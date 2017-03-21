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8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018

Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018.