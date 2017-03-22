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10 лучших армянских легионеров в истории РФПЛ – Мовсисян, Оганесян, Овсепян
Текст: «Чемпионат»

10 лучших легионеров чемпионата России: Армения

Продолжаем серию материалов о лучших легионерах ЧР с постсоветского пространства. Сегодня — 10 лучших футболистов РФПЛ из Армении.
22 марта 2017, среда. 18:00. Футбол
Не так давно «Чемпионат» опубликовал список 100 лучших легионеров в истории футбольного чемпионата России».
Если вы вдруг его пропустили, то можете посмотреть на его части здесь и здесь, а также по ссылкам внутри этих материалов.

Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Их мы ранжируем в серии отдельных материалов. Первый выпуск был посвящён футболистам из Беларуси. Во второй части – десятка лучших легионеров среди колоритных и ярких представителей Армении, многих из которых просто невозможно забыть.

10. Андрей Мовсесьян


ЦСКА, 1996-1997, 24 матча, 3 гола
«Сатурн», 2000-2002, 76 матчей, 15 голов
«Москва», 2003-2005, 33 матча, 2 гола
«Луч-Энергия», 2006, 1 матч
Андрей Мовсесьян

Андрей Мовсесьян

Фото: saturn-fc.ru

Задолго до перехода в «Спартак» Юры Мовсисяна в системе красно-белых был форвард с похожей фамилией. Правда, Андрей Мовсесьян в первой команде показать себя не успел. После нескольких очень продуктивных лет в дубле «Спартака»
он перебрался в стан конкурента – ЦСКА, а потом поиграл в «Сатурне» и «Москве».

«Ярцев пытался меня остановить: «Подумай, доказывай». «Георгий Саныч, у меня велико желание. Но правда такова: за 3 игры 6 мячей – и никакого вызова. Я сделал вывод, что основе не нужен». Он отнёсся с пониманием. Его вины никакой нет, он ничего мне не обещал», — рассказывал Мовсесьян. Если вы болельщик со стажем, то можете помнить Андрея по дублю, который он оформил в ворота «Спартака» в составе «Сатурна» в 2000 году. В сборную России пробиться у него не получилось, потому уроженец Москвы принял решение выступать за сборную Армении, откуда был родом его дед.

9. Манук Какосьян


«Жемчужина», 1997-1999, 64 матча, 3 гола
«Черноморец», 2000-2001, 49 матчей, 3 гола
Манук Какосьян

Манук Какосьян

Фото: privetsochi.ru

Манук Какосьян – один из самых низкорослых футболистов в истории чемпионата России. Даже ниже Вальбуэна! Его рост составлял всего 160 см. Однако не самые выдающиеся антропометрические данные не мешали, а скорее помогали полузащитнику на поле. Казалось, что Манук может пробросить мяч между ног защитнику, а затем проскочить туда же сам. Юркий Какосьян ворвался в первую команду сочинской «Жемчужины», провёл несколько неплохих сезонов, поиграл за «Черноморец», провёл три матча за сборную Армении… Но полностью реализовать себя в высшей лиге так и не сумел. Тем не менее нестандартный футболист запомнился многим. Генриху Мхитаряну уж точно. В 2014 году полузащитник «Боруссии» сразу узнал Манука, посетившего матч сборных России и Армении, тепло пообщался с ним и дал автограф его сыну.

8. Карен Дохоян


«Крылья Советов», 2000-2006, 162 матча, 3 гола
Карен Дохоян

Карен Дохоян

Фото: kc-samara.ru

Карен Дохоян – игрок тех самых «Крыльев Советов», которые покорили своим дерзким футболом болельщиков по всей стране и заскочили на третье место чемпионата России в 2004 году. Анюков, Колодин, Леилтон, Короман, Тихонов, Каряка и Дохоян составили ту самарскую банду, не боявшуюся грандов РФПЛ. Всего Самаре Дохоян посвятил шесть лет карьеры, играл в связке с Бутом и Колодиным, забивал столичным командам и прослыл надёжным защитником. Ненадёжных не назначают на руководящие должности. С 2010 года Дохоян – заместитель исполнительного директора Федерации футбола Армении.

