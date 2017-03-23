15 футбольных людей, которые за 20 лет ничуть не изменились

Европа
Джон Терри, Железный Джон
2000-2016
Фото: Reuters
Не зря в Англии Терри называют не иначе как Железный Джон. Года идут, а несгибаемый защитник всё ещё в обойме одной из сильнейших команд Европы. Коррозии Терри точно не подвержен. Или эффективно с ней борется.
Франческо Тотти, император Рима
1992-н.в.
Фото: Reuters
Спустя 16 веков в Риме пора вновь официально учредить титул императора. Тотти правит футболом столицы уже четверть века, дольше большинства древних правителей Рима. И кажется, что так было всегда. Вечному городу – вечный император.
Филиппо Индзаги, Пиппогол
1997-2015
Фото: Reuters
Индзаги сменил за свою карьеру семь команд, поиграв и в «Парме», и в «Ювентусе», и в «Милане». Неизменными оставались две вещи – лицо Пиппо и его умение открываться в свободные зоны.
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Хавьер Санетти, вечный нерадзурри
1997-2015
Фото: Reuters
Однажды Санетти признался, что ненавидит, когда кто-то трогает его волосы. «Мои волосы – это часть моей личности», — сказал Хавьер. В растительности экс-капитана «Интера» пока не наблюдается ни намёка на седину. Определить давность фотографий с Санетти можно только по дизайну формы.
Дженнаро Гаттузо, которого боялись все
2000-2016
Фото: Reuters
Любой форвард, который хоть как-то заботился о собственном здоровье, старался держаться от Гаттузо подальше. И в 19, и далеко за 30 Дженнаро был одинаково страшен в гневе.
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Симеоне, аргентинский бульдог
1997-2016
Фото: Reuters
Симеоне – тот человек, который не меняется ни внутри, ни снаружи. В 90-х Диего выжигал поле вместе с соперниками, сейчас – зажигает подопечных с бровки. Если бы существовала машина времени и Симеоне-тренер поменялся местами с Симеоне-игроком, вряд ли бы кто-то заметил подмену.
Пол Скоулз, вечно рыжий
1997-2015
Фото: Reuters
Как только рыжий парнишка сделал первые касания мяча под взором Алекса Фергюсона, великий шотландец понял, что перед ним нереальный талант. На протяжении почти 20 лет Пол Скоулз вырезал шикарные диагонали и прошивал голкиперов дальними ударами под рукоплескания «Олд Траффорд».
Фабио Капелло, очень богатый тренер
1997-2016
Фото: Reuters
Благородную седину дон Фабио оставил своим ровесникам. Не иметь ни одного седого волоска в 70 лет – это действительно впечатляет. Почти так же, как завоевать более 20 трофеев за карьеру и получить 15 млн евро за досрочное расторжение контракта.
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Ривалдо, мистер бисиклета
1998-2016
Фото: Reuters
Где только Ривалдо ни поиграл – бразильца знают во всём мире, от Сан-Пауло до Ташкента. Благо, узнать его не составляет труда – с годами лицо форварда не меняется абсолютно.
Тьерри Анри, сама пластичность
2000-2017
Фото: Reuters
Когда в 2012 году Анри вернулся в «Арсенал» и вновь отличился в футболке «канониров», болельщики будто бы вернулись на десяток лет назад. С тех пор Тьерри сбрил бороду и сейчас ещё больше похож на того юнца, раскидывающего в разные стороны лучших защитников АПЛ.
Россия
Сергей Семак, главный джентльмен российского футбола
1999-2017
Фото: РИА Новости
Просто представьте, что Сергей Семак решит сбрить бороду и немного отрастить шевелюру – и вот перед нами Семак, забивавший за ЦСКА. А с Сергеем Семаком, отдававшим тот самый пас через себя в матче с Грецией, разницы вообще никакой.
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Руслан Нигматуллин, мастер на все руки
1994-2017
Фото: РИА Новости
Карьеру футболиста Нигматуллин завершил давным-давно. Зато ему открылись перспективы во многих других сферах жизни. Руслан зажигает за диджейским пультом, учит детей во вратарской школе, занимался бизнесом. В общем, живёт на полную катушку. В стиле жизни и стиле как таковом для него мало что изменилось.
Юрий Сёмин, главный «железнодорожник»
1994-н.в.
Фото: "Чемпионат"
Юрий Сёмин наверняка знает, где находится ход во временной портал. В 2016-м он вновь вернулся в «Локомотив». С тем же лицом, но с новыми идеями.
Дмитрий Аленичев, дважды спартаковец
1998-2016
Фото: РИА Новости / "Чемпионат"
Ни причёска, ни манера поведения Аленичева с годами не изменились нисколько. Морщин у обладателя Лиги чемпионов могло прибавиться разве что после периода работы тренером в «Спартаке».
Роман Березовский, крепкий как коньяк
1991-2016
Фото: Reuters / РИА Новости
Один из главных ветеранов в истории чемпионата России точно имеет в шкафу какой-то волшебный эликсир. Возможно, даже крепкий. Чем ещё объяснить, что Роман Березовский играл на высоком уровне 25 лет, в течение которых почти не менялся в лице?