу в «Урал» Бикфалви должен громче заявить о себе в РФПЛ. Александр Тарханов отводит румыну важную роль в своей игровой модели. Эрик уже забил два мяча «Краснодару» в Кубке России, принёс уральцам победу единственным голом в матче с «Амкаром». В 20-м туре «Урал» переиграл дома «Рубин». Тарханов отметил, что главной задачей было закрыть центрхава гостей Яна М’Вила, через которого казанцы ведут всю игру. Бикфалви, действовавший зачастую против француза, совершил в этом матче девять отборов мяча – потрясающая статистика, особенно для полузащитника-созидателя!
Возможно, в 28 лет уроженец Братска нашёл наконец-то свою лучшую позицию.

Евгений Баляйкин


Когда-то Баляйкина называли перспективным атакующим игроком, но в ходе карьеры этому универсальному футболисту пришлось сменить множество позиций. Евгений выходил на флангах полузащиты и обороны, в центре поля, бывало, им просто затыкали дыры в составе. Главный тренер «Томи» Валерий Петраков решил пойти дальше коллег – превратил Баляйкина в центрального защитника. Игру в Ростове, в которой томичи действовали по схеме 4-4-2 и получили в свои ворота шесть голов, Евгений пропустил из-за дисквалификации. В следующем матче с ЦСКА у «Томи» было уже три центральных защитника, и Баляйкин расположился в самом центре. Конечно, рядом с молодыми Митеревым и Осиповым должен играть опытный защитник, который был бы боссом обороны, но увидеть в этой роли именно Баляйкина было удивительно. Не сказать чтобы премьера в качестве этакого либеро удалась на все сто, тем не менее томичи пропустили уже на два гола меньше. Зато против «Амкара» «Томь» во главе с Евгением неожиданно сыграла на ноль, а сам Баляйкин собрал великолепную статистику – два отбора, пять перехватов и 13 выносов мяча. Возможно, в 28 лет уроженец Братска нашёл наконец-то свою лучшую позицию.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бухаров Александр Пуцко Ари — футболист Виктор Классон Владислав Игнатьев Евгений Баляйкин Эрик Бикфалви
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