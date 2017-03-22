Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России

Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.

Считаю, что капитаном должен стать Игорь Акинфеев. Он – лидер не только в сборной, но и в раздевалке.

Наконец-то! Тренировка сборной России дала ответы на многие вопросы. Сегодняшнее занятие было самым информативным за три дня. В середине тренировки игроки разбились на поле согласно схеме, и стало понятно, кого и где видит. Вроде бы прояснилась и сама схема. Судя по всему, сборная будет играть в пять защитников. За полгода Черчесов пробовал разные варианты и, вероятно, нашёл для себя ответ. Понятно, что он ещё, возможно, не окончательный, но уж какой есть на сегодняшний день. А если учитывать, что Кубок конфедераций и чемпионат мира уже скоро, то самое время определяться с основной схемой и наигрывать её.Расстановка 5-3-2 уже давно используется «Ростовом», который в нынешнем сезоне удачно соперничал с грандами на международной арене. Минувшей зимой на схему с пятью защитниками перешли «Локомотив» и ЦСКА (оба клуба действовали в пять защитников в 2000-х). Когда игроки сборной разбились на поле по позициям, то получилась следующая картина:При этом у полевых игроков было 10 красных манишек. Возможно, это основной состав. Точнее, оптимальный, пока отсутствуют. Обращает на себя внимание, что Самедову в такой версии будет отдана вся бровка. Ему придётся обороняться больше, чем в «Спартаке», где под ним располагается крайний защитник. А ещё интересно, что Кудряшов оказывается не на фланге, а одним из трёх центральных защитников. На этой позиции Фёдор играл в «Ростове», хотя значительно реже, нежели на краю.Подробнее о расстановке Кудряшов рассказал, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата».– Да, обычно в «Ростове» выступаю на фланге защиты, но после травмы Граната мне предстоит играть одного из трёх центральных защитников. Не скажу, что это новая позиция для меня.– Над тактикой. Плюс играли в футбол, чтобы закрепить связи. Наигрываем схему, которая будет в предстоящей игре.– Я знаю его требования, и мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.– А я ещё там не был. Серьёзно! Только по ТВ видел. Ребята говорят, что это лучший стадион в мире.– Я считаю, что Игорь Акинфеев. Человек уже столько лет в сборной. Он – лидер не только в сборной, но и в раздевалке.Пообщался с журналистами и. Он выразил такое же мнение о капитанской повязке.– вопрос Газинскому.– Уже перед матчем вы всё узнаете ().– Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.– Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. И детям приятно, и нам интересно побыть в роли тренеров.– Нет такого ощущения.– Сначала Кот-д'Ивуар, потом будем думать о бельгийцах. А вообще, он качественный футболист, помню его по игре с «Вольфсбургом».– Нет. Завтра будем изучать. Наверняка у них силовая команда, что свойственно африканским сборным. Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.