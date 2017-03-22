Зе Луиш, Лунёв и Смолов — лидеры сезона по оценкам

Вратари
Андрей Лунёв мог возглавить список лучших вратарей сезона и при предыдущем нашем срезе, но на тот момент он не провёл 50 процентов матчей от общего количества сыгранных туров. Теперь в эти рамки он укладывается и слегка опережает Александра Беленова. Надо сказать, что динамика в пользу новобранца «Уфы». Беленов в составе команды из Башкирии просто непробиваем: он штампует сухие матчи, продолжает отражать пенальти и выигрывать голосования за звание MVP тура. Запас Лунёва, накопленный как раз в уфимской части сезона, тает. К тому же он может исчезнуть из нашего рейтинга, если Луческу вновь решит дать шанс Лодыгину.
В любом случае Лунёв и Беленов ушли в существенный отрыв. Джанаев, занимающий третью строчку, никак не решит проблемы со спиной. Левашов, ярко заявивший о себе осенью в составе «Арсенала», вынужден был уступить своё место опытному Габулову. А это означает, что через несколько туров он не будет проходить в рейтинг из-за малого количества сыгранных встреч. Ну а у Лории слишком слабая команда для того, чтобы претендовать на значительный скачок.
И не стоит удивляться отсутствию киперов из топ-клубов, в частности Реброва и Акинфеева. В большинстве игр они попросту остаются без работы и никак себя не проявляют, поэтому их средняя оценка значительно уступает той, которая есть у Беленова с его лавиной спасений.
Рейтинг вратарей
1. Андрей Лунёв («Уфа»/«Зенит») — 7,36 (11 матчей)
2. Александр Беленов («Анжи»/«Уфа») — 7,25 (20)
3. Сослан Джанаев («Ростов») — 7,00 (13)
4. Михаил Левашов («Арсенал») — 6,95 (11)
5. Георгий Лория («Крылья Советов») — 6,82 (20)
Защитники
«Ростов» остаётся одним из лидеров сезона по количеству пропущенных мячей — 12 в 20 играх. Команда Бердыева-Кириченко-Данильянца могла бы и улучшить эту цифру, если бы не приходилось играть на два фронта. С уверенностью можно говорить, что именно южане обладают лучшей обороной чемпионата. Два её представителя в топ-5 лучших центральных защитников. Если о достоинствах Сесара Наваса все осведомлены, то Миха Мевля — лицо новое. Словенец был куплен в летнее трансферное окно. Думаю, в «Ростове» ни на секунду не пожалели об этом приобретении. Он заменил Баштуша! Мевля надёжен, не допускает глупых ляпов, обыграть его один в один тяжело, вверху он король. Скоро может пойти и на повышение.
В пятёрке также Налдо, Васин и Чорлука. Виктор после ухода из сборной Игнашевича и Василия Березуцкого — надежда национальной команды. И по первым играм в ЦСКА видно, что он возмужал, окреп и готов к непростой миссии. Ну а Налдо и Чорлука — ребята с опытом. Без Ведрана оборону «Локомотива» вообще представить невозможно, а краснодарскому бразильцу понадобилось всего несколько игр, чтобы стать эдаким братом-близнецом Гранквиста.
Крайние защитники в нынешнем сезоне играют не столь ярко, как хотелось бы. Связано это в том числе и с тем, что многие команды перешли на схему с латералями. Держит планку на высоте поднятых рук новобранец сборной России Марио Фернандес. Петар Занев всё чаще стал использоваться в центре защиты «Амкара», но болгарин надежён абсолютно во всех своих проявлениях. Отметил бы прогресс грозненца Мохаммади, а также Александра Сухова из «Уфы», который расцветает на глазах. Он даже первый гол за уфимцев забил в кубковой игре. Не исключено, что и на него обратит внимание Станислав Черчесов, хотя переиграть Фернандеса или Смольникова будет тяжеловато.
