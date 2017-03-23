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175 лет назад 2016
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Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

5 вратарей—капитанов сборной России: от Черчесова до Акинфеева

Вспоминаем всех голкиперов, капитанивших в сборной России: от нынешнего главного тренера до нового лидера национальной команды.
23 марта 2017, четверг. 18:30. Футбол

Станислав Черчесов


6 матчей в статусе капитана (1992-1993)

Нынешний главный тренер сборной долго ждал своего шанса в клубе и сборной в тени легендарного Рината
Дасаева. Однако именно он стал первым капитаном сборной нашей страны в новейшей истории, примерив повязку в историческом матче против мексиканцев 16 августа 1992-го на старом стадионе «Локомотив». Латиноамериканцы пропустили два мяча от Карпина и Попова, а Черчесов заработал первый «сухарь» в истории. Следующие четыре игры голкипер тоже сыграл на ноль в роли капитана, а затем передал повязку Онопко, лишь раз подменив Виктора в 1997-м.

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Дмитрий Харин


2 матча в статусе капитана (1994)

В первых двух матчах ЧМ-1994 капитан сборной был Дмитрий Харин. В этих играх голкипер «Челси» пропустил два гола от Бразилии и три от Швеции, а в матче с камерунцами капитанская повязка вернулась на привычную руку защитника Виктора Онопко.

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Сергей Овчинников


1 матч в статусе капитана (2003)

Единственный раз Сергей Овчинников был капитаном сборной в товарищеском матче против румынов в 2003-м при Валерие Газзаеве. Тот матч первый капитан Дмитрий Лоськов начинал матч на скамейке запасных, поэтому повязку решено было отдать голкиперу «Локо». Овчинников пропустил в игре против Румынии два гола, однако сборной России всё равно выиграла, забив в ответ четыре мяча.

Вячеслав Малафеев


1 матч в статусе капитана (2011)

Другой голкипер Вячеслав Малафеев стал капитаном при своём хорошем знакомом Дике Адвокате. За год до Евро-2012 сборная России проводила матч с Камеруном, а капитан Андрей Аршавин не принял участия в игре, оставшись на скамейке. Повязка придала вратарю «Зенита» уверенности: Малафеев не позволил забить ни Самуэлю Это’О, ни менее именитым камерунцам, и матч закончился со счётом 0:0.

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Игорь Акинфеев


2 матча в статусе капитана (2016 — по настоящее время)

Уже больше восьми лет Игорь Акинфеев — капитан и лидер ЦСКА, и без него сложно представить состав «армейского» клуба. Но до ноября прошлого года первому номеру сборной ни разу не удавалось стать её капитаном. Тогда Василий Березуцкий не смог присоединиться к сборной из-за травмы, и его одноклубник надел капитанскую повязку дважды, в матчах против Катара и Румынии. Теперь центральный защитник приостановил выступления за сборную, а Акинфеев стал полноправным капитаном. Александр Самедов, Денис Глушаков и Фёдор Смолов назначены Черчесовым вице-капитанами.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Игорь Акинфеев Ринат Дасаев Сергей Овчинников — футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
23 марта 2017, четверг
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