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Пауло Дибала
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Вест Хэм» хочет Руни, Дибала – в «Реал» или «Барсу». Обзор дня

Трансферные слухи, новости из тренировочного лагеря сборной России и другое – в обзоре главных событий дня.
22 марта 2017, среда. 00:00. Футбол

Дибала хочет покинуть «Ювентус» и перейти в «Реал» или в «Барселону»


Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть «старую синьору» по окончании текущего сезона, о чём уже сообщил своему ближайшему окружению, передаёт Mundo Deportivo.

Футболист намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Согласно информации источника, каталонский клуб уже контактировал с агентами игрока сборной Аргентины, чтобы подтвердить свой интерес к нему. В «Барселоне» знают об устном соглашении между Дибалой и президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако попросили его не спешить. Футболисту дали понять, что не рассматривают его как простое дополнение к трезубцу Месси — Неймар — Суарес, а считают, что он качественно усилит игру сине-гранатовых.

«Вест Хэм» хочет приобрести Руни, если «МЮ» позволит ему покинуть клуб летом


«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в том случае, если его клуб летом позволит игроку покинуть команду, сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон». Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне 31-летний игрок провёл в Премьер-лиге 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Дзюба из-за травмы не сможет вернуться в расположение сборной России


Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артём Дзюба не сможет вернуться в расположение сборной России из-за травмы колена. 20 марта футболист покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии.

21 марта Дзюба прошёл медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.

Акинфеев вернулся в общую группу, Смолова и Крицюка ждут вечером на теории


Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта). Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, голкипер Игорь Акинфеев, повредивший палец в матче против «Терека», тренируется в общей группе.

Раньше всех на базу приехали Денис Глушаков и Максим Канунников, чтобы позаниматься дополнительно перед тренировкой. В расположении сборной нет Фёдора Смолова, Станислава Крицюка и Артёма Дзюбы. Смолова и Крицюка ждут вечером на теории. Дзюба покинул расположение национальной команды накануне.

Вильмотс стал главным тренером сборной Кот-д′Ивуара


Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавил команду Кот-д′Ивуара, информирует официальный сайт ивуарийской федерации футбола.

О том, на какой срок заключён контракт с 48-летним специалистом, не сообщается. Также неизвестно, будет ли Вильмотс руководить сборной Кот-д′Ивуара в ближайших товарищеских матчах с командами России (24 марта) и Сенегала (27 марта).

С 2012 по 2016 год Вильмотс возглавлял сборную Бельгии, с которой добирался до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016. После турнира во Франции он покинул бельгийскую команду.

Арбитру матча «Ювентус» — «Милан» угрожали после игры


Арбитру Давиде Массе, который обслуживал матч 28-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» (2:1), угрожали. La Stampa сообщает, что после игры рефери позвонил неизвестный, обладавший точными сведениями о жизни арбитра, его семье. Полиция начала расследование.
Помимо всего прочего Давиде Масса получил письмо с угрозами, но его содержание не разглашается. Письмо было отправлено для анализа, чтобы выявить биологические или цифровые данные, такие как ДНК слюны, используемой для прикрепления марки.

В матче между «Ювентусом» и «Миланом» арбитр на 93-й минуте удалил в составе гостей Хосе Эрнесто Сосу, а на 97-й минуте назначил пенальти в ворота «Милана».
Италия - Серия А. 28-й тур
10 марта 2017, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
2 : 1
Милан
Милан
1:0 – Бенатиа – 30, 1:1 – Бакка – 43, 2:1 – Дибала – 90+7 (пен)
Удаления: нет – Соса, 90+3

«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»


Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в «Чикаго Файр». Информация получила официальное подтверждение на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», за который выступал 32-летний футболист. В расположение нового клуба Бастиан отправится после того, как получит визу.

«Грустно оставлять столько друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность перейти в новую команду.

Мне было приятно работать с тренерами и футболистами «МЮ». Желаю им удачи. Особенная благодарность болельщикам. Ваша поддержка была важна для меня.

Рад, что был частью команды, которая выиграла в прошлом сезоне Кубок Англии, всегда буду это помнить. Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть новую главу в Чикаго, я с нетерпением жду этого», — сказал Швайнштайгер.

Бастиан Швайнштайгер играл за «МЮ» с 2015 года, куда за € 9 млн перешёл из «Баварии».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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