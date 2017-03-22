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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Зе Луиш, ФК «Спартак»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Зе Луиш, Лунёв и Смолов — лидеры сезона по оценкам

2/3 сезона в РФПЛ позади, смотрим на лучших игроков российского чемпионата. В топ-5 по оценкам Зе Луиш, Смолов, а также сразу два голкипера.
22 марта 2017, среда. 16:45. Футбол
20 туров Премьер-Лиги сезона-2016/17 стали историей. «Спартак» продолжает лидировать с солидным отрывом. «Зенит» и ЦСКА воспользовались осечкой красно-белых в дерби с «Локомотивом», но до подопечных Карреры им ещё далеко. И в рейтинге лучших игроков по версии «Чемпионата» первую строчку также занимает спартаковец — Зе Луиш. Многие помнят, как немилосердно его критиковали после первых игр в России, но сейчас глупо отрицать, что форвард из Кабо-Верде проводит прекрасный сезон. Он показывает себя не только в завершении атак, но и в их организации. Наверное, ни один из нападающих РФПЛ не является настолько полезным в подыгрыше. Нельзя недооценивать вклад Зе Луиша в прессинг, который «Спартак» частенько включает на чужой половине поля, и, конечно, стандарты у собственных ворот. Нападающий возвращается в свою штрафную и снимает кроссы соперников.
Весь этот комплекс умений и позволяет Зе Луишу лидировать, хотя и здесь борьба ещё не завершена. Каждый из лидирующей десятки лелеет надежду забраться на вершину.

Вратари


Андрей Лунёв мог возглавить список лучших вратарей сезона и при предыдущем нашем срезе, но на тот момент он не провёл 50 процентов матчей от общего количества сыгранных туров. Теперь в эти рамки он укладывается и слегка опережает Александра Беленова. Надо сказать, что динамика в пользу новобранца «Уфы». Беленов в составе команды из Башкирии просто непробиваем: он штампует сухие матчи, продолжает отражать пенальти и выигрывать голосования за звание MVP тура. Запас Лунёва, накопленный как раз в уфимской части сезона, тает. К тому же он может исчезнуть из нашего рейтинга, если Луческу вновь решит дать шанс Лодыгину.

В любом случае Лунёв и Беленов ушли в существенный отрыв. Джанаев, занимающий третью строчку, никак не решит проблемы со спиной. Левашов, ярко заявивший о себе осенью в составе «Арсенала», вынужден был уступить своё место опытному Габулову. А это означает, что через несколько туров он не будет проходить в рейтинг из-за малого количества сыгранных встреч. Ну а у Лории слишком слабая команда для того, чтобы претендовать на значительный скачок.

И не стоит удивляться отсутствию киперов из топ-клубов, в частности Реброва и Акинфеева. В большинстве игр они попросту остаются без работы и никак себя не проявляют, поэтому их средняя оценка значительно уступает той, которая есть у Беленова с его лавиной спасений.

Рейтинг вратарей


1. Андрей Лунёв («Уфа»/«Зенит») — 7,36 (11 матчей)
2. Александр Беленов («Анжи»/«Уфа») — 7,25 (20)
3. Сослан Джанаев («Ростов») — 7,00 (13)
4. Михаил Левашов («Арсенал») — 6,95 (11)
5. Георгий Лория («Крылья Советов») — 6,82 (20)

Защитники


«Ростов» остаётся одним из лидеров сезона по количеству пропущенных мячей — 12 в 20 играх. Команда Бердыева-Кириченко-Данильянца могла бы и улучшить эту цифру, если бы не приходилось играть на два фронта. С уверенностью можно говорить, что именно южане обладают лучшей обороной чемпионата. Два её представителя в топ-5 лучших центральных защитников. Если о достоинствах Сесара Наваса все осведомлены, то Миха Мевля — лицо новое. Словенец был куплен в летнее трансферное окно. Думаю, в «Ростове» ни на секунду не пожалели об этом приобретении. Он заменил Баштуша! Мевля надёжен, не допускает глупых ляпов, обыграть его один в один тяжело, вверху он король. Скоро может пойти и на повышение.

В пятёрке также Налдо, Васин и Чорлука. Виктор после ухода из сборной Игнашевича и Василия Березуцкого — надежда национальной команды. И по первым играм в ЦСКА видно, что он возмужал, окреп и готов к непростой миссии. Ну а Налдо и Чорлука — ребята с опытом. Без Ведрана оборону «Локомотива» вообще представить невозможно, а краснодарскому бразильцу понадобилось всего несколько игр, чтобы стать эдаким братом-близнецом Гранквиста.

Крайние защитники в нынешнем сезоне играют не столь ярко, как хотелось бы. Связано это в том числе и с тем, что многие команды перешли на схему с латералями. Держит планку на высоте поднятых рук новобранец сборной России Марио Фернандес. Петар Занев всё чаще стал использоваться в центре защиты «Амкара», но болгарин надежён абсолютно во всех своих проявлениях. Отметил бы прогресс грозненца Мохаммади, а также Александра Сухова из «Уфы», который расцветает на глазах. Он даже первый гол за уфимцев забил в кубковой игре. Не исключено, что и на него обратит внимание Станислав Черчесов, хотя переиграть Фернандеса или Смольникова будет тяжеловато.

Рейтинг крайних защитников


1. Марио Фернандес (ЦСКА) — 6,92 (29)
2. Ренат Янбаев («Локомотив») — 6,86 (12)
3. Петар Занев («Амкар») — 6,82 (19)
4. Милад Мохаммади («Терек») — 6,78 (16)
5. Александр Сухов («Уфа») — 6,74 (17)

Рейтинг центральных защитников


1. Миха Мевля («Ростов») — 7,11 (14)
2. Налдо («Краснодар») — 7,05 (11)
3. Виктор Васин («Уфа»/ЦСКА) — 7,02 (20)
4. Сесар Навас («Ростов») — 7,00 (15)
5-6. Ведран Чорлука («Локомотив») — 6,97 (16)
5-6. Георгий Джикия («Амкар»/«Спартак») — 6,97 (16)

Полузащитники


Романа Зобнина Массимо Каррера использует на разных позициях, и при этом воспитаннику тольяттинской академии удаётся быть эффективным повсюду. Мы его записали в рейтинг опорных хавбеков, всё-таки именно эта позиция для него наиболее привычна. Что тут сказать? Растёт парень, готовится стать одним из ключевых игроков и клуба и сборной.

Качественный сезон проводят Глушаков, Вернблум, Гацкан и Гол, но это всё люди опытные, от них и не приходится ждать иного.


Мануэл Фернандеш в «Локомотиве» наконец-то начал демонстрировать тот уровень, который когда-то и привёл его в Москву. Юрий Сёмин сумел раскрыть возможности португальца. И у него на данный момент 9 баллов по системе «гол+пас» в 12 встречах. Ему даже удалось опередить Жулиано, который несколько сник после того, как петербуржцы вылетели из Лиги Европы.

Что касается фланговых полузащитников, то здесь лидерство удерживает Йоан Молло, но лишь с помощью самарского багажа. Ещё несколько недель прозябания на скамейке «Зенита», и он вообще исчезнет с экранов радара. И тогда опытнейший Калачёв и лидер «Спартака» Промес устроят настоящие гонки за лидерство в этой номинации. Шатов на данный момент им не конкурент, а Бериша в Грозном не так продуктивен, как в Махачкале.

Рейтинг опорных полузащитников


1. Роман Зобнин («Спартак») — 6,98 (20)
2-3. Денис Глушаков («Спартак») — 6,91 (16)
2-3. Понтус Вернблум (ЦСКА) — 6,91 (17)
4. Александр Гацкан («Ростов») — 6,89 (14)
5. Януш Гол («Амкар») — 6,88 (16)

Рейтинг атакуюших центральных полузащитников


1. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 7,12 (12)
2. Жулиано («Зенит») — 7,08 (18)
3. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 7,00 (12)
4. Маурисио Перейра («Краснодар») — 6,86 (11)
5. Дмитрий Полоз («Ростов») — 6,77 (15)

Рейтинг крайних полузащитников


1. Йоан Молло («Крылья Советов»/«Зенит») — 7,17 (12)
2. Тимофей Калачёв («Ростов») — 7,16 (16)
3. Квинси Промес («Спартак») — 6,94 (16)
4. Олег Шатов («Зенит») — 6,91 (11)
5. Бернард Бериша («Анжи»/«Терек») — 6,88 (20)

Нападающие


О Зе Луише мы уже поговорили во вступлении. Добавить особенно нечего. Полагаю, Фёдор Смолов не сдался, есть у него намерение опередить конкурента, но для начала нужно залечить свои болячки и вернуться на поле. Разрыв вполне отыгрываемый.

На третьем месте закрепился Ари, который блеснул в двух матчах после перерыва. Бразилец отгрузил два мяча «Крыльям Советов», а затем поразил ворота «Спартака» в дерби. В первой части сезона у него также были яркие матчи в составе «Краснодара», в особенности в тот момент, когда не мог играть Смолов.

В пятёрке также слегка погасший Дзюба и воскресший Александр Бухаров, который уже и в сборную вызван.

Рейтинг нападающих


1. Зе Луиш («Спартак») — 7,43 (14)
2. Фёдор Смолов («Краснодар») — 7,35 (13)
3. Ари («Краснодар»/«Локомотив») — 7,27 (13)
4. Артём Дзюба («Зенит») — 7,09 (16)
5. Александр Бухаров («Ростов») — 7,00 (11)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Беленов Андрей Лунёв Артём Ребров Ведран Чорлука Виктор Васин Георгий Лория Зе Луиш Игорь Акинфеев Марио Фернандес Миха Мевля Олег Шатов Роман Зобнин Сесар Навас Сослан Джанаев Тимофей Калачёв Фёдор Смолов Юрий Лодыгин
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