«Отказался ехать в Китай из-за аллергии сына». Самый заботливый бомбардир

Сейчас процент реализации Модеста составляет 28,2%, в чемпионатах «большой пятёрки» лучше только у игроков из Лиги 1, Фалькао, Лаказетта и Кавани.

Антони Модест

Кто: нападающий «Кёльна»

За кого играл: «Бордо», «Блэкберн», «Хоффенхайм»

Статистика: 25 матчей, 22 гола

Лучший сезон: 2016/17 – 22 гола, до этого – 2015/16 (15 голов)

Фишка: отмечать голы, изображая эмодзи

Слова о нём: «Если вы пульнёте мяч в космос, Модест всё равно его достанет» (Янник Герхардт)

«Перед сезоном я заключил пари с физиотерапевтом команды, что забью 20 мячей за чемпионат. Я выиграл, он ведёт меня на ужин».

– странный тренер со специфическим вкусом: конечно, лучше позвать в сборную Франции героя чемпионата Мексики, чемили, забившего 22 мяча в Бундеслиге. Болельщики запустили флешмоб #Modeste2018 в честь нападающего, больше которого в Германии забивает только, журналисты забросали Дешама вопросами, тренер уже устал вешать на уши лапшу с этим сказочным «я слежу за ним каждую неделю».Кажется, единственный, кто не хочет видеть Модеста в сборной Франции помимо Дешама, –, президент федерации футбола Мартиники, крошечного карибского острова, откуда родом отец Антони. «Со времён Николя Анелька мы не болели так ни за кого», – говорит Перо, искренне надеющийся, что Модест приедет биться за родную кровь.С Мартиникой Антони связывают корни отца. Ги Модест – тоже футболист, рискнуть и рвануть во Францию он решил неожиданно поздно, в 22, оттого и провёл карьеру кочевника по маленьким командам: дубль «Сент-Этьена», «Канны», «Шатору»… Антони родился в Каннах, когда отец уже завязал с футбольной карьерой. «На кинофестивали к нам прилетали звёзды кино, я всегда ими восхищался. Видел вживую Арнольда Шварценеггера, Диего Марадону, меня даже приглашали на премьеру фильма о Марадоне», – вспоминает Модест.Сборная Франции – родная и недостижимая: семь лет назад Антони бегал во французской «молодёжке», там же бегали Эльяким Мангала, Мусса Сиссоко, Антуан Гризманн выходил на замену, а в основе рассчитывали на будущего игрока «Анжи» Габриэля Обертана. Впервые Модеста вызвали в молодёжную сборную из «Ниццы», где талант француза и пахоту в матчах перекрывала лень на тренировках, потом Модест забил 20 за «Анже» во второй лиге, получил на волне успеха предложение от «Бордо», миссия – заменить Маруана Шамаха, уехавшего в лондонский «Арсенал». На первую тренировку в Бордо Модест приехал со своей подружкой, после занятия их пригласил в кафешку Ярослав Плашил, он же оплатил ужин – мол, чувствуйте себя как дома. Передачами Модеста кормили не так охотно, за полтора года в «Бордо» Антони забил 15 мячей во всех турнирах, а журналисты говорили: он может только толкаться, бороться, но не умеет забивать.Но это ладно, настоящее репутационное пятно Модест посадил себе в Блэкберне. Каждый мальчишка мечтает попробовать себя в АПЛ, но не каждый – в команде, пропахшей тухлой курицей, брошенной индийскими владельцами, да ещё и без толкового тренера. «Блэкберн» вылетел, Модест застал 1:7 от «Арсенала», схватил красную карточку против «Вест Бромвича», ничего не забил. Интернет-ресурс Football365 поставил Модеста на второе место в списке худших игроков сезона в АПЛ, выше был только кореец. Куда уж ниже падать.Антони сделал правильные выводы: «Мне не на что обижаться, по крайней мере я подтянул свой английский». Реанимировал карьеру в «Бастии», разогнал её в «Хоффенхайме», сыгравшись с. Прыжок за пять лет, прошедших после провала в АПЛ, впечатляющий – теперь у Модеста 22 мяча в Бундеслиге за скромный «Кёльн»,забил на один меньше, Пьер-Эмерик Обамейянг всего на один больше, а Тимо Хорн, вратарь «Кёльна», нахваливает француза: «Модеста надо оценивать выше, чем Обамейянга и Левандовского. Тот же Левандовски имеет в каждой игре 6-7 голевых моментов, которые ему преподносят на блюдечке, а Модест создаёт свои голы сам».Антони уверяет, что без товарищей по «Кёльну» никогда не забил бы 22 мяча, тренер «козлов»вообще считает Модеста обычным нападающим: «В венской «Аустрии» был форвард, и он был так же полезен у чужих ворот, но за Хозинера всё делала команда». И всё-таки Модест не так прост. Его влияние заметно в статистике – в 11 матчах, где Антони не забивал, «Кёльн» вообще не выигрывал и набрал всего 6 очков, а своими голами обеспечил «козлам» 9 побед и 31 очко. Вдобавок Модест забил 59% всех голов «Кёльна» в нынешнем сезоне – такой зависимости от бомбардира нет ни у одной другой команды Европы.