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175 лет назад 2016
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Гвардиола, Симеоне, Конте: кто стал тренером своих одноклубников
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

10 тренеров, которые руководят бывшими одноклубниками

Гвардиола, Симеоне и другие тренеры, которые руководили футболистами, с которыми раньше сами выходили на поле.
22 марта 2017, среда. 10:00. Футбол
Бывшие футболисты, которые добиваются успеха в качестве тренера, не редкость. Но известные игроки, которые успели закончить карьеру, начали тренировать и стали боссами своих бывших одноклубников? Такое встретишь не часто. Но можно. Мы решили составить запоминающуюся подборку «Было – стало» с футбольными знаменитостями, которым довелось стать тренерами своих бывших одноклубников.

1. Хосеп Гвардиола – Хави, Карлес Пуйоль


Было


Стало
Фото: Reuters
Летом 2000 года «Барселону» ждал очередной переходный сезон. Лоренцо Серра Феррер будет уволен, а итоговое четвёртое место станет разочарованием. Капитан и обладатель шести чемпионатов Хосеп Гвардиола проведёт последний сезон в Каталонии и уедет в Брешию. Но были в сезоне-2000/01 и приятные моменты. Например, молодой воспитанник Хави впервые стал привлекаться к играм за основную команду. Он сыграл в 15 матчах Примеры, выходил на поле в Лиге чемпионов. Через семь лет Гвардиола вернулся и сделал «Барселону» непобедимой. Хави был вице-капитаном, а его связка с Иньестой стала определять игру команды на пять лет вперёд. Ну а капитаном был ещё один игрок, который выступал вместе с Гвардиолой: Карлес Пуйоль.

2. Луис Энрике – Андрес Иньеста


Было


Стало


После пяти лет в «Реале» Луис Энрике летом 1996 года со скандалом перебрался в Каталонию и провёл следующие восемь в «Барселоне». Выиграл несколько трофеев и стал абсолютно «своим» среди требовательных фанатов. В этом же клубе он завершил игровую карьеру. А в последнем сезоне он часто играл вместе с Иньестой: Андрес дебютировал за «Барсу» ещё в 2002-м, но регулярно заиграл через год. Второй приезд Энрике тоже оказался удачным: он выиграл всё. Андресу Иньесте в 2014-м было уже 30, но он остался незаменимым для «Барселоны.

3. Зинедин Зидан – Серхио Рамос


Было
Фото: Reuters
Стало
Фото: Reuters
Эпоха «Зиданов и Павонов» подходила к концу. Флорентино Перес вскоре потеряет власть в клубе на несколько лет, Зинедин Зидан завершит карьеру. Но напоследок Перес с треском хлопнул трансферным окном. «Реал» пополнили Жулио Баптиста, Антонио Кассано, Робиньо и Серхио Рамос. Последний сразу же стал игроком основы – через 10 лет легендой клуба. Он нередко выручает Зидана в этом сезоне.

4. Диего Симеоне – Фернандо Торрес


Было
Фото: Reuters
Стало
Фото: Reuters
Один из символов «Атлетико», Фернандо Торрес попал в школу «рохибланкос» в 11 лет. В 2001 году начал играть за первую команду, в которой провёл шесть сезонов. Три из них его партнёром по команде был Диего Симеоне. Аргентинец по пути в «Интер» и «Лацио» выиграл с мадридцами чемпионат и кубок Испании. Спустя годы уже тренер «Атлетико» Симеоне вернул в команду Торреса: сначала в аренду, затем выкупив контракт. 33-летний форвард сейчас играет в команде важную роль.

5. Антонио Конте – Джанлуиджи Буффон, Алессандро Дель Пьеро


Было
Фото: Reuters
Стало
Фото: Reuters
Конт и Дель Пьеро играли вместе 11 лет. Они были частью выдающейся команды конца 90-х, выиграли пять скудетто и Лигу чемпионов. Потом Конте ушёл, а Дель Пьеро доиграл до лета сезона-2001/12, когда ещё раз выиграл Серию А – уже под руководством Конте. Впрочем, их расставание сложилось не лучшим образом. Что касается Буффона, он застал новую команду: «Ювентус» начала нулевых был лидером в Италии, но не выигрывал в Европе. Под руководством Конте Лига чемпионов тоже не покорилась туринцам. Буффон – единственный из троих, у кого нет кубка чемпионов, и он всё ещё сохраняет шансы.

6. Дидье Дешам – Давид Трезеге


Было


Стало


И Дешам, и Трезеге были в числе лидеров сборной Франции конца 90-х. Чемпионы мира и Европы могли бы сыграть вместе и в «Ювентусе», но разминулись всего на год. В 1999 году Дешам отправился в «Челси», затем доигрывал в Испании, стал тренером, отлично поработал с «Монако» и… вернулся в «Ювентус». Там его ждал Трезеге: с 2000 года нападающий оставался игроком туринцев. Они встретились в Серии В и убедительно выиграли её, а Трезеге под руководством Дешама стал лучшим бомбардиром-иностранцем в истории клуба.

7. Роберто Ди Маттео – Джон Терри


Было


Стало


Формально Роберто пересёкся не только с Джоном, но ужасный перелом ноги в 2000 году вывел его из строя на полтора года. А после восстановления 31-летний футболист решил закончить карьеру. Поэтому, когда он принял «Челси» в марте 2012 года, именно Терри был ему знаком. История получилась очень короткой и незабываемой: победа в Лиге чемпионов.

8. Винченцо Монтелла – Франческо Тотти, Даниэле Де Росси


Было


Стало


Форвард по прозвищу Аэропланчик отыграл в «Роме» 10 сезонов, хотя часть времени провёл в аренде. Много забивал, красиво праздновал голы (отсюда и прозвище) и даже выиграл Серию А. За эти 10 лет в «Роме» сменилось много хороших форвардов, но был только один вечный, как Рим. Франческо Тотти был долгожителем клуба, когда Монтелла только перебрался в него из «Сампдории». С ним пришлось выстраивать отношения через пару лет, когда Винченцо стал главным тренеров. Он остался, когда Монтелла покинул клуб… Про Даниэле Де Росси можно сказать почти то же самое. Ещё один ветеран, который поиграл вместе с Монтеллой и под его руководством.

9. Франк Райкард – «Аякс» и вся сборная Нидерландов


Было


Стало
Фото: Reuters
Ладно, не вся, но почти половина. Райкард вернулся в «Аякс» в 1993-м и встретил там многих молодых партнёров по сборной. На чемпионат мира он отправился с Ароном Винтером, братьями де Бур, Марком Овермарсом, Деннисом Бергкампом. В рамке стоял Эд де Гуй, в запасе – Эдвин ван дер Сар. Вся эта компания поехала на Евро-2000 под руководством Райкарда. Различие лишь одно — ван дер Сар стоял в рамке, де Гуй оставался в запасе.

10. Дмитрий Аленичев – Александр Филимонов


Было
Фото: Reuters
Стало
Фото: пресс-служба ФК "Арсенал" Тула
В конце 90-х Аленичев в одном из сезонов отдал 20 голевых передач и стал лучшим игроком чемпионата. Тем временем Филимонов выручал в редких случаях, когда оборона «Спартака» давала шансы нападающим соперника. Тогда трудно было представить, что через 10 с лишним лет они встретятся в другой команде, причём Александр всё ещё будет действующим игроком. Но случилось именно так: вместе они провели в «Арсенале» четыре года, поднявшись с ЛФЛ до РФПЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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