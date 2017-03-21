Календарное безумие. Как РФПЛ убивает интерес к футболу

1. Почему «Спартак» играет в понедельник в 19:30?
Лидер чемпионата выдаёт РФПЛ треть общей посещаемости в каждом из туров, но вместо поощрения лига занимается усложнениями. Оставляя на субботу скудные по антуражу игры «Уфы» с «Локомотивом» и «Урала» с «Томью», она вынуждает примерно 30 тысяч болельщиков тащиться на футбол в час-пик буднего дня.
И ведь мы заранее знаем, что ремонтирующаяся Ленинградка точно «встанет», не до конца готовые парковки у стадиона забьются, а иногородние фанаты просто решат остаться дома.
Так вместо праздника все получат суету, гонку и нервозность.
2. Почему южное дерби «Ростов» — «Краснодар» тоже играют в понедельник?
Вынос главного матча тура на понедельник был бы логичен, не вылети «Ростов» и «Краснодар» из Лиги Европы. Но, может, в РФПЛ этого просто не заметили, — и крутое для региона событие было испорчено не по умыслу, а из невнимательности.
3. Почему южное дерби не нужно РФПЛ?
Из Краснодара до Ростова четыре часа на поезде или три на машине. Хорошая погода, столкновение двух главных южных городов, двух разных игровых и бизнес-концепций клубов – всё это идеальный вариант не только для внутреннего вовлечения публики в футбол, но и для продвижения продукта (новых известных русских клубов) в Европу.
Но решение проводить игру в понедельник лишает возможности краснодарцев отправиться на выезд.
Календарь срывает любые адекватные предматчевые активности в самом городе. Развлечений для вас не будет – сидите дома, стойте в пробках, жрите футбол.
4. Почему «Ростов» и «Краснодар» играют одновременно со «Спартаком»?
Здесь даже объяснять нечего. Лучшие матчи тура в одно и самое неудобное время – это разрыв.
5. Почему «Спартак» и «Зенит» играют в воскресенье в 20:00 мск?
Подходим к самой резонансной игре чемпионата. Как бы испортить и её, сделав максимально неудобной: чтобы попозже, попрохладнее, не для всех? Конечно, поставить на вечер воскресенья.
>>> На трибунах становится тише. Посещаемость игр РФПЛ — в обзоре дня
6. Для какой страны играют «Спартак» и «Зенит»?
В РФПЛ сидят умные люди (а иначе как им ещё удаётся так долго удерживать власть), которые должны знать, что Россия – самая большая страна в мире. У нас с вами официально 11 часовых зон, причём 2/3 территории живёт с разницей минимум +4 по отношению к Москве.
Давайте представим, что «Спартак» и «Зенит» — матч национального масштаба, удовольствие для всей страны. Так почему мы заставляем людей, среди которых миллионы трудяг, которым в понедельник в пять утра вставать на работу, включать игру минимум в 12 часов ночи?!
Эй, вы для какой страны работаете? Кому нужен такой футбол?
7. Нужны ли дети на трибунах?
Матч закончится в 22:00. Выход со стадиона, парковка, вечерняя воскресная пробка – всё это совсем не для детей и их родителей. В АПЛ, кстати, начало матча в столь позднее время выходного дня просто невозможно.
8. Почему фанатам «Зенита» должно быть неудобно?
Приезжающие из Питера теперь вынуждены думать не о развлечениях после матча, а о том, как успеть на работу утром. Ввиду скудности вариантов цены на авиа и жд-билеты взлетают до заоблачных цифр, а фанаты попадают на деньги. Спасибо РФПЛ и клубам.
9. Кто отдаст деньги фанатам ЦСКА?
РФПЛ и клубы посмели перенести игру «Краснодара» с ЦСКА (команд, уже не обременённых Кубками) с изначально планировавшейся даты 8 апреля на 9-е. Сейчас десятки фанатов «армейцев» останутся с обратными авиабилетами на дни матчей – кто возместит потери?
10. Где календарь на оставшиеся туры?
Его просто нет. Ждут, говорят, результатов кубковых матчей.
11. Почему он давно есть в Англии?
Наверное, потому что в АПЛ «Рубин», «Урал», «Локомотив» и «Уфа» не играют. Лига не испытывает давления от этих коллективов, поэтому способна продумать расписание заранее.
12. Зачем вынуждать болельщиков переплачивать за билеты?
А если серьёзно, то отсутствие расписания – это позор и неуважение. Например, авиабилеты в Ростов на 20-е числа апреля, когда там сыграет «Спартак», сейчас можно купить за 4,5 тысячи рублей туда-обратно. К моменту, когда РФПЛ сочинит новое непредсказуемое расписание, стоимость повысится в два раза. То же самое произойдёт и с бронью гостиниц.
К тому же почему болельщик должен напрягать семью? Конец апреля и май – время для семейного отдыха. Как совместить его с футболом?!
13. Почему люди, которые любят футбол, не могут заранее спланировать свою жизнь?
«Зенит», ЦСКА или «Спартак» будут так близко к чемпионству, что тысячи людей будут отпрашиваться с работы ради поездок с командой по стране. Но РФПЛ не даёт им шанса подготовиться заранее.
14. Кто ответственен за этот бедлам?
Никто. Каждая из сторон – лига, клубы, основной вещатель – превращается в зефирку, желая быть сладенькой друг для друга. Болельщику в этих высоких отношениях места не находится.
15. Что у нас с посещаемостью?
У нас не очень, а них всё точно хорошо. Скоро государство (на самом деле учителя, врачи, рабочие – мы) построит новые стадионы, выделит ещё бюджетных денег – и наш футбол продолжит жить своей малопонятной, оторванной, но комфортной и богатой жизнью.
>>> Глаза б не видели. Как наш футбол теряет зрителей на аренах и ТВ