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175 лет назад 2016
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Как готовится сборная России
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

«Много общаюсь с Головой». Как готовится сборная России

Акинфеев – в общей группе, Нойштедтер играет в стенку с манекеном, а ступеньки ведут в тупик – репортаж из Краснодара.
21 марта 2017, вторник. 15:20. Футбол
Вчерашнее занятие Станислав Черчесов отказался называть тренировкой. Если так, то сегодня игроки провели первую полноценную тренировку перед товарищескими матчами со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии. Команда Черчесова работает в академии «Краснодара» – сбоку от одноименного стадиона.

Эта чистая футуристическая территория кажется райским оазисом. Особенно на фоне остального города, который местами выглядит совсем неприбранным на фоне строек и дождей. Нужно очень постараться, чтобы найти какие-то недочёты в академии «Краснодара», но, обойдя её кругом, всё-таки удаётся обнаружить одну мелочь – ступеньки, которые почему-то упираются в газон.


Про архитектурную грацию академии и стадиона уже, кажется, давно рассказали, но что ещё радует – все юные воспитании здороваются с гостями-журналистами. Мелочь, но показательная. А тут всё проговаривается до мелочей. Так что условия у сборной отличные.

К занятиям в общей группе вернулся Акинфеев. Как и сообщал «Чемпионат», у голкипера ЦСКА не было серьёзной травмы, а лишь небольшое повреждение. Дзюба ещё вчера вечером уехал из Краснодара в Москву на обследование. По нашей информации, нападающий уже не появится на этом сборе команды. В общей группе утром отсутствовали Крицюк и Смолов. Ожидается, что вечером они присоединятся к занятию по теории.

Утренняя тренировка была частично открыта для журналистов. Так что удалось снять несколько кадров. Игра Дзагоева пяткой на замедленном повторе смотрится божественно. Почти как и перепасовка Нойштедтера с манекеном.


После тренировки к журналистам вышли два футболиста. Первым пообщался как раз Роман Нойштедтер.

– Журналистам разрешили присутствовать на первой части тренировки. Откройте секрет, что было во второй?
– Секретов нет. Мы много занимаемся тактикой, потому что не часто работаем вместе. Важно знать, как действуют другие игроки, как нам вместе атаковать, как обороняться. Это главное, чем мы будем заниматься перед двумя контрольными матчами.

– Насколько налаживаются связи с другими игроками?
– Я уже не первый раз приезжаю в сборную. Много общаюсь с Головой (Головиным. – Прим. «Чемпионата»). Ещё с Федей Смоловым, но его сейчас не было на тренировке. В сборной меня все хорошо приняли.

– Вы можете играть в центре защиты и на позиции опорного. Где вас видит тренер?
– В защите.

– В каком состоянии сейчас находятся игроки сборной?
– Многие играли в субботу и воскресенье, так что первые два дня немного отдохнули. Лично я за последние 4 недели провёл 4 матча. Игровой ритм – это самое важное для футболиста, так что я в хорошем состоянии.
Игрокам Адвокат ничего не сообщал. Мы сами узнали из газет, что он летом заканчивает.

– Ваш тренер в «Фенербахче» — Дик Адвокат — раньше руководил нашей сборной. Он вам что-то говорил по поводу вызова?
– Вроде нет (смеётся).

– Адвокат действительно собирается завершать карьеру?
– Игрокам он ничего не сообщал. Мы сами узнали из газет, что он летом заканчивает.

Вслед за Нойштедтером к журналистам вышел Александр Беленов, который последнее время показывает отличную игру в РФПЛ.

– В этом сезоне вы отбили четыре пенальти, повторив рекорд чемпионата. Этот компонент сегодня на тренировках не отрабатывали?
– Не-не. Пенальти не отбивали. Надеюсь, в этом и не будет нужды.

– В этом сезоне вы регулярно попадаете в символические сборные тура. Вы ведь в курсе?
– Ребята мне напоминают. Шутят надо мной. Вообще, спокойно отношусь к попаданию в символические сборные. Значит, у меня что-то получается. Не зря играю в футбол.

– На фоне этих результатов вызов в сборную не стал для вас сюрпризом?
– Я неоднократно говорил: пока играю в футбол, я не перестану мечтать о сборной. Это цель любого амбициозного футболиста.

– Каково вернуться в Краснодар, где вы пять лет выступали за «Кубань»?
– Этот город – мой второй дом. Всегда рад снова здесь оказаться.

– Экскурсии ещё не провели для партнёров?
– Нам нельзя из отеля выходить. А так я бы с удовольствие провёл. Но вообще, мы сюда приехали не на экскурсии, а защищать честь страны.
Нам не нельзя выходить из отеля. А так я бы с удовольствие провёл экскурсию по Краснодару.

– Общались с Черчесовым по поводу того, даст ли он вам сыграть?
– Такого разговора не было. Тут бессмысленно что-то такое говорить. Каждый, кто сюда приезжает, должен быть готов выйти на поле.

>>> Вопрос дня. Кто должен стать новым капитаном сборной?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Александр Беленов Роман Нойштедтер Станислав Черчесов
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