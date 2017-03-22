12 самых неожиданных вызовов на матчи сборных

→ 7 крутых игроков, которых не вызвали на матчи сборных
Если пересмотреть обновлённые составы ещё раз, можно увидеть много незнакомых фамилий. Рассказываем о будущих (или забытых) звёздах лучших сборных Европы и Южной Америки.
Сборная Англии
Майкл Кин (центрбек, «Бёрнли»)
В «Манчестер Юнайтед» воспитанник академии и коренной манкунианец Майкл Кин не выиграл конкуренции у Криса Смоллинга и Фила Джонса. Та же история произошла и с его братом-близнецом Уиллом, который оказался хуже Рэшфорда и Руни.
Майкл уехал в «Бёрнли», стал лучшим защитником Чемпионшипа, а в этом сезоне не пропустил ни одного матча в АПЛ. Благодаря его усилиям команда пропускает меньше всего по сравнению с соперниками по второй половине турнирной таблицы. Всего за полтора года цена защитника выросла в шесть раз, с 2 до 12 млн, и теперь Кин будет конкурировать в сборной Англии с теми самыми Смоллингом и Джонсом.
Джейк Ливермор (опорник, «Вест Бромвич»)
История Ливермора похожа на случившееся с Кином: не подошёл родному «Тоттенхэму», скитался по арендам, но нашёл свою команду и теперь стоит кучу денег. Этой зимой удивляющий результатами «Вест Бромвич» купил опорника за € 11,5 млн. Работоспособный полузащитник доказывает, что стоит этих денег и достоин второго вызова в сборную. Последний и единственный раз Джейк надел футболку национальной команды ещё пять лет назад, выйдя на поле ещё вместе с Фрэнки Лэмпардом, Энди Кэрроллом и Адамом Джонсоном.
Джермейн Дефо (форвард, «Сандерленд»)
«Сандерленд» набрал 20 очков за 28 матчей и является главным претендентом на вылет из АПЛ — это всё, что нужно знать о команде Джермейна Дефо. Но 34-летний нападающий не сдаётся: он забил 14 голов из 24 командных и делит с Деле Алли седьмую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги. И пока Уэйна Руни нет в заявке, а Джейми Варди вспоминает, что он был чемпионом Англии, именно Дефо становится главной опцией Саутгейта в атаке сборной.
→ «Тебя обожают сильнее Гаскойна!» Самый недооценённый форвард АПЛ
Сборная Испании
Асьер Ильярраменди (опорник, «Реал Сосьедад»)
Когда-то мадридский «Реал» заплатил за басконского опорника почти € 40 млн. Ильярраменди считался главной молодой звездой Примеры, Флорентино Перес видел в Асьере второго Хаби Алонсо. Но крайне завышенных ожиданий баск не оправдал и с радостью вернулся в Сан-Себастьян. Дома Ильярраменди снова играет великолепно — теперь испанские медиа сравнивают его с эталоном игры в опорной зоне, Серхио Бускетсом. Следующий шаг — сборная, куда Асьер поехал впервые в карьере.
→ Человек, который оставил «Реал» ради своего дома и стал сильнее
Асьер Ильярраменди в борьбе с Лионелем Месси
Фото: Reuters
Херард Деулофеу (вингер, «Милан»)
В начале этого сезона в Англии Деулофеу называли «сбитым лётчиком». История каталонского мальчика напоминает происходящее с Кокориным: огромный потенциал и талант, но неоднозначное отношение к делу. Перезагрузить свою карьеру Херарду помог «Милан», где его связка с другим испанцем Сусо стала главной находкой тренера россонери Винченцо Монтеллы. После яркой игры Деулофеу и вызова в сборную о возвращении воспитанника задумалась «Барселона», у которой до сих пор действует право первого выкупа футболиста у «Эвертона».
Сборная Италии
Алекс Мерет (вратарь, СПАЛ)
Мы уже привыкли к тому, что в главную сборную Италии регулярно вызывается 18-летний Доннарумма. Но об Алексе Мерете, которого итальянские медиа называют даже талантливее Джанлуиджи, многие услышат впервые. Звезда юношеской сборной Италии принадлежит «Удинезе», а сейчас чуть ли не в одиночку тащит СПАЛ в Серию А.
Как ни странно, это не первый вызов Алекса в главную сборную. Чезаре Пранделли вызывал 16-летнего Мерета ещё в 2012-м, чтобы кипер-тинейджер на тренировках тащил удары Пирло, Диаманти и Освальдо.
Леонардо Спинаццола (левый латераль, «Аталанта»)
А 23-летний атакующий защитник из «Аталанты» Спинаццола вызван в сборную впервые. На самом деле правоногий латераль, любящий играть слева, принадлежит «Ювентусу», а в команде из Бергамо играет на правах аренды. Спинаццола идеально вписывается в формацию с тремя (пятью) защитниками и уже в следующем сезоне может конкурировать в Алексом Сандро в лучшем клубе Италии.
Симоне Верди (атакующий полузащитник, «Болонья»)
Ещё три года назад Верди считался одним из самых талантливых нападающих Италии. Симоне принадлежал «Милану», но проявлял себя в командах уровнем пониже. В этом сезоне он забил один из самых красивых голов Серии А за «Болонью», слёта вонзив мяч под перекладину вратаря «Сампдории». Яркой игрой в подыгрыше Верди заслужил первый вызов в сборную и может дебютировать в составе «скуадра адзурра» уже против албанцев.
Сборная Франции
Преснел Кимпембе (центрбек, «ПСЖ»)
В сборной Франции так много талантливой молодёжи, что можно собрать два полноценных состава, которые будут бороться за первое место в любом мировом турнире. Раз за разом французская федерация старается заиграть нового молодого игрока. Эта история как раз про защитника «ПСЖ» Кимпембе.
Преснел родился в семье конголезца и гаитянки и до 20 лет играл в сборной Демократической Республики Конго. Сейчас Кимпембе — третий центрбек «ПСЖ» после Тьяго Силвы и Маркиньоса, он отлично сыграл в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Барсы», полностью закрыв Луиса Суареса. В основную сборную Франции он вызывается впервые, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о своём футбольном гражданстве.
Бенжамен Менди (левый защитник, «Монако»)
В апреле 2014-го неосторожный французский журналист Эрик ди Меко пообещал съесть крысу, если Бенжамен Менди из «Марселя» попадёт в основную сборную Франции. Теперь левый латераль играет в «Монако», который гремит в Европе и лидирует в Лиге 1, а журналист готовит себе рагу из грызуна. По крайней мере сам Бенжамен в «Твиттере» напомнил Эрику о его обещании.
Килиан Мбаппе (форвард, «Монако»)
Сумасшедшая статистика, ключевые голы в ворота «Сити», невероятный трансферный хайп — причины вызова «нового Анри» в сборную Франции сомнений не вызывают. Удивляет другое: Мбаппе — первый игрок национальной команды, родившийся после победы на чемпионате мира в 1998-м.
→ Киллер Мбаппе. Кто он — «новый Анри», похоронивший «Ман Сити»
Сборная Аргентины
Лукас Пратто («Сан-Паулу»)
В 2018-м Аргентина может пропустить чемпионат мира в России. В общей группе южноамериканского отбора команда занимает пятое место и может проиграть его колумбийцам. Но вместо лучшего игрока «Интера» Мауро Икарди Эдгардо Бауса вызывает Лукаса Пратто, 28-летнего нападающего с прозвищами Верблюд и Новый Милито. За свою карьеру Лукас успел поиграть в Аргентине, Норвегии, Италии и Чили, а теперь готовится бороться за чемпионство в бразильской Серии А.
Ещё о матчах сборных:
→ 8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018
→ 7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной
→ Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России