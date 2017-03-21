«Мхитаряну во время матча надо передавать коньяк»

fritzz:
— «Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу» (с)
«Динамо» инициировало расследование финансовой деятельности клуба в прошлые годы
danicis:
В 09:47 Аджоев вылетел в Лондон
В 11:08 Аджоев собрал пресс-конференцию и заявил о допинге везде и о политическом преследовании
Моуринью принёс подарок в раздевалку «Ростова»
dcdrum:
— Господа знатоки! Внимание, вопрос! Что находится в чёрном ящике?
adekvatniybolela:
— В чёрном ящике записка: «Бекиич, прошу, подари чётки»
gavgazoid:
— Там предложение по Калачёву.
Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого в Москве
amkarbolgar:
— А Лёня в ответ им поёт «Я уехал жить в Лондон».
rivelino13:
— Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Бывшего тренера нашей страны.
rivelino13:
— Среднего роста, плечистый, не крепкий. Ходит он в красной футболке, без кепки. Знак ЦСКА на груди у него. Лошади знают адрес его.
kantaria13:
— Оперативно комитет работает. А я ещё слышал, как тренер Валерий Овчинников в 2000-х матерился на пресс-конференциях. Убедительно прошу комитет разобраться, найти его и заставить извиниться, хотя бы до 2020 года!
Гиггз: в клубах АПЛ, игравших в ЛЧ-2016/17, были только два игрока мирового класса
usernumberone:
— Ибрагимович: игроков мирового уровня двое, а игрок уровня «бог» — всего один
TUSHINO-SEKTA:
— Погребняк: в ФНЛ всего один игрок мирового класса.
Глушаков: у Карреры есть своя идея, и он талдычит её каждый день
otkrovenniy:
— Изначально у меня была какая-то тактика, и я её придерживался.
Моуринью — об эпизоде с бананом для Рохо: это не смешно
grupav:
— Мхитаряну надо коньяк попросить передать во время матча.
«Томь» победила «Амкар», выиграв в РФПЛ впервые с сентября
pavlik00:
— Страшно представить, что бы «Томь» сделала с «Зенитом»! :D
Бабаев: мы ещё обязательно увидим Романа Ерёменко на футбольном поле
ropsyadapsya:
— Ты там держись, Роман! Счастья тебе, здоровья, а хорошее настроение у тебя и так уже есть.
«Барселона» предложит Месси всё, что он захочет, чтобы продлить контракт
Inkognitoreally:
— А если он захочет, чтобы «Барселона» играла в АПЛ?