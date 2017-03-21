Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб

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Школа большого футбола

Сборная воспитанников «Динамо», покинувших клуб за последние 10 лет. В скобках – цена продажи из «Динамо»

Его следы – в заявке сборной Хорватии на Евро-2016: проданного из загребского «Динамо»там нет, зато есть, которым нужна витрина. Его глаза – рядом с тренерской скамейкой: когда-то хорватский усач чинил телевизоры, спустя годы метаний и странных приключений возглавил сборную Хорватии и покорно стал его марионеткой, обсуждая с ним состав перед матчами. Его наследие – беда местного футбола, прошлым летом у Хорватии были свои фанаты по всему миру, только не на родине, где традиционные летние кафешки вывешивали объявления «Футбола здесь нет». Вокруг него сплачиваются даже кровные враги, фанаты «Динамо» и «Хайдука». Его пытаются опозорить расследованиями, свастикой на газоне, а он всё равно выходит чистым.Его зовут. Дьявол в человеческом обличьи, концентрированный источник зла, он навлёк на себя ненависть всей Хорватии. Разве что Кеннеди не убил. Мамич продавал игрокам места в сборной Хорватии, покупал судей, обеспечивал дикие подъёмные при подписании контрактов, устраивал непредсказуемые матчи «Динамо» со своим же загребским фарм-клубом, бесил болельщиков… Идеальный карьерист – сдружился с бывшим тренером сборной, научился совмещать карамельные речи с потоками гнева, укреплял власть над хорватским футболом с каждым днём. Мамича разыскивали спецслужбы, он попадал под арест, но всякий раз дела быстро закрывали, а Здравко винил во всём оппозицию.Он – сгусток чистого зла, которого ненавидят фанаты «Динамо». Больше двух тысяч – вне стадиона, ведь Мамич запретил им вход на стадион. Но если бы не Здравко, фанаты сейчас спускали бы всю свою ненависть где-то в низших лигах. Как бывший участник Bad Blue Boys, хулиганской фирмы «Динамо», Мамич хотел возродить клуб после раскола Югославии, когда клубу навязали название «Кроация». Он создал новое «Динамо», приватизировал его, а старый клуб обанкротил, забрав оттуда трофеи и сильнейших игроков. Конечно, махинация, чего ждать от человека, который нажился даже на войне. Но так он спас главный клуб Хорватии, а заодно – и главный её футбольный питомник.Путь «Динамо» восхищал бывшего главного тренера сборной Хорватии, но не из-за фантастических условий для развития в академии, как можно подумать. «Хорватия доказала, что можно развивать молодёжь без условий, но с хорошими тренерами и людьми», – говорит Штимац, отмечая, что в академии загребского «Динамо» кое-где до сих пор чувствуются порядки 1967-го. Школу «Динамо» основали ровно полвека назад, назвали именами двух легенд загребского футбола –(оба играли до Второй мировой войны), но над условиями Здравко Мамич не особо беспокоится, предпочитая поиск проверенных людей.Один из таких –, человек, у которого в резюме тоже можно написать «марионетка Мамича»: был главной молодёжного сектора в «Динамо», потом выполнял непыльную работу в сборной Хорватии, с февраля стал в «Динамо» спортивным директором. Но Йозак, в отличие от, может гордиться своими результатами. «Наша академия попала в шестёрку лучших в Европе, вместе с академиями «Барселоны», «Интера» и «Спортинга», но наш годовой бюджет составляет миллион евро – остальные вкладывают по восемь», – отмечает Йозак. Три года назад Ромео звали работать в академию лондонского «Арсенала», но Мамич удержал Йозака. Деньгами, как же ещё.Под крылом Йозака юношеская команда «Динамо» выигрывала UEFA Jugend Cup, обыгрывая «Баварию» и дортмундскую «Боруссию», но главный успех, по мнению Ромео, статистика: 19% игроков обязательно проходят все детские команды «Динамо», от 8-летней до 19-летней. Йозак придерживается методологии, которой посвятил уже две книги – лишь с 12 лет детей надо одинаково оценивать и готовить к футболу, а до этого времени учить детей через игры с мячом, развивая мелкую моторику. На тренировочные занятия берут только тех ребят, которые живут неподалёку, а играют по схеме 3-2-3, чтобы развить лучшие качества на каждой из позиций. Уже потом детей нагружают новыми знаниями – с 14 лет их учат тактике, с 15 запирают в коллективе и дают лишь два дня в месяц, чтобы увидеть родных.Методики – хорошо, но в чём секрет появления талантливых ребятишек в стране без толковых условий для футбола? Йозак уверяет, что дело в генетике: «Бог наградил нас яркими, талантливыми, обучаемыми детьми». По мнению тренера, хорваты легко адаптируются к игровым видам спорта, в пример он ставит бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз», которому тоже помогла генетика.