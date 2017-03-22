«Вест Хэм» хочет Руни, Дибала – в «Реал» или «Барсу». Обзор дня

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала намерен покинуть «старую синьору» по окончании текущего сезона, о чём уже сообщил своему ближайшему окружению, передаёт Mundo Deportivo.Футболист намерен продолжить карьеру в мадридском «Реале» или в «Барселоне». Согласно информации источника, каталонский клуб уже контактировал с агентами игрока сборной Аргентины, чтобы подтвердить свой интерес к нему. В «Барселоне» знают об устном соглашении между Дибалой и президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако попросили его не спешить. Футболисту дали понять, что не рассматривают его как простое дополнение к трезубцу Месси — Неймар — Суарес, а считают, что он качественно усилит игру сине-гранатовых.«Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в том случае, если его клуб летом позволит игроку покинуть команду, сообщает Sky Sports.Ранее в СМИ сообщалось, что Руни летом 2017 года намерен рассмотреть возможность своего возвращения в «Эвертон». Руни является воспитанником «Эвертона», за который выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешёл в «Манчестер Юнайтед».В текущем сезоне 31-летний игрок провёл в Премьер-лиге 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.Как стало известно «Чемпионату», нападающий Артём Дзюба не сможет вернуться в расположение сборной России из-за травмы колена. 20 марта футболист покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищеским матчам со сборными Кот-д'Ивуара и Бельгии.21 марта Дзюба прошёл медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.Сборная России продолжает подготовку к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта). Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер, голкипер Игорь Акинфеев, повредивший палец в матче против «Терека», тренируется в общей группе.Раньше всех на базу приехали Денис Глушаков и Максим Канунников, чтобы позаниматься дополнительно перед тренировкой. В расположении сборной нет Фёдора Смолова, Станислава Крицюка и Артёма Дзюбы. Смолова и Крицюка ждут вечером на теории. Дзюба покинул расположение национальной команды накануне.Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс возглавил команду Кот-д′Ивуара, информирует официальный сайт ивуарийской федерации футбола.О том, на какой срок заключён контракт с 48-летним специалистом, не сообщается. Также неизвестно, будет ли Вильмотс руководить сборной Кот-д′Ивуара в ближайших товарищеских матчах с командами России (24 марта) и Сенегала (27 марта).С 2012 по 2016 год Вильмотс возглавлял сборную Бельгии, с которой добирался до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016. После турнира во Франции он покинул бельгийскую команду.Арбитру Давиде Массе, который обслуживал матч 28-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» (2:1), угрожали. La Stampa сообщает, что после игры рефери позвонил неизвестный, обладавший точными сведениями о жизни арбитра, его семье. Полиция начала расследование.Помимо всего прочего Давиде Масса получил письмо с угрозами, но его содержание не разглашается. Письмо было отправлено для анализа, чтобы выявить биологические или цифровые данные, такие как ДНК слюны, используемой для прикрепления марки.В матче между «Ювентусом» и «Миланом» арбитр на 93-й минуте удалил в составе гостей Хосе Эрнесто Сосу, а на 97-й минуте назначил пенальти в ворота «Милана».Полузащитник Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в «Чикаго Файр». Информация получила официальное подтверждение на официальном сайте «Манчестер Юнайтед», за который выступал 32-летний футболист. В расположение нового клуба Бастиан отправится после того, как получит визу.«Грустно оставлять столько друзей в «Манчестер Юнайтед». Но я благодарен клубу за предоставленную мне возможность перейти в новую команду.Мне было приятно работать с тренерами и футболистами «МЮ». Желаю им удачи. Особенная благодарность болельщикам. Ваша поддержка была важна для меня.Рад, что был частью команды, которая выиграла в прошлом сезоне Кубок Англии, всегда буду это помнить. Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть новую главу в Чикаго, я с нетерпением жду этого», — сказал Швайнштайгер.Бастиан Швайнштайгер играл за «МЮ» с 2015 года, куда за € 9 млн перешёл из «Баварии».