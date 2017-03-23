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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Черчесов: хотелось бы иметь Смолова реально, а не виртуально

Черчесов объясняет ситуации со Смоловым, Глушаковым и Фернадесом, а Кутепов радуется, что его рост больше 150 сантиметров.
23 марта 2017, четверг. 18:00. Футбол
На пресс-конференцию главный тренер сборной России Станислав Черчесов пришёл с защитником Ильёй Кутеповым. Хотя большинство вопросов адресовались только наставнику сборной. Первый вопрос о капитанстве напрашивался давно. С тех пор как Василий Березуцкий решил приостановить выступления в национальной команде.

– Капитана выбрали, Станислав Саламович?
– Назначали, так будет правильнее сказать. Мы переговорили с Акинфеевым, он согласился взять на себя эту миссию. Самедов, Глушаков и Смолов – вице-капитаны.

– Беленов отлично играет в последних матчах. Ему будет предоставлен шанс проявить себя?
– Капитан команды – Акинфеев. Он же основной голкипер. Есть позиции, где должна быть иерархия. Понимаю вашу заинтересованность – шансы есть у всех. Посмотрим, что будет через пару дней.

– С составом определились на завтрашний матч?
– Сегодня ещё будут дискуссии. Есть сомнения по 1-2 позициям, хотя план игры и состав уже созрел.

– Есть вероятность, что увидим Глушакова?
– Он только на разминках занимался в общей группе. Главное, чтобы залечился. Последнее МРТ показывает, что состояние Глушакова сейчас лучше по сравнению с результатами прошлого МРТ. Ничего форсировать не будем. Переговорим еще с футболистом и врачами, но весьма велика вероятность, что он не сыграет.

– Что с Марио Фернандесом? У него есть допуск к игре за сборную?
– Уже приехал генеральный директор РФС Александр Алаев. Завтра прилетит Виталий Мутко. В рабочем порядке всё решим. Хотелось бы, чтобы он поскорее стал полноправным членом команды.

– Марио пока не говорит по-русски...
– Он великолепно говорит!

– С журналистами что-то не получается.
– Он просто прикидывается. На самом деле он все понимает.
– У Смолова совсем нет шансов сыграть?
– Нет. Хотя он присутствует на всех наших теориях. Он должен слышать разговоры по всем нашим моментам. Понятно, что он один из ведущих игроков в сборной. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально.

– Результат товарищеского матча с африканцами имеет значение?
– Победить всегда важно. Без побед нельзя. Они воодушевляют.

– Отсутствие тренера у соперника вас удивило?
– У всех свои задачи. Как играют ивуарийцы мы знаем. Вопрос в том, по какой системе станут действовать. На это будем смотреть по ходу встречи. Есть вещи, которые до матча не скажет ни один тренер.

– У сборной России разные планы на два товарищеских матча?
– Состав подбираем по сопернику и тому, что хотим видеть. Два дня разбирали нашу игру с Румынией. О соперниках не забываем, но концентрируемся на себе. У Кот-д'Ивуара одна команда, у бельгийцев – другая. Мы чередуем континенты. Моделируем матчи КК-2017 и ЧМ-2018.

– Следите за рейтингом ФИФА?
– Видимо, вы не читаете мои интервью. Если рейтинг существует, значит относиться нужно соответствующие. Хотя мы выигрываем у румын и падаем в рейтинге, а потом еще ниже, даже не проводя матчи, тут возникают вопросы.

Что касается Кутепова, то на его долю выпал вопрос, которого он вряд ли ожидал.

– Вам помогает рост 192 сантиметра?
– Он же женат, вы в курсе – сказал Черчесов с улыбкой журналистке.
– Конечно, это плюс. Хорошо, что не 150 сантиметров, – ответил Кутепов.

Вслед за пресс-конференцией началась тренировка сборной. Тут обошлось без неожиданностей. В составе занимались все, кроме Смолова и Крицюка. Ну и, само собой, без Дзюбы, который уже покинул Краснодар. На занятии сборной вновь присутствовал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. По состоянию на сегодня реализовано 24 400 билетов на матч Россия – Кот-д'Ивуар.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Беленов Игорь Акинфеев Илья Кутепов Станислав Черчесов Фёдор Смолов
Новости. Футбол
23 марта 2017, четверг
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