Рейтинг крайних защитников
1. Марио Фернандес (ЦСКА) — 6,92 (29)
2. Ренат Янбаев («Локомотив») — 6,86 (12)
3. Петар Занев («Амкар») — 6,82 (19)
4. Милад Мохаммади («Терек») — 6,78 (16)
5. Александр Сухов («Уфа») — 6,74 (17)
Рейтинг центральных защитников
1. Миха Мевля («Ростов») — 7,11 (14)
2. Налдо («Краснодар») — 7,05 (11)
3. Виктор Васин («Уфа»/ЦСКА) — 7,02 (20)
4. Сесар Навас («Ростов») — 7,00 (15)
5-6. Ведран Чорлука («Локомотив») — 6,97 (16)
5-6. Георгий Джикия («Амкар»/«Спартак») — 6,97 (16)
Полузащитники
Романа Зобнина Массимо Каррера использует на разных позициях, и при этом воспитаннику тольяттинской академии удаётся быть эффективным повсюду. Мы его записали в рейтинг опорных хавбеков, всё-таки именно эта позиция для него наиболее привычна. Что тут сказать? Растёт парень, готовится стать одним из ключевых игроков и клуба и сборной.
Качественный сезон проводят Глушаков, Вернблум, Гацкан и Гол, но это всё люди опытные, от них и не приходится ждать иного.
Мануэл Фернандеш в «Локомотиве» наконец-то начал демонстрировать тот уровень, который когда-то и привёл его в Москву. Юрий Сёмин сумел раскрыть возможности португальца. И у него на данный момент 9 баллов по системе «гол+пас» в 12 встречах. Ему даже удалось опередить Жулиано, который несколько сник после того, как петербуржцы вылетели из Лиги Европы.
Что касается фланговых полузащитников, то здесь лидерство удерживает Йоан Молло, но лишь с помощью самарского багажа. Ещё несколько недель прозябания на скамейке «Зенита», и он вообще исчезнет с экранов радара. И тогда опытнейший Калачёв и лидер «Спартака» Промес устроят настоящие гонки за лидерство в этой номинации. Шатов на данный момент им не конкурент, а Бериша в Грозном не так продуктивен, как в Махачкале.
Рейтинг опорных полузащитников
1. Роман Зобнин («Спартак») — 6,98 (20)
2-3. Денис Глушаков («Спартак») — 6,91 (16)
2-3. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 6,91 (17)
4. Александр Гацкан («Ростов») — 6,89 (14)
5. Януш Гол («Амкар») — 6,88 (16)
Рейтинг атакуюших центральных полузащитников
1. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 7,12 (12)
2. Жулиано («Зенит») — 7,08 (18)
3. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 7,00 (12)
4. Маурисио Перейра («Краснодар») — 6,86 (11)
5. Дмитрий Полоз («Ростов») — 6,77 (15)
Рейтинг крайних полузащитников
1. Йоан Молло («Крылья Советов»/«Зенит») — 7,17 (12)
2. Тимофей Калачёв («Ростов») — 7,16 (16)
3. Квинси Промес («Спартак») — 6,94 (16)
4. Олег Шатов («Зенит») — 6,91 (11)
5. Бернард Бериша («Анжи»/«Терек») — 6,88 (20)
Нападающие
О Зе Луише мы уже поговорили во вступлении. Добавить особенно нечего. Полагаю, Фёдор Смолов не сдался, есть у него намерение опередить конкурента, но для начала нужно залечить свои болячки и вернуться на поле. Разрыв вполне отыгрываемый.
На третьем месте закрепился Ари, который блеснул в двух матчах после перерыва. Бразилец отгрузил два мяча «Крыльям Советов», а затем поразил ворота «Спартака» в дерби. В первой части сезона у него также были яркие матчи в составе «Краснодара», в особенности в тот момент, когда не мог играть Смолов.
В пятёрке также слегка погасший Дзюба и воскресший Александр Бухаров, который уже и в сборную вызван.
Рейтинг нападающих
1. Зе Луиш («Спартак») — 7,43 (14)
2. Фёдор Смолов («Краснодар») — 7,35 (13)
3. Ари («Краснодар»/«Локомотив») — 7,27 (13)
4. Артём Дзюба («Зенит») — 7,09 (16)
5. Александр Бухаров («Ростов») — 7,00 (11)