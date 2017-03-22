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175 лет назад 2016
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«Энфилд», «суперкласико», «Камп Ноу». Что должен сделать каждый болельщик
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

10 поступков, которые хоть раз должен совершить футбольный болельщик

Прочитав этот список, вы захотите срочно взять отпуск. Здесь прекрасно всё, начиная с песен на «Энфилде» до бургера на севере Лондона.
22 марта 2017, среда. 12:00. Футбол
Футбольный портал Fourfourtwo составил объёмный список, своего рода «вишлист» для болельщиков. В нём больше 50 пунктов, но некоторые из них не вполне актуальны в российских реалиях, а другие просто не всем интересны. Например, обычного болельщика в России вряд ли наполнит энтузиазмом идея основать собственный футбольный клуб. Да и матч «Сплит» — «Динамо» Загреб, при всём накале страстей, зрелище на любителя. Наконец, было бы неправильно делать список однообразным: например, сходить на дерби «Старой фирмы», на «дерби Италии» и на «дерби Северного Лондона». Поэтому мы выбрали 10 лучших идей, которые не повторяются.

1. Стать частью «жёлтой стены» в Дортмунде


Самый посещаемый футбольный клуб в Европе на обычный домашний матч собирает аудиторию из 80 тыс.
500 зрителей. Sudtribune — фанатская трибуна, на которой начинается фантастический перформанс перед началом каждой игры, а затем 24 тыс. человек отрываются ещё 90 минут. Из-за количества клубной атрибутики и шарфов южную трибуну называют «жёлтой стеной». Кстати, пиво и арахис на стадионе стоят довольно дёшево. Самое трудное – попасть на стадион, потому что почти 60 тысяч болельщиков являются постоянными зрителями. Но, если забронировать поездку заранее и не искать билет на матч против «Баварии» и «Шальке», то всё получится.

2. Попробовать свиные рёбра на стадионе «Вест Хэма»


Марк Геро – фанат «Вест Хэма» и кулинар, за которым гоняются многие рестораны. Но он предпочитает торговать с фудтрака. Когда клуб переехал с «Аптон Парка», Марк переехал вместе с ним. Одноногий, суровый, с лицом, покрытым шрамами, – повара в Лондоне зовут «пиратом», а сам он предпочитает прозвище Рибман. То есть мастер рёбер. Да, он это умеет. Посмотрите, как они отделаются от мяса. Секрет соуса Рибман не открывает. Купить у него свинину на рёбрышке или бургер со свининой и пойти поболеть за безумную команду Славена Билича – ещё один способ хорошо провести время в Лондоне.

3. Поиграть в футбол на воде в Таиланде


В 50 км от всем известного Пхукета, за национальным парком Ао Пханг Нга, находится небольшой рыбацкий островок под названием Ко Пании. А в нём можно, поделившись на две команды, порубиться пять на пять на поле, которое плавает на воде. Нечто подобное есть и в паре других стран (и теоретически тоже может использоваться по назначению), но в Таиланде поле постоянно открыто для всех. Да, самое главное — за мячом плавать не придётся: местные подростки делают на этом бизнес.

4. Спеть You'll Never Walk Alone на «Энфилде»


Нужно ли что-то добавлять? Один из самых знаменитых (если не самый) футбольных гимнов. Ведь он производит впечатление даже по телевизору, не правда ли? Просто приезжайте послушать. И спеть. А если в гостях будет «Манчестер Юнайтед», то вы сможете поставить галочку сразу в двух пунктах.

5. Посмотреть на худшую команду в истории футбола


Муниципалитет Паулиста начинается почти незаметно, поскольку является частью крупной агломерации в штате Пернамбуку. В этом городе не так много достопримечательностей, а главная из них – довольно сомнительна. Скромный клуб «Ибис» попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда в начале 80-х не сумел одержать ни одной победы в официальных матчах в течение трёх лет подряд! С тех пор дела улучшились, но ненамного. Клуб обитает на дне бразильского профессионального футбола, а болельщики распевают во время матчей изощрённые оскорбления в адрес худшей команды в истории футбола. Кстати, это написано на эмблеме клуба.

6. Покричать на «суперкласико»


Про «класико» знают все. Но главный матч аргентинского футбола по эмоциям невозможно сравнить ни с чем. 60 тыс. зрителей на «Бомбонере» и 70 тыс. на «Монументале» сходят с ума и серьёзно рискуют повредить слух. В футбольном отношении матчи «Боки» и «Ривера» не всегда представляют собой продукт высшего качества, но эмоции затмевают всё.
После футбола отправьтесь в футбольное кафе El Banderín. Здесь на стенах развешены фотографии почти всех команд мира, а закуски также имеют связь с футболом. Ну, и если этого недостаточно, то вот: бар существует с 1929 года, сюда заходил ещё Карлос Гардель.

7. Отвести ребёнка на футбол


Выбирайте матч тщательно! Законы о болельщиках в России пока можно сравнить с английскими законами конца 80-х, но ситуация меняется. Да и есть у нас пара стадионов, поход на которые станет для ребёнка интересным и приятным событием. А если ещё и повезёт с матчем, то дело сделано: вы вырастили нового болельщика.

8. Полюбоваться стадионом «Браги»


Звучит странновато, но всё дело в стадионе. Домашнюю арену «Браги» проектировал Эдуарду Соуту де Моура. Один из самых знаменитых архитекторов современности врезал стадион на 30 тыс. зрителей в скалу. И получил за него парочку наград. От Лиссабона до Браги далековато, 300 км, зато всего 50 от Порту, так что стадион будет не единственной достопримечательностью в округе. Кстати, команда, вероятнее всего, закончит сезон в зоне еврокубков, так что есть шанс, что осенью будет повод съездить туда, чтобы поболеть за русскую команду на выезде. На этом красивом стадионе.

9. Сходить на финал крупного турнира


Выберите по вкусу: это может быть финал Лиги чемпионов или чемпионата мира. Кстати о чемпионатах мира… не пропустите. Матч может оказаться скучнейшим, а команда, которую вы поддерживаете, может проиграть. Но когда речь идёт о событиях такого масштаба, это не так важно. Это всегда зрелищный антураж вокруг матча, а иногда и крупное событие в жизни страны. Побывать на крупном финале нужно хотя бы для того, чтобы потом вспоминать: я там был.

10. Побывать на матче любимой команды


Кажется, что это простой пункт. Но если вы болеете не за местную команду, а за «Барселону», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» или за «Сассуоло» (ну, мало ли), то поездка на футбол превращается в долгое и затратное удовольствие. Это не повод себе в нём отказывать. Хотя бы один раз, чтобы почувствовать сопричастность с любимой командой.

А если у вас нет любимой иностранной команды, самый верный способ найти её — это съездить на пару матчей. «Камп Ноу», «Сантьяго Бернабеу», «Джузеппе Меацца», «Олд Траффорд» — на каждом из этих must-see стадионов своя атмосфера. Каждый из них (и с десяток других знаменитых арен) достоин отдельного пункта в списке. Поэтому их лучше объединить в один и увидеть все.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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