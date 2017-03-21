Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб

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«Гений и злодейство – две вещи несовместимые». (А.С. Пушкин, «Моцарт и Сальери»)
Его следы – в заявке сборной Хорватии на Евро-2016: проданного из загребского «Динамо» Алена Халиловича там нет, зато есть Марко Рог и Анте Чорич, которым нужна витрина. Его глаза – рядом с тренерской скамейкой Анте Чачича: когда-то хорватский усач чинил телевизоры, спустя годы метаний и странных приключений возглавил сборную Хорватии и покорно стал его марионеткой, обсуждая с ним состав перед матчами. Его наследие – беда местного футбола, прошлым летом у Хорватии были свои фанаты по всему миру, только не на родине, где традиционные летние кафешки вывешивали объявления «Футбола здесь нет». Вокруг него сплачиваются даже кровные враги, фанаты «Динамо» и «Хайдука». Его пытаются опозорить расследованиями, свастикой на газоне, а он всё равно выходит чистым.
Его зовут Здравко Мамич. Дьявол в человеческом обличьи, концентрированный источник зла, он навлёк на себя ненависть всей Хорватии. Разве что Кеннеди не убил. Мамич продавал игрокам места в сборной Хорватии, покупал судей, обеспечивал дикие подъёмные при подписании контрактов, устраивал непредсказуемые матчи «Динамо» со своим же загребским фарм-клубом, бесил болельщиков… Идеальный карьерист – сдружился с бывшим тренером сборной Чиро Блажевичем, научился совмещать карамельные речи с потоками гнева, укреплял власть над хорватским футболом с каждым днём. Мамича разыскивали спецслужбы, он попадал под арест, но всякий раз дела быстро закрывали, а Здравко винил во всём оппозицию.
Он – сгусток чистого зла, которого ненавидят фанаты «Динамо». Больше двух тысяч – вне стадиона, ведь Мамич запретил им вход на стадион. Но если бы не Здравко, фанаты сейчас спускали бы всю свою ненависть где-то в низших лигах. Как бывший участник Bad Blue Boys, хулиганской фирмы «Динамо», Мамич хотел возродить клуб после раскола Югославии, когда клубу навязали название «Кроация». Он создал новое «Динамо», приватизировал его, а старый клуб обанкротил, забрав оттуда трофеи и сильнейших игроков. Конечно, махинация, чего ждать от человека, который нажился даже на войне. Но так он спас главный клуб Хорватии, а заодно – и главный её футбольный питомник.
Академия
Путь «Динамо» восхищал бывшего главного тренера сборной Хорватии Игора Штимаца, но не из-за фантастических условий для развития в академии, как можно подумать. «Хорватия доказала, что можно развивать молодёжь без условий, но с хорошими тренерами и людьми», – говорит Штимац, отмечая, что в академии загребского «Динамо» кое-где до сих пор чувствуются порядки 1967-го. Школу «Динамо» основали ровно полвека назад, назвали именами двух легенд загребского футбола – Ичо Хитреца и Ратко Качана (оба играли до Второй мировой войны), но над условиями Здравко Мамич не особо беспокоится, предпочитая поиск проверенных людей.
Один из таких – Ромео Йозак, человек, у которого в резюме тоже можно написать «марионетка Мамича»: был главной молодёжного сектора в «Динамо», потом выполнял непыльную работу в сборной Хорватии, с февраля стал в «Динамо» спортивным директором. Но Йозак, в отличие от Анте Чачича, может гордиться своими результатами. «Наша академия попала в шестёрку лучших в Европе, вместе с академиями «Барселоны», «Интера» и «Спортинга», но наш годовой бюджет составляет миллион евро – остальные вкладывают по восемь», – отмечает Йозак. Три года назад Ромео звали работать в академию лондонского «Арсенала», но Мамич удержал Йозака. Деньгами, как же ещё.
Под крылом Йозака юношеская команда «Динамо» выигрывала UEFA Jugend Cup, обыгрывая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», но главный успех, по мнению Ромео, статистика: 19% игроков обязательно проходят все детские команды «Динамо», от 8-летней до 19-летней. Йозак придерживается методологии, которой посвятил уже две книги – лишь с 12 лет детей надо одинаково оценивать и готовить к футболу, а до этого времени учить детей через игры с мячом, развивая мелкую моторику. На тренировочные занятия берут только тех ребят, которые живут неподалёку, а играют по схеме 3-2-3, чтобы развить лучшие качества на каждой из позиций. Уже потом детей нагружают новыми знаниями – с 14 лет их учат тактике, с 15 запирают в коллективе и дают лишь два дня в месяц, чтобы увидеть родных.
Методики – хорошо, но в чём секрет появления талантливых ребятишек в стране без толковых условий для футбола? Йозак уверяет, что дело в генетике: «Бог наградил нас яркими, талантливыми, обучаемыми детьми». По мнению тренера, хорваты легко адаптируются к игровым видам спорта, в пример он ставит бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» Тони Кукоча, которому тоже помогла генетика.
