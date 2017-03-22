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175 лет назад 2016
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Сборная России со Станиславом Черчесовым готовится к чемпионату мира — 2018
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России

Теперь стало понятно, кого футболисты хотят видеть капитаном и какую расстановку выбрал Станислав Черчесов.
22 марта 2017, среда. 15:00. Футбол
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Наконец-то! Тренировка сборной России дала ответы на многие вопросы. Сегодняшнее занятие было самым информативным за три дня. В середине тренировки игроки разбились на поле согласно схеме, и стало понятно, кого и где видит Черчесов. Вроде бы прояснилась и сама схема. Судя по всему, сборная будет играть в пять защитников. За полгода Черчесов пробовал разные варианты и, вероятно, нашёл для себя ответ. Понятно, что он ещё, возможно, не окончательный, но уж какой есть на сегодняшний день. А если учитывать, что Кубок конфедераций и чемпионат мира уже скоро, то самое время определяться с основной схемой и наигрывать её.


Расстановка 5-3-2 уже давно используется «Ростовом», который в нынешнем сезоне удачно соперничал с грандами на международной арене. Минувшей зимой на схему с пятью защитниками перешли «Локомотив» и ЦСКА (оба клуба действовали в пять защитников в 2000-х). Когда игроки сборной разбились на поле по позициям, то получилась следующая картина:

При этом у полевых игроков было 10 красных манишек. Возможно, это основной состав. Точнее, оптимальный, пока отсутствуют Дзюба и Смолов. Обращает на себя внимание, что Самедову в такой версии будет отдана вся бровка. Ему придётся обороняться больше, чем в «Спартаке», где под ним располагается крайний защитник. А ещё интересно, что Кудряшов оказывается не на фланге, а одним из трёх центральных защитников. На этой позиции Фёдор играл в «Ростове», хотя значительно реже, нежели на краю.
Фото: Григорий Телингатер, "Чемпионат"

Подробнее о расстановке Кудряшов рассказал, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата».

– Да, обычно в «Ростове» выступаю на фланге защиты, но после травмы Граната мне предстоит играть одного из трёх центральных защитников. Не скажу, что это новая позиция для меня.

– Над чем сегодня работали?
– Над тактикой. Плюс играли в футбол, чтобы закрепить связи. Наигрываем схему, которая будет в предстоящей игре.
Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.

– Насколько помогает спартаковский опыт работы с Черчесовым?
– Я знаю его требования, и мне легче, чем другим ребятам, которые с ним не работали.

– В этом сезоне вы с «Ростовом» много путешествовали. С какой ареной могли бы сравнить стадион «Краснодара»?
– А я ещё там не был. Серьёзно! Только по ТВ видел. Ребята говорят, что это лучший стадион в мире.

– Кто должен стать капитаном?
– Я считаю, что Игорь Акинфеев. Человек уже столько лет в сборной. Он – лидер не только в сборной, но и в раздевалке.

Пообщался с журналистами и Юрий Газинский. Он выразил такое же мнение о капитанской повязке.


– Кто, на ваш взгляд, должен быть капитаном? – вопрос Газинскому.
– Уже перед матчем вы всё узнаете (улыбается).

– Но для вас кто самый авторитетный человек в команде?
– Я бы отдал предпочтение Игорю Акинфееву.

– Вы вместе с Миранчуком провели мастер-класс в академии «Краснодара».
– Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще. И детям приятно, и нам интересно побыть в роли тренеров.
Считаю, что капитаном должен стать Игорь Акинфеев. Он – лидер не только в сборной, но и в раздевалке.

– Вас регулярно вызывают в сборную. Уже чувствуете себя игроком основы?
– Нет такого ощущения.

– В матче со сборной Бельгии вам предстоит играть против Кевина Де Брёйне.
– Сначала Кот-д'Ивуар, потом будем думать о бельгийцах. А вообще, он качественный футболист, помню его по игре с «Вольфсбургом».

– Сборную Кот-д'Ивуара ещё не разбирали?
– Нет. Завтра будем изучать. Наверняка у них силовая команда, что свойственно африканским сборным. Первый матч на стадионе «Краснодара» мы провели неудачно. Нужно брать реванш.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Фёдор Кудряшов Юрий Газинский
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