«Динамо» – лучшая команда Балкан по умению находить хорватов в зарубежных академиях. Кто-то назовёт подход «Динамо» дальновидным стремлением учить всех хорватов играть, как, кто-то – пустой игрой на патриотических чувствах, здесь тоже многое зависит от отношения к. В 2007-м патрон «Динамо» привёз в Загреб семью. Матео родился в австрийском городке Линце, заслужил на юношеском уровне сравнения с, ездил на просмотр в «Ювентус» и «Баварию», но когда в Австрию приехал хорватский журналист, чтобы узнать про талантливого ребёнка,, отец мальчика, сразу «поплыл»: «Жить в Загребе всегда было моей мечтой. Пить кофе и читать газету на площади Елачича – это счастье, такое не купишь за евро». Спустя несколько дней Давор Блашкович рассказал Мамичу про хорватского самородка из Австрии, Здравко дал добро и позвал семью на переговоры. Там Мамич произвёл на родителей впечатление гения, спустя три года Ковачич попал в основу «Динамо» к, а зимой 2013-го – перешёл в «Интер» за 11 млн евро. Спустя два с половиной года Мадрид выложил за Ковачича уже 35 млн.Сценарий повторился, когда «Динамо» вытащило из Австрии– главный лакомый кусок нынешней команды. Чорич занимался в академии «Ред Булл Зальцбург», но в 16 лет вернулся в Загреб с подачи. Президент «Динамо» пообещал семье золотые горы, но опять провернул хитрую аферу – все права на футболиста принадлежат компании из Эмиратов, которой владеет сын Мамича. Так что деньги, которые «Динамо» выручит за продажу Чорича (а выручат немало, интерес к хорвату проявлял даже «Реал»), вряд ли пойдут в клубную казну – скорее, в карман Мамичу.Главной целью загребского «Динамо», помимо подготовки ребят, набранных в академию с 8 лет, в последние годы был поиск талантов по всей Хорватии, а также скаутинг хорватских мальчишек за рубежом. Нопошёл дальше – он лично прилетал в США и Австралию, где проводил просмотровые сборы и выбирал сильнейших молодых игроков, готовых к переезду в Хорватию. Не за горами и дальнейшее расширение географии. Так что не стоит удивляться, что в молодёжной команде «Динамо» есть два ирландца, американец, иранец и австралиец Джейкоб Тарасенко.Кто-то вышибает дверь в основу загребского «Динамо» с ходу. Кому-то приходится проходить обкатку – игрокам, не проходящим в главную команду,устраивает Спарту и отправляет в один из своих дружественных клубов (на самом деле фарм-клубов), чтобы там молодёжь проходила «школу жизни». Боснийский «Зриньски», один из дружественных клубов Мамича, стал трамплином для, хотя чемпионат Боснии, где законы войны до сих пор важнее футбольных – то ещё место, чтобы развиваться игроку с креативным мышлением.«Мы видели потенциал в Луке, но в загребском «Динамо» нам сказали: «Что даст вам этот маленький костлявый парень? Он слишком слаб для вашего футбола», – вспоминал вице-президент «Зриньски». Год в Боснии для Модрича получился за три – там он пробовал подкачаться, чтобы чувствовать себя комфортно против местных костоломов, быстро оставил идею и продолжил выдыхаться к 60-й минуте, зато научился уходить от жёстких стыков. Спустя четыре сезона трансфер Модрича в «Тоттенхэм» принёс хорватскому клубу 21 млн евро.Второе место, куда Мамич массово сплавляет молодёжь и откуда забирает лучших, – загребская «Локомотива», тот самый фарм-клуб «Динамо», стабильно отдающий очки в чемпионате Хорватии. Правда, это не мешает игрокам прогрессировать. В «Локомотиве» заиграл, которого «Динамо» продало в «Риеку» за 1,2 млн евро; «Лестер» спустя полтора года отвалил в 10 раз больше. Ещё раньше –(продан за 5 млн) и(продан за 4 млн), важные люди в нынешней сборной Хорватии. В нынешнем сезоне «Локомотива» арендовала у «Динамо»(не того, который играл за «Баварию»),– запомните их имена, кто-нибудь обязательно прыгнет в главную команду. Как, проданный летом в «Ювентус» за 23 млн евро.Да, за нескончаемый поток молодёжи фанаты «Динамо» тоже ненавидят. Они уверены, что из ребят, выпущенных из академии, можно слепить мощнейшую команду, Мамич парирует: «Во-первых, без продажи игроков «Динамо» просто не существовало бы. Во-вторых, как я объясню родителям мальчика, что он не будет играть в топ-клубе, если у меня нет денег, чтобы его удержать? В-третьих, сначала нужно изменить весь хорватский футбол. Наши стадионы должны быть красивыми и удобными, полные позитивно настроенных зрителей».Главный дьявол хорватского футбола, конечно же, тактично умолчал, что с трансферовМамич в обход игроков выбивал громадные взятки, а 50 млн евро, заработанные на трансферах, ушли в трубу, а не на новых ребят или условия для академии. Даже еслив ближайшие годы будет делать только добро, зло всё равно перевесит.