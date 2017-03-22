В восхитительных очках. Как вратари тренируют реакцию

Вариантов, как развивать реакцию современного вратаря, намного больше. На разминке перед матчем вы видите стандартные ситуации, когда игрок бьёт по катящемуся мячу с линии штрафной, когда вратари перекидывают мяч друг другу и ловят фланговые подачи – но такие ситуации далеки от реальных задач, которые вратарю нужно решать в матче. Сложно же представить, что при ударе с линии штрафной никто не будет накрывать нападающего, а голкипер останется на ленточке. Технологии и тренерская смекалка помогают тренироваться в ситуациях, сильнее приближенных к реальным.
Очки
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и так ломает голову, кого из вратарей – Зоммера, Бюрки или Хитца — ставить в ворота: выросло очень сильное поколение швейцарских голкиперов. Но Петкович стремится «прокачать» своих голкиперов, ради чего футбольная федерация закупила у японской компании VisionUp три пары стробоскопических очков, каждая из которых стоила по 357 фунтов.
Необычные стробоскопические очки, в которых вратари сборной Швейцарии проводят тренировку целиком, создают эффекты замедленного или убыстрённого действия. В зависимости от режима они могут или замедлять движение мяча в глазах, или вызывать временный ослепляющий эффект, заставляя глаза быстрее реагировать на стандартную скорость. Есть и другой резон пользоваться такими очками на тренировках – по словам японского дизайнера, стробоскопические очки предотвращают ухудшение резкости глаз с возрастом.
Использование стробоскопических очков на тренировках – революционный шаг: другие способы подтянуть реакцию вратарей направлены на двигательные рефлексы, а не на зрительные.
Металлическое ограждение
Стиль игры «Монако» и результаты при Леонарду Жардиме вносят португальца в список топ-тренеров ближайшего будущего, но яркие мысли Жардима помогают и в тренировочном процессе. Три года назад вратари «Монако» учились реагировать на рикошеты с помощью металлического ограждения, разложенного в пяти метрах от ворот. Ограждение меняло полёт мяча, он поднимался в воздух, среагировать на такой мяч сложнее – так Даниэля Субашича и Мартена Стекеленбурга готовили к непредвиденным рикошетам во время матчей.
Тренер вратарей «Монако» Андре Амитрано рассказывал, что удары через ограждение в команде использовали не только голкиперы, но и нападающие – Валер Жермен учился быстро принимать мяч после рикошета от барьера.
Бутылки
Ещё один эксперимент с препятствиями, меняющими полёт мяча перед вратарём. Только здесь инициатива не тренерского штаба, а самого голкипера – Петра Чеха. В роли барьера – масса пластиковых бутылок, раскиданных на пути мяча к воротам. Тренировки на реакцию помогли Чеху на Евро-2016, в матче с Испанией лишь благодаря вратарю Чехия сохраняла шансы на очки до 87-й минуты.
Батут
Говорят, что игра, которую тренер «Норвича» Алекс Нил наградил названием Spikeball, пришла из американских дворов, но в профессиональном спорте до Нила её не использовали – хотя она здорово развивает реакцию вратарей. Четыре голкипера играли друг против друга в своеобразный волейбол, двое на двое, каждой команде давалось три касания для перехода мяча на другую сторону, ронять мяч на траву нельзя, но нужно гасить о специальный батут, от которого мяч сильно отскакивает вверх. Судя по тренировке «Норвича», снятой с дрона, Spikeball в первую очередь помогает вратарям справляться с резкими рикошетами мяча себе за спину.
Но даже если вы не голкипер, в такую игру вам захочется сыграть.
Угловатые мячи
«У голкиперов всё идёт через рефлексы. Удары наносятся с десяти, с пяти метров. Тут только инстинкт спасёт», – говорит Гинтарас Стауче, тренер вратарей из штаба Станислава Черчесова. Когда Черчесов работал в «Динамо», журналисты, следившие за тренировками бело-голубых, отмечали мячи необычной формы, которые использовал Стауче – угловатые, странно и непредсказуемо летящие. Реакцию своих подопечных Гинтарас проверял, пробивая такими мячами по воротам – предугадать полёт угловатого мяча гораздо сложнее, чем обычного, круглого. «Фишку» Стауче отмечали на сборах зимой 2015-го, а весной 2015-го, когда «Динамо» попало в психологическую яму и сильно сбавило в качестве игры, ученик тренера вратарей, Владимир Габулов, был единственным, кто не ударил в грязь лицом.
Антон Шунин
Фото: fcdynamo.ru