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175 лет назад 2016
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Дмитрий Тарасов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«#Меняневзяли… в космонавты». Люди спорта – в популярном флешмобе

Андрея Назарова #невзяли в пианисты, Виталия Шашкова – в космонавты, Дмитрия Тарасова – в пловцы. Только Анатолия Бышовца брали везде.
23 марта 2017, четверг. 19:30. Футбол
На этой неделе в социальной сети «Фейсбук» в тренде флешмоб #меняневзяли. Под этим хэштегом пользователи рассказывают, как они куда-то очень хотели, но не попали: кто-то в школьную сборную по футболу, а кто-то – на работу мечты. Мы попросили представителей разных видов спорта поделиться историями из их жизни. А куда их не взяли?

Виталий Шашков, генеральный директор ФК «Крылья Советов»:
– Меня не взяли в космонавты. Не прошёл в лётное училище.

Сергей Шубенков, чемпион мира по лёгкой атлетике:
– В 2010 году я был молодым спортсменом, подающим надежды. Тогда я стал заявляться не только в молодёжном спорте, но и пытался залезть на взрослый уровень. В частности, мне тогда очень хотелось попасть
на первенство Европы. Чтобы это сделать, нужно было поучаствовать в чемпионате России, занять там первое или второе место, выполнить квалификационный норматив. Норматив я выполнил, но, к сожалению, занял лишь третье место. Однако мой результат был примерно равным с двумя другими претендентами. Тогда пытались протолкнуть идею, что брать вторым нужно именно меня, а не того парня, который занял второе место. Потому что я был моложе, перспективнее. В общем, пытались простимулировать молодого спортсмена. Но меня всё равно не взяли. С моим тренером сделали вывод, что если мы не можем попасть в сборную с примерно одинаковым результатом, то нужно показывать результаты на порядок выше. Стали много и усерднее тренироваться, и теперь меня берут везде (смеётся).

Егор Вяльцев, защитник БК «Химки»:
– В 2007 году вместе со сборной России тренировался и готовился к чемпионату Европы, прошёл все этапы подготовки. Вроде бы нашли общий язык с Дэвидом Блаттом, был частью команды и даже получил игровую форму к чемпионату. Уже позвонил друзьям и знакомым, сказал, что попал в состав. В последний момент я оказался 13-м лишним, после чего покинул Испанию, в то время как ребята продолжили готовиться к официальным играм и в итоге взяли золото. Было очень обидно, но это стало отличной мотивацией для всей моей дальнейшей карьеры. Пока не вышел на площадку – ничего не добился.

Дмитрий Тарасов, полузащитник ФК «Локомотив» (Москва):
— В 6-7