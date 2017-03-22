«Гончаренко шутил: Слай, ты знаешь, что у меня семеро детей?»

Сильвестр Эмека Игбун, «Уфа»

Полузащитник/нападающий, 26 лет

Прозвище: Слай

Предыдущие клубы: «Мидтьюлланд» (Дания)

Сборная: Нигерия, 4 матча

Фишка: подвижный инсайд с хорошим ударом и умением открыться

«Перевертайло не говорил по-английски, а с Гончаренко общались каждый день»

«Немного поболею за ЦСКА в чемпионской гонке, но её фаворит — «Спартак»

«В России удивило, что никто не говорит по-английски»

В этом сезоне «Уфа» — главное открытие РФПЛ. Команда из столицы Башкирии под руководством Виктора Гончаренко закрепилась в первой пятёрке турнирной таблицы и теперь продолжает бороться за еврокубки уже с новым тренером, дебютантом Сергеем Семаком.«Чемпионат» поговорил с нападающим «Уфы», который трижды в этом сезоне приносил своей команде победу: в Самаре, Туле и Грозном он забил победные голы. Нигерийский форвард рассказал о том, что больше всего удивило его в Дании, в чём секрет успеха Виктора Гончаренко и что означает надпись «Слай» на его игровой футболке.— Мы отлично играем после перерыва. Вообще весь сезон складывается для «Уфы» очень удачно. Нас ждёт очень много тяжёлых игр: с «Локомотивом», «Спартаком», ЦСКА. Но мы верим в успех. У нас отличная команда, настоящая семья.— Пока не знаю, насколько я выбыл, но надеюсь, что не пропущу слишком много матчей.— Конечно! Думаю, каждый хочет играть в еврокубках. У нас все шансы. Сейчас в «Уфе» есть и опытные футболисты, и молодые ребята, которые очень хотят показать себя Европе. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем играть там.— Это будет очень непросто. Да, мы обыграли «Локомотив» в первом круге, но сейчас та игра не продолжится, а начнётся новая. «Локо» — очень хорошая команда, но мы будем бороться.— Да, я даже хотел покинуть команду летом, но остался из-за нового тренера, Виктора Гончаренко. Предыдущий тренер () не говорил по-английски, а с Гончаренко мы могли общаться постоянно! Он очень забавный, постоянно шутит, но при этом очень сильный тренер. Мне очень с ним повезло. Помню его первую шутку. Мы встретились на сборе на Кипре, и Гончаренко спрашивает: «Слай, ты в курсе, что у меня семеро детей?» Отвечаю: «Серьёзно?!» А он смеётся. Даже когда Гончаренко объяснял тактику, он мог пошутить так, что мы все со стульев падали.— Всё вместе. Это очень опытный тренер. Гончаренко знает, как воодушевить игрока, передать ему свою энергию. Но и не забывает о тактике, постоянно объясняет тебе, что и как нужно делать на поле.— Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в «Уфе» и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю.— Конечно, было грустно потерять такого сильного тренера, ведь это он превратил «Уфу» из аутсайдера в крепкого середняка. С другой стороны, я очень рад за Гончаренко, потому что возглавить ЦСКА — большой шаг для него. Теперь у нас новый тренер — Сергей Семак, и я стараюсь произвести впечатление на него, при этом не забывая, что дал мне Гончаренко.— Нет, это не он вручил её мне. Ха-ха! Мы просто поменялись футболками с моим земляком Ахмедом Мусой, когда он ещё играл в ЦСКА.— Это мой хороший друг. Сейчас Аарон только залечил свою травму и потихоньку находит свою игру. Думаю, он сможет стать лучшим бомбардиром в ЦСКА.— Это будет трудно, потому что «Спартак» сейчас играет очень мощно. Думаю, они фавориты, но случиться может всё. Я желаю успеха Гончаренко в ЦСКА и буду немножко за него болеть.— Я знал, что он легендарный игрок в России. Это видно даже на тренировках: как он работает с мячом, какие пасы отдаёт.— Мы играем по-другому. Семак хочет, чтобы мы удерживали мяч. Например, наш голкипер теперь чаще отдаёт мяч ближнему, а не выбивает вперёд. И ещё он хочет, чтобы мы забивали больше. К счастью, победа со счётом 1:0 или 10:0 приносит одинаковые три очка, и мы стараемся достичь именно результата, но и над атаками работаем много.— Я начал играть в футбол ещё на родине, в команде «Эбедей», а в датском городе Хернинг оказался благодаря их скаутам в 2006 году. В 16 лет я занимался в академии «Мидтьюлланда» и постепенно прошёл все ступени, чтобы попасть в основную команду.— Погода! Зимой в Дании было очень-очень холодно, много снега, а в четыре дня уже темно, как ночью. Очень непривычно, но теперь я к этому отношусь спокойно.— Пока я играл в «Мидтьюлланде», было очень много разных предложений, но клуб не хотел меня отпускать как важного игрока. После того как мы наконец выиграли чемпионство в сезоне-2014/15, руководство сказало: «О'кей, теперь ты можешь уйти». Поступило предложение от «Уфы», о которой я ничего тогда не знал. Мне всё понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чём не жалею. Мы очень много боролись в прошлом году, а в этом году видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.— Нет, я живу один. Моя семья осталась в Дании, там дети ходят в школу. Но я стараюсь посетить их в каждый свой выходной.— Еда, погода — с этим всё отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски, и это странно.— Совсем немного… Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально — вот эти пять слов знаю.— Может, окружающим он и кажется безумным, но вообще, Фрими — отличный парень. Мне не хватает его в «Уфе». Мы стараемся общаться, несмотря на то что сейчас он уехал в Швецию.— Это смешная история! Однажды я пришёл на тренировку, это было ещё в Дании, и мой тренер называет меня Слаем. Говорю ему: «Почему вы так меня называете?» Оказалось, что это прозвище Сильвестра Сталлоне, моего тёзки и крутого актёра. Мне понравилось, и с того момента все зовут меня именно так.