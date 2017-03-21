10 лучших легионеров чемпионата России: Беларусь

Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь и здесь, а также по ссылкам внутри этих материалов.
Мы сознательно не включили в тот рейтинг легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Их мы ранжируем в серии отдельных материалов. Стартуем с Беларуси. Не трудно догадаться, кто в этом рейтинге идёт под номером один. Но начинаем мы, как и любой рейтинг, с конца. Итак…
10. Мирослав Ромащенко
«Уралмаш», 1994-1996, 62 матча, 12 голов
«Спартак», 1997-1998, 42 матча, 7 голов
Вполне возможно, карьера Мирослава Ромащенко могла быть гораздо более продуктивной в плане трофеев, если бы не травмы, из-за которых ему пришлось завершить карьеру в 25 лет. Хотя две золотые медали чемпионата России и сама игра в лучшей российской команде 1990-х – тоже достижение. В детстве отец заставлял его и младшего брата Максима лупить по дерматиновому мячу, набитому песком, что позже пригодилось обоим на профессиональном уровне. Многие до сих пор помнят могучий удар белорусского защитника. К сожалению, семь подряд операций на колене поставили крест на надеждах вернуться в обойму «Спартака».
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
9. Сергей Штанюк
«Динамо», 1996-2000, 134 матча, 11 голов
«Шинник», 2003-2005, 76 матчей, 4 гола
«Луч-Энергия», 2006-2007, 46 матчей, 1 гол
«Ростов», 2008, 36 матчей, 4 гола
«Алания», 2009, 18 матчей, 1 гол
Этот статный центральный защитник запомнился своей самоотверженностью, жёсткостью и уверенной игрой на втором этаже. «Когда Ярцев пришёл в «Динамо», я сначала волновался, думал, начнёт прививать спартаковский стиль, а это не моё, — рассказывает Штанюк. — И вот Ярцев меня вызывает. Спрашивает: «Сергей, объясни мне, почему, как только человек принимает мяч, появляешься ты и косишь его?» Говорю: «Эмоции захлёстывают, накрывает с головой». Потом осознал, что необязательно валить соперников, когда они находятся спиной к воротам». В итоге Штанюк поиграл за пять российских клубов, но больше всего запомнился по выступлению за «Динамо», регулярно боровшееся в 1990-е за призовые места.
Фото: Андрей Касьян, «Чемпионат»
8. Максим Ромащенко
«Динамо», 1997-2000, 2004-2006 106 матчей, 20 голов
«Торпедо», 2007, 26 матчей, 15 голов
«Химки», 2009, 2012-2013 19 матчей, 1 гол
Ещё один динамовец в нашем списке. И ещё один… Ромащенко. В отличие от Мирослава, Максим больше играл в атакующих амплуа. Но он тоже запомнился как футболист с поставленным ударом. И как мастер исполнения стандартов. Несмотря на то что Ромащенко чистым форвардом не был, забивал он регулярно – особенно в начале карьеры. Его покер в течение 27 минут в ворота «КАМАЗа» до сих пор с теплотой вспоминают болельщики «Динамо». Если бы Ромащенко выступал чуть более стабильно, то наверняка занял бы более высокое место в рейтинге. Таланта ему было не занимать. В нашем рейтинге лучший бомбардир в истории сборной Беларуси занимает восьмую строчку.
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Фото: Елизавета Кирсанова, "Чемпионат"
7. Юрий Жевнов
«Москва», 2005-2009, 141 матч, пропустил 127 мячей
«Зенит», 2010-2014, 26 матчей, пропустил 21 мяч
«Торпедо», 2014-2015, 29 матчей, пропустил 44 мяча
«Урал», 2015-2016, 11 матчей, пропустил 15 мячей
Лучшие годы вратаря Жевнова пришлись на выступление за канувший в лету ФК «Москва». В «Зенит» он переходил как один из самых надёжных вратарей страны, который должен был побороться с Малафеевым за место в основе. Конкуренция подстегнула Вячеслава, который в качестве первого номера поехал в составе сборной на Евро-2012. А Жевнов в Питере потерялся, осел на лавке, после чего покинул клуб и впоследствии играл за клубы второго эшелона. Зато по четырём сезонам в «Москве» Юрий запомнился как акробатичный, юркий, а главное, надёжный голкипер, не раз совершавший невероятные сейвы.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
6. Александр Кульчий
«Динамо», 1997-1999, 62 матча, 4 гола
«Шинник», 2000-2005, 148 матчей, 18 голов
«Томь», 2005-2007, 60 матчей, 4 гола
«Ростов», 2008-2010, 84 матча, 1 гол
«Краснодар», 2011-2012, 29 матчей, 1 гол
«Сибирь», 2012, 15 матчей, 2 гола
Изначально Кульчий должен был оказаться в ЦСКА, но звавший его в стан «армейцев» Александр Тарханов клуб покинул, и в итоге белорусский полузащитник попал в крепкое «Динамо», где и начал свою карьеру в России. Позже Александр попробовал свои силы в первом дивизионе, откуда поднялся в высшую лигу с «Шинником», поиграл с земляком Калачёвым в «Ростове» и на закате карьеры даже помог в становлении «Краснодара». В итоге Кульчий стал рекордсменом среди белорусских футболистов по количеству матчей в чемпионате России, а болельщикам запомнился как работящий и полезный командный игрок.