Ещё важнее качественная реализация моментов Модеста. «Мне уже 28 лет, я стал гораздо более уверенным и уравновешенным, мне легче анализировать свои матчи. Я пересматриваю каждую свою игру, оцениваю, как принимаю мяч, как отдаю передачи, и мне это очень помогает», – говорит Модест. Развивая свою игру, Антони перебил гроссмейстерский показатель в 25% голевых ударов – сейчас его процент реализации составляет 28,2%, в чемпионатах «большой пятёрки» лучше только у игроков из Лиги 1, Фалькао, Ляказетта и Кавани.Важность командной работы в его успехах сложно переоценить – через традиционный флангово-вертикальный футбол «Кёльн» здорово доставляет мячи в штрафную, где Модесту требуется одно-два касания, чтобы сориентироваться, выбрать позицию, ногу и пробить. Из глубины француза поддерживает Юйя Осако – ещё один игрок, пожертвовавший своим эго ради результативности Модеста. «Когда я получаю мяч, то сразу понимаю, куда будет двигаться Модест, в какой момент нужно отдать передачу. Хватает лишь поднять глаза, чтобы понять его», – говорит Осако. Перед перерывом на матчи сборных японец забил дальним ударом «Герте» и отпраздновал вместе с Модестом, изображая бой каратистов. «Такая схватка была в фильме «Час пик», там тоже дрались темнокожий парень и японец», – смеётся Модест.Празднования – вообще отдельная тема. Петер Штёгер сколотил в «Кёльне» такую атмосферу, что игроки всё свободное время проводят вместе, празднования голов придумывают на тренировках, а перед важными матчами ставят музыку в раздевалке. Диджеем работает Модест. Забив 20-й гол в сезоне, «Герте» (последний раз игрок «Кёльна» забивал столько 20 лет назад – Тони Польстер), Антони побежал к скамейке, изображая поедание спагетти и наматывание на вилку. «Перед сезоном я заключил пари с физиотерапевтом команды, что забью 20 мячей за чемпионат. Я выиграл, он ведёт меня на ужин», – объяснял Модест.С любимым празднованием, демонстрацией эмодзи (так объясняет сам Антони), ещё проще. «Я придумываю празднования для моих детей, заранее беспокоюсь о том, как праздновать каждый следующий гол», – объясняет Модест. С фантазией у Модеста порядок – были и карате, и кульбиты, и карибские танцы.«Моя семья значит для меня очень много, она вдохновляет и помогает мне», – говорит Антони Модест. Она уже освоилась в Кёльне, дочь научилась говорить на трёх языках, сын (его рождение француз отмечал, доставая из гетры соску после гола) пока ещё маленький, зато уже узнаёт папу в телетрансляциях. Кианна, дочь игрока, стала ещё и его личным стилистом: она так любит Микки-Мауса, что просит Антони ходить в футболке и кепке с изображением диснеевского мыша-хулигана, а их дом заставлен фигурками с Микки. На бутсах Модеста – имена детей, даты их рождения, дата знакомства с женой.Ради семьи Антони Модест прошлым летом отказался от переезда в Китай. Восхитившись 15 мячами француза за прошлогодний «Кёльн», «Бэйцзин Гоань» вышел на «Кёльн» с предложением в 20 млн евро, а самому Модесту адресовал контракт на 7,5 млн в год. Антони отказался и продлил соглашение с «Кёльном» на условиях в три раза хуже, чем предлагали китайцы: «У моего сына аллергия. В Германии лучшее медицинское оборудование, и неизвестно, как Бруклин чувствовал бы себя в Китае. Не всё в мире измеряется деньгами».Есть и ещё одна причина – Антони Модест многого не успел. Его кумир –, с которым он встречался благодаря своему агенту: «Он добрался из низших лиг Франции до верха, выиграл много титулов и стал убийцей перед воротами». К 28 годам Дрогба уже реализовался в Лиге чемпионов и смотался на чемпионат мира, и Модесту сильно этого не хватает. Вероятно, свою первую мечту – засветиться в еврокубках – он реализует уже осенью: «Кёльн» идёт в Бундеслиге шестым, перед командой маячит Лига Европы, и в лице Модеста у «козлов» есть преимущество перед конкурентами.Вторая мечта осуществима, учитывая, как сейчас играет Антони Модест. Но упрямый Дидье Дешам – единственный, кто не хочет везти нападающего «Кёльна» в Россию.