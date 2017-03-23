Зарубежных фанов приравняли к гражданам РФ. Обзор дня

Госдума единогласно приняла во втором чтении изменения исходного законопроекта 48959-7 по поводу ответственности за поведение болельщиков, сообщает официальный сайт Государственной думы.Если раньше за хулиганство на спортивном мероприятии иностранцам предполагалась высылка, а лицам без гражданства — решение вопроса о необходимости их пребывания в стране, то теперь иностранцы, как и граждане РФ, могут получить административный арест сроком на 15 суток.Изменение исходного законопроекта приобрело актуальность в связи с проведением в России Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также с учётом событий на чемпионате Европы 2016 года во Франции.Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в услугах голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. В ноябре прошлого года появилась информация, что «горожане» сделали «Милану» предложение, но финансовые детали не разглашались.Sky Sport Italia сообщает, что руководство «Манчестер Сити» готово выложить за 18-летнего футболиста € 120-150 млн. В английском клубе считают, что Доннарумма является идеальным кандидатом на замену Джо Харту и нестабильно играющим Вилли Кабальеро и Клаудио Браво.Переход итальянского футболиста будет зависеть от того, продлит Доннарумма свой контракт или нет. Договор рассчитан до лета 2018 года. Ранее Джанлуиджи сказал, что надеется остаться в «Милане», а его контрактом займётся агент.Английский клуб, название которого не уточняется, предложил за французского нападающего «Монако» Килиана Мбаппе € 110 млн, однако получил отказ, сообщает AS.Ранее в СМИ сообщалось, что к форварду продолжает проявлять интерес главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. «Королевский клуб» настроен очень серьёзно и готов заплатить за 18-летнего футболиста большие деньги.По итогам 30 туров чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 22 матчах, став автором 12 голов и 5 голевых передач.«Краснодар» продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским. Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона-2020/21.Газинский перешёл в «Краснодар» летом 2013 года из «Торпедо». С тех пор в рядах «горожан» он провёл 135 официальных игр, в которых забил 5 мячей и сделал 11 результативных передач.В настоящее время он также находится в расположении национальной команды страны и готовится к товарищеским матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.«Краснодар» рад продлению сотрудничества с Юрием Газинским и рассчитывает, что полузащитник продолжит радовать болельщиков клуба своей игрой и поможет команде в достижении новых турнирных вершин», — говорится на официальном сайте «быков».Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по матчу 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» (1:1) на очередном заседании комитета.«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. Также во втором тайме болельщики «Спартака» демонстрировали несогласованный баннер «Мамка ушла, девки остались», за это клуб оштрафован на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по матчу 20-го тура «Локомотив» — «Спартак» на очередном заседании комитета.«По игре «Локомотив» – «Спартак»: болельщики «железнодорожников» скандировали ненормативную лексику. За это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Также болельщики «Локо» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Кроме этого болельщики «Локо» сжигали атрибутику с символикой «Спартака», за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты по итогам 20-го тура РФПЛ на очередном заседании комитета.«И в игре «Терек» – ЦСКА система оповещения стадиона использовалась для поддержки принимающей команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тыс. рублей.По матчу «Зенит» – «Арсенал»: болельщики хозяев использовали пиротехнику, «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.