7. Гарник Авалян


«Крылья Советов», 1993-1998, 187 матчей, 28 голов
«Шинник», 1999, 10 матчей
«Уралан», 1999-2000, 31 матч, 6 голов
Гарник Авалян

Гарник Авалян

Фото: kc-samara.ru

Ещё один самарский армянин, которого наверняка помнят многие болельщики «Крыльев» со стажем. Особенно по сумасшедшему голу в ворота «Ротора». Гарник Авалян не боялся соперников на поле, шёл в обводку, нередко бил через себя. Проявлял характер и в перерывах между матчами – например в Самаре заставлял Евгения Савина кувыркаться после каждого удара выше ворот. Да и в прекрасной физической форме полузащитник находился всегда, даже когда был тренером в «Рязани». Однажды Авалян догнал убегавшего от него Василия Баранова, пришедшего на тренировку в нетрезвом состоянии, и отвесил тумака.

6. Араз Озбилиз


«Кубань», 2012-2013, 26 матчей, 11 голов
«Спартак», 2014-2015, 40 матчей, 5 голов
Арас Озбилиз

Арас Озбилиз

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Один из самых неоднозначных легионеров в истории «Спартака», закрепиться в команде которому помешали то ли травма колена, то ли натянутые отношения с Муратом Якином. Тем не менее в России Озбилиз запомнился скорее по игре за «Кубань», в составе которой провёл сильный сезон и заслужил приглашение из Москвы. Ну и по голу в ворота ЦСКА в дерби. Сейчас дела у полузащитника идут не очень – в состав «Бешикташа» он не проходит, а в сборной Армении за последнее время запомнился разве что нестандартным розыгрышем углового.

>>> Какая муха укусила Озбилиза?

5. Саркис Овсепян


«Зенит», 1998-2003, 153 матча, 2 гола
«Торпедо-Металлург», 2003, 14 матчей
Саркис Овсепян

Саркис Овсепян

Фото: fc-zenit.ru

Овсепян – значимая фигура питерского и армянского футбола. Защитник пять лет выжигал правый фланг «Зенита» и более 20 лет защищал цвета своей национальной команды. Через год после переезда в Питер Саркис выиграл Кубок России. В 2001-м стал бронзовым призёром, а в 2003-м завоевал серебро чемпионата России и Кубок Премьер-Лиги.

Старая гвардия на «Петровском» наверняка помнит лихие фланговые проходы Саркисяна, его смелые удары по воротам, стремление сыграть красиво и нестандартно, порой перерастающее в откровенный авантюризм. Зато в плане самоотверженности и бесстрашия в «Зените» Овсепян даст фору абсолютному большинству игроков, которые играли на «Петровском» после него. За это его и любили.

4. Альберт Саркисян


«Спартак-Нальчик», 1992-1997, 115 матчей, 25 голов
«Локомотив», 1997-2001, 76 матчей, 8 голов
«Торпедо», 2002, 16 матчей, 1 гол
«Алания», 2003-2004, 19 матчей, 3 гола
«Амкар», 2005-2006, 35 матчей, 1 гол
Альберт Саркисян

Альберт Саркисян

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Свою карьеру Саркисян начинал в нальчикском «Спартаке», однако наибольших успехов добился в «Локомотиве», в составе которого трижды завоёвывал серебро, единожды – бронзу и дважды – Кубок России. Во многом благодаря вдохновенной игре Саркисяна в связке с Саркисом Оганесяном в Армении значительно прибавилось болельщиков «Локомотива». Во всяком случае людей, симпатизирующих этой команде. Сам же Саркисян запомнился как техничный футболист с поставленным ударом, который не раз оставлял не у дел вратарей Премьер-Лиги.