Скаутинг
«Динамо» – лучшая команда Балкан по умению находить хорватов в зарубежных академиях. Кто-то назовёт подход «Динамо» дальновидным стремлением учить всех хорватов играть, как Лука Модрич, кто-то – пустой игрой на патриотических чувствах, здесь тоже многое зависит от отношения к Здравко Мамичу. В 2007-м патрон «Динамо» привёз в Загреб семью Матео Ковачича. Матео родился в австрийском городке Линце, заслужил на юношеском уровне сравнения с Диего Марадоной, ездил на просмотр в «Ювентус» и «Баварию», но когда в Австрию приехал хорватский журналист, чтобы узнать про талантливого ребёнка, Стипе Ковачич, отец мальчика, сразу «поплыл»: «Жить в Загребе всегда было моей мечтой. Пить кофе и читать газету на площади Елачича – это счастье, такое не купишь за евро». Спустя несколько дней Давор Блашкович рассказал Мамичу про хорватского самородка из Австрии, Здравко дал добро и позвал семью на переговоры. Там Мамич произвёл на родителей впечатление гения, спустя три года Ковачич попал в основу «Динамо» к Вахиту Халилходжичу, а зимой 2013-го – перешёл в «Интер» за 11 млн евро. Спустя два с половиной года Мадрид выложил за Ковачича уже 35 млн.
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Сценарий повторился, когда «Динамо» вытащило из Австрии Анте Чорича – главный лакомый кусок нынешней команды. Чорич занимался в академии «Ред Булл Зальцбург», но в 16 лет вернулся в Загреб с подачи Здравко Мамича. Президент «Динамо» пообещал семье золотые горы, но опять провернул хитрую аферу – все права на футболиста принадлежат компании из Эмиратов, которой владеет сын Мамича. Так что деньги, которые «Динамо» выручит за продажу Чорича (а выручат немало, интерес к хорвату проявлял даже «Реал»), вряд ли пойдут в клубную казну – скорее, в карман Мамичу.
Главной целью загребского «Динамо», помимо подготовки ребят, набранных в академию с 8 лет, в последние годы был поиск талантов по всей Хорватии, а также скаутинг хорватских мальчишек за рубежом. Но Ромео Йозак пошёл дальше – он лично прилетал в США и Австралию, где проводил просмотровые сборы и выбирал сильнейших молодых игроков, готовых к переезду в Хорватию. Не за горами и дальнейшее расширение географии. Так что не стоит удивляться, что в молодёжной команде «Динамо» есть два ирландца, американец, иранец и австралиец Джейкоб Тарасенко.
Школа большого футбола
Кто-то вышибает дверь в основу загребского «Динамо» с ходу. Кому-то приходится проходить обкатку – игрокам, не проходящим в главную команду, Здравко Мамич устраивает Спарту и отправляет в один из своих дружественных клубов (на самом деле фарм-клубов), чтобы там молодёжь проходила «школу жизни». Боснийский «Зриньски», один из дружественных клубов Мамича, стал трамплином для Ведрана Чорлуки и Луки Модрича, хотя чемпионат Боснии, где законы войны до сих пор важнее футбольных – то ещё место, чтобы развиваться игроку с креативным мышлением.
«Мы видели потенциал в Луке, но в загребском «Динамо» нам сказали: «Что даст вам этот маленький костлявый парень? Он слишком слаб для вашего футбола», – вспоминал вице-президент «Зриньски» Ивица Джидич. Год в Боснии для Модрича получился за три – там он пробовал подкачаться, чтобы чувствовать себя комфортно против местных костоломов, быстро оставил идею и продолжил выдыхаться к 60-й минуте, зато научился уходить от жёстких стыков. Спустя четыре сезона трансфер Модрича в «Тоттенхэм» принёс хорватскому клубу 21 млн евро.
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Второе место, куда Мамич массово сплавляет молодёжь и откуда забирает лучших, – загребская «Локомотива», тот самый фарм-клуб «Динамо», стабильно отдающий очки в чемпионате Хорватии. Правда, это не мешает игрокам прогрессировать. В «Локомотиве» заиграл Андрей Крамарич, которого «Динамо» продало в «Риеку» за 1,2 млн евро; «Лестер» спустя полтора года отвалил в 10 раз больше. Ещё раньше – Шиме Врсалько (продан за 5 млн) и Милан Бадель (продан за 4 млн), важные люди в нынешней сборной Хорватии. В нынешнем сезоне «Локомотива» арендовала у «Динамо» Али Карими (не того, который играл за «Баварию»), Адриана Шемпера и Ивана Фиолича – запомните их имена, кто-нибудь обязательно прыгнет в главную команду. Как Марко Пьяца, проданный летом в «Ювентус» за 23 млн евро.
P.S.
Сборная воспитанников «Динамо», покинувших клуб за последние 10 лет. В скобках – цена продажи из «Динамо»
Да, за нескончаемый поток молодёжи фанаты «Динамо» тоже ненавидят Здравко Мамича. Они уверены, что из ребят, выпущенных из академии, можно слепить мощнейшую команду, Мамич парирует: «Во-первых, без продажи игроков «Динамо» просто не существовало бы. Во-вторых, как я объясню родителям мальчика, что он не будет играть в топ-клубе, если у меня нет денег, чтобы его удержать? В-третьих, сначала нужно изменить весь хорватский футбол. Наши стадионы должны быть красивыми и удобными, полные позитивно настроенных зрителей».
Главный дьявол хорватского футбола, конечно же, тактично умолчал, что с трансферов Луки Модрича и Деяна Ловрена Мамич в обход игроков выбивал громадные взятки, а 50 млн евро, заработанные на трансферах, ушли в трубу, а не на новых ребят или условия для академии. Даже если Здравко Мамич в ближайшие годы будет делать только добро, зло всё равно перевесит.