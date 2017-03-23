Черчесов: хотелось бы иметь Смолова реально, а не виртуально

На пресс-конференцию главный тренер сборной Россиипришёл с защитником. Хотя большинство вопросов адресовались только наставнику сборной. Первый вопрос о капитанстве напрашивался давно. С тех пор какрешил приостановить выступления в национальной команде.– Назначали, так будет правильнее сказать. Мы переговорили с Акинфеевым, он согласился взять на себя эту миссию. Самедов, Глушаков и Смолов – вице-капитаны.– Капитан команды – Акинфеев. Он же основной голкипер. Есть позиции, где должна быть иерархия. Понимаю вашу заинтересованность – шансы есть у всех. Посмотрим, что будет через пару дней.– Сегодня ещё будут дискуссии. Есть сомнения по 1-2 позициям, хотя план игры и состав уже созрел.– Он только на разминках занимался в общей группе. Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что состояние Глушакова сейчас лучше по сравнению с результатами прошлого МРТ. Ничего форсировать не будем. Переговорим еще с футболистом и врачами, но весьма велика вероятность, что он не сыграет.– Уже приехал генеральный директор РФС Александр Алаев. Завтра прилетит Виталий Мутко. В рабочем порядке всё решим. Хотелось бы, чтобы он поскорее стал полноправным членом команды.– Он великолепно говорит!– Он просто прикидывается. На самом деле он все понимает.– Нет. Хотя он присутствует на всех наших теориях. Он должен слышать разговоры по всем нашим моментам. Понятно, что он один из ведущих игроков в сборной. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.– Победить всегда важно. Без побед нельзя. Они воодушевляют.– У всех свои задачи. Как играют ивуарийцы мы знаем. Вопрос в том, по какой системе станут действовать. На это будем смотреть по ходу встречи. Есть вещи, которые до матча не скажет ни один тренер.– Состав подбираем по сопернику и тому, что хотим видеть. Два дня разбирали нашу игру с Румынией. О соперниках не забываем, но концентрируемся на себе. У Кот-д'Ивуара одна команда, у бельгийцев – другая. Мы чередуем континенты. Моделируем матчи КК-2017 и ЧМ-2018.– Видимо, вы не читаете мои интервью. Если рейтинг существует, значит относиться нужно соответствующие. Хотя мы выигрываем у румын и падаем в рейтинге, а потом еще ниже, даже не проводя матчи, тут возникают вопросы.Что касается Кутепова, то на его долю выпал вопрос, которого он вряд ли ожидал.– Он же женат, вы в курсе – сказал Черчесов с улыбкой журналистке.– Конечно, это плюс. Хорошо, что не 150 сантиметров, – ответил Кутепов.Вслед за пресс-конференцией началась тренировка сборной. Тут обошлось без неожиданностей. В составе занимались все, кроме Смолова и Крицюка. Ну и, само собой, без Дзюбы, который уже покинул Краснодар. На занятии сборной вновь присутствовал владелец «Краснодара». По состоянию на сегодня реализовано 24 400 билетов на матч Россия – Кот-д'Ивуар.