3. Саркис Оганесян


«Динамо», 1992-1993, 20 матчей
«Локомотив», 1994-1999, 103 матча, 9 голов
Саркис Оганесян

Саркис Оганесян

Фото: РИА Новости

Оганесян, рассказывая о своей карьере, каждую историю вспоминает с такой теплотой и любовью, что даже тому, кто не видел его игру за «Локомотив», становится очевидно – этот человек отдавал футболу всего себя. В «Динамо» Саркису закрепиться не удалось, зато в Черкизово он на протяжении нескольких лет был одним из главных любимцев болельщиков. Вместе с «Локо» Оганесян завоёвывал Кубок России, дважды брал серебряные медали, постоянно играл в еврокубках, внёс свой вклад в гостевую победу над «Баварией» в Кубке УЕФА. К сожалению, его карьера из-за хронической травмы спины покатилась по наклонной. Однако никто не сомневался, что умный и расчётливый защитник с отличным пасом скоро найдёт себя на тренерском поприще.


Так и случилось. Оганесян был помощником Игоря Черевченко, а сейчас работает в штабе Юрия Сёмина.

2. Юра Мовсисян


«Краснодар», 2011-2012, 51 матч, 23 гола
«Спартак», 2013-2016, 66 матчей, 27 голов
Юра Мовсисян

Юра Мовсисян

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Мовсисян – футболист с необычной для армянского футболиста судьбой. Историческую родину он впервые посетил лишь в 23 года, когда впервые прибыл в сборную. В детстве жил в Баку, в 12 лет с семьёй переехал в США, там же начал играть в футбол. Затем был датский «Раннерс», где его и заприметили скауты «Краснодара». Ну а дальше вы и сами всё знаете. Два ярких сезона в только набиравшем обороты проекте Галицкого, приглашение в «Спартак», хет-трик в дебютном матче с «Тереком» и несколько лет тщетных попыток зарекомендовать себя как стопроцентного игрока основы. Было всякое – им восхищались, когда он отгружал три мяча «Зениту», его критиковали после серий блёклых игр.

«Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать», — ответит Мовсисян на вопрос о спартаковском периоде карьеры. Тем не менее 50 голов в 117 матчах в России – достижение для любого форварда. Потому – заслуженное серебро нашего рейтинга.

>>> Мовсисян: «Спартак»? Некоторые вещи лучше не комментировать

1. Роман Березовский


«Зенит», 1994-2000, 123 матча, пропустил 119 голов
«Торпедо», 2001, 19 матчей, пропустил 26 мячей
«Динамо», 2002-2005, 2012-2015, 107 матчей, пропустил 125 мячей
Роман Березовский

Роман Березовский

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

В своё время в Армении писали: «Строились новые дома, менялись президенты, даже коньячный завод «Арарат» менял хозяина. Но одно оставалось неизменным – ворота сборной страны защищал Роман Березовский».

В России Березовский – один из самых самобытных вратарей в истории чемпионата, на родине – настоящая легенда. Несмотря на то что Роман не является этническим армянином, в стране он пользуется безграничным уважением. Не каждый на протяжении 20 лет сможет держать за собой пост первого номера сборной. Единственное тёмное пятно в его карьере – шумиха после нелепого гола от «Спартака», когда вратаря обвинили в сдаче матча. Никаких доказательств найдено не было, и Березовский ещё на протяжении долгих лет доказывал, что тот эпизод – лишь нелепая случайность. Даже когда Роману перевалило за 40, он на равных конкурировал с молодым Шуниным за место в воротах «Динамо». Банальные слова о Березовском, без которых, похоже, не обойтись: трудяга, профессионал и настоящий мастер своего дела.

>>> Березовский и другие вратари-долгожители
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Араз Озбилиз Роман Березовский Саркис Овсепян Саркис Оганесян Юра Мовсисян Фото
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