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Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
5. Сергей Корниленко
«Томь», 2008-2009, 2010, 30 матчей, 18 голов
«Зенит», 12 матчей, 1 гол;
«Рубин», 2010, 8 матчей, 3 гола;
«Крылья Советов», 2011 – н.в., 105 матчей, 27 голов.
Как и Жевнов, Сергей Корниленко пытался доказать, что способен закрепиться в основе «Зенита». Начал в Питере белорусский нападающий за здравие – забил в первой же игре за новый клуб. Правда, тот мяч в футболке «Зенита» так и стал для него единственный. После этого Корниленко вернулся в «Томь», где начинал свою российскую карьеру, попробовал себя в «Рубине», даже немного поиграл в Англии за «Блэкпул» и в итоге оказался в «Крыльях Советов». Здесь он стал игроком основы и превратился в культовую для самарских болельщиков фигуру, забивая в любых погодных условиях, на что способен редкий легионер из дальнего зарубежья. И в свои 33 Корниленко продолжает регулярно поражать сетку ворот соперников в РФПЛ – в этом сезоне на его счету пять голов.
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Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
4. Эрик Яхимович
«Динамо», 1994-2000, 127 матчей, 2 гола
Яхимович стал первым из долгоиграющих белорусов в постсоветском «Динамо», в который тогда так и манило легионеров из этой страны. Бело-голубые цвета белорусский футболист защищал на протяжении шести лет, где составил связку в защите с соотечественниками Островским и Штанюком. Успел поучаствовать в памятном еврокубковом сражении с мадридским «Реалом». Завоевал серебро и бронзу чемпионата России, а также Кубок страны, после чего уехал доигрывать в Турцию и Китай.
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Фото: fcdynamo.ru
3. Василий Баранов
«Балтика», 1996-1998, 76 матчей, 7 голов
«Спартак», 1998-2003, 120 матчей, 18 голов
«Спартак-Алания», 2003, 11 матчей
Василий Баранов вместе с Сергеем Гуренко – самый титулованный белорусский футболист в истории чемпионатов России. Полузащитник в составе «Спартака» четырежды становился чемпионом страны (в 2001 даже забил золотой гол), брал Кубок России и дважды попадал в список 33-х лучших футболистов сезона. Баранов обладал приличным пасом, но славился в первую очередь своим пушечным ударом. Не раз убеждались в этом как вратари в России, так и сам Оливер Кан
Не менее ярким был образ Баранова и за пределами поля. Василий за гранью фола шутил над Робсоном и молодыми игроками «Спартака», плюс не славился соблюдением режима. Чего только стоит история с пивом, которое он охлаждал в ванной своего номера в Тарасовке (этикетки отклеились, закупорили слив и случился небольшой потоп). Наверное, именно поэтому по Баранову неожиданно резко прошёлся Олег Романцев, месяц назад побывавший в редакции «Чемпионата». Увы, но его Олег Иванович запомнил в основном с негативной стороны.
После окончания карьеры Баранов пропал с футбольных радаров, и его не могут найти даже хорошие знакомые.
Фото: РИА Новости
2. Сергей Гуренко
«Локомотив», 1995-1999, 2003-2008, 253 матча, 6 голов
Гуренко посвятил «Локомотиву» почти 10 лет своей карьеры. Во второй половине 90-х цепкий и неуступчивый защитник настолько круто зарекомендовал себя в «Локо», что удостоился приглашения в «Рому» от самого Фабио Капелло. В Риме, правда, Гуренко закрепиться не удалось – там тогда блистали Самуэль, Алдаир и Кафу. Съездив в «Сарагосу» и попробовав свои силы в «Парме» и «Пьяченце», Сергей вернулся в Черкизово, где стал одним из важнейших винтиков чемпионского «Локомотива» Сёмина образца 2004 года.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
1. Тимофей Калачёв
«Химки», 2005, 28 матчей, 3 гола
«Крылья Советов», 2008-2009, 32 матча, 6 голов
«Ростов», 2006-2007, 2010-н.в. 217 матчей, 20 голов
Ну и, наконец, наш главный герой. Человек, которого недавно обнимал сам Моуринью. С «Ростовом» Калачёв прошёл огонь, воду и медные трубы. Играл там, когда клуб ни на что не претендовал, а позже брал Кубок России, завоёвывал серебро чемпионата, выходил в Лигу чемпионов и обыгрывал «Баварию». Порой трудно поверить, что ростовскому крайку, безустанно бороздящему правую бровку, уже 35. В каждом матче Калачёв доказывает, что для него на футбольном поле нет ничего невозможного. Отсюда – безмерное уважение от фанатов не только «Ростова», но и всех клубов страны. И в самом деле, не каждый футболист может похвастать тем, что послал Моуринью по ходу игры, а после финального свистка заслужил от португальца личный респект. Настоящий мужик. И безусловный номер один в нашем рейтинге!
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Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"