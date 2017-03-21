«Мхитаряну во время матча надо передавать коньяк»

— «Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу» (с)В 09:47 Аджоев вылетел в ЛондонВ 11:08 Аджоев собрал пресс-конференцию и заявил о допинге везде и о политическом преследовании— Господа знатоки! Внимание, вопрос! Что находится в чёрном ящике?— В чёрном ящике записка: «Бекиич, прошу, подари чётки»— Там предложение по Калачёву.— А Лёня в ответ им поёт «Я уехал жить в Лондон».— Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти. Бывшего тренера нашей страны.— Среднего роста, плечистый, не крепкий. Ходит он в красной футболке, без кепки. Знак ЦСКА на груди у него. Лошади знают адрес его.— Оперативно комитет работает. А я ещё слышал, как тренер Валерий Овчинников в 2000-х матерился на пресс-конференциях. Убедительно прошу комитет разобраться, найти его и заставить извиниться, хотя бы до 2020 года!— Ибрагимович: игроков мирового уровня двое, а игрок уровня «бог» — всего один— Погребняк: в ФНЛ всего один игрок мирового класса.— Изначально у меня была какая-то тактика, и я её придерживался.— Мхитаряну надо коньяк попросить передать во время матча.— Страшно представить, что бы «Томь» сделала с «Зенитом»! :D— Ты там держись, Роман! Счастья тебе, здоровья, а хорошее настроение у тебя и так уже есть.— А если он захочет, чтобы «Барселона» играла в АПЛ?