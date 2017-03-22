12 самых неожиданных вызовов на матчи сборных

Сборная Англии

Сборная Испании

Асьер Ильярраменди в борьбе с Лионелем Месси Фото: Reuters

Сборная Италии

Сборная Франции

Сборная Аргентины

«Чемпионат» уже писал о крутых игроках, которых мы почему-то не увидели в списках вызванных в свои сборные: среди них похоронивший «Ростов» в ЛЕ Хуан Мата, лучший французский форвард в Лиге 1 Александр Ляказетт и сумасшедший капитан «Интера» Мауро Икарди.Если пересмотреть обновлённые составы ещё раз, можно увидеть много незнакомых фамилий. Рассказываем о будущих (или забытых) звёздах лучших сборных Европы и Южной Америки.В «Манчестер Юнайтед» воспитанник академии и коренной манкунианец Майкл Кин не выиграл конкуренции у Криса Смоллинга и Фила Джонса. Та же история произошла и с его братом-близнецом Уиллом, который оказался хуже Рэшфорда и Руни.Майкл уехал в «Бёрнли», стал лучшим защитником Чемпионшипа, а в этом сезоне не пропустил ни одного матча в АПЛ. Благодаря его усилиям команда пропускает меньше всего по сравнению с соперниками по второй половине турнирной таблицы. Всего за полтора года цена защитника выросла в шесть раз, с 2 до 12 млн, и теперь Кин будет конкурировать в сборной Англии с теми самыми Смоллингом и Джонсом.История Ливермора похожа на случившееся с Кином: не подошёл родному «Тоттенхэму», скитался по арендам, но нашёл свою команду и теперь стоит кучу денег. Этой зимой удивляющий результатами «Вест Бромвич» купил опорника за € 11,5 млн. Работоспособный полузащитник доказывает, что стоит этих денег и достоин второго вызова в сборную. Последний и единственный раз Джейк надел футболку национальной команды ещё пять лет назад, выйдя на поле ещё вместе с Фрэнки Лэмпардом, Энди Кэрроллом и Адамом Джонсоном.«Сандерленд» набрал 20 очков за 28 матчей и является главным претендентом на вылет из АПЛ — это всё, что нужно знать о команде Джермейна Дефо. Но 34-летний нападающий не сдаётся: он забил 14 голов из 24 командных и делит с Деле Алли седьмую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги. И пока Уэйна Руни нет в заявке, а Джейми Варди вспоминает, что он был чемпионом Англии, именно Дефо становится главной опцией Саутгейта в атаке сборной.Когда-то мадридский «Реал» заплатил за басконского опорника почти € 40 млн. Ильярраменди считался главной молодой звездой Примеры, Флорентино Перес видел в Асьере второго Хаби Алонсо. Но крайне завышенных ожиданий баск не оправдал и с радостью вернулся в Сан-Себастьян. Дома Ильярраменди снова играет великолепно — теперь испанские медиа сравнивают его с эталоном игры в опорной зоне, Серхио Бускетсом. Следующий шаг — сборная, куда Асьер поехал впервые в карьере.В начале этого сезона в Англии Деулофеу называли «сбитым лётчиком». История каталонского мальчика напоминает происходящее с Кокориным: огромный потенциал и талант, но неоднозначное отношение к делу. Перезагрузить свою карьеру Херарду помог «Милан», где его связка с другим испанцем Сусо стала главной находкой тренера россонери Винченцо Монтеллы. После яркой игры Деулофеу и вызова в сборную о возвращении воспитанника задумалась «Барселона», у которой до сих пор действует право первого выкупа футболиста у «Эвертона».Мы уже привыкли к тому, что в главную сборную Италии регулярно вызывается 18-летний Доннарумма. Но об Алексе Мерете, которого итальянские медиа называют даже талантливее Джанлуиджи, многие услышат впервые. Звезда юношеской сборной Италии принадлежит «Удинезе», а сейчас чуть ли не в одиночку тащит СПАЛ в Серию А.Как ни странно, это не первый вызов Алекса в главную сборную. Чезаре Пранделли вызывал 16-летнего Мерета ещё в 2012-м, чтобы кипер-тинейджер на тренировках тащил удары Пирло, Диаманти и Освальдо.А 23-летний атакующий защитник из «Аталанты» Спинаццола вызван в сборную впервые. На самом деле правоногий латераль, любящий играть слева, принадлежит «Ювентусу», а в команде из Бергамо играет на правах аренды. Спинаццола идеально вписывается в формацию с тремя (пятью) защитниками и уже в следующем сезоне может конкурировать в Алексом Сандро в лучшем клубе Италии.Ещё три года назад Верди считался одним из самых талантливых нападающих Италии. Симоне принадлежал «Милану», но проявлял себя в командах уровнем пониже. В этом сезоне он забил один из самых красивых голов Серии А за «Болонью», слёта вонзив мяч под перекладину вратаря «Сампдории». Яркой игрой в подыгрыше Верди заслужил первый вызов в сборную и может дебютировать в составе «скуадра адзурра» уже против албанцев.В сборной Франции так много талантливой молодёжи, что можно собрать два полноценных состава, которые будут бороться за первое место в любом мировом турнире. Раз за разом французская федерация старается заиграть нового молодого игрока. Эта история как раз про защитника «ПСЖ» Кимпембе.Преснел родился в семье конголезца и гаитянки и до 20 лет играл в сборной Демократической Республики Конго. Сейчас Кимпембе — третий центрбек «ПСЖ» после Тьяго Силвы и Маркиньоса, он отлично сыграл в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против «Барсы», полностью закрыв Луиса Суареса. В основную сборную Франции он вызывается впервые, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о своём футбольном гражданстве.В апреле 2014-го неосторожный французский журналист Эрик ди Меко пообещал съесть крысу, если Бенжамен Менди из «Марселя» попадёт в основную сборную Франции. Теперь левый латераль играет в «Монако», который гремит в Европе и лидирует в Лиге 1, а журналист готовит себе рагу из грызуна. По крайней мере сам Бенжамен в «Твиттере» напомнил Эрику о его обещании.Сумасшедшая статистика, ключевые голы в ворота «Сити», невероятный трансферный хайп — причины вызова «нового Анри» в сборную Франции сомнений не вызывают. Удивляет другое: Мбаппе — первый игрок национальной команды, родившийся после победы на чемпионате мира в 1998-м.В 2018-м Аргентина может пропустить чемпионат мира в России. В общей группе южноамериканского отбора команда занимает пятое место и может проиграть его колумбийцам. Но вместо лучшего игрока «Интера» Мауро Икарди Эдгардо Бауса вызывает Лукаса Пратто, 28-летнего нападающего с прозвищами Верблюд и Новый Милито. За свою карьеру Лукас успел поиграть в Аргентине, Норвегии, Италии и Чили, а теперь готовится бороться за чемпионство в бразильской Серии А.