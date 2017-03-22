Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Зе Луиш, Лунёв и Смолов — лидеры сезона по оценкам

2/3 сезона в РФПЛ позади, смотрим на лучших игроков российского чемпионата. В топ-5 по оценкам Зе Луиш, Смолов, а также сразу два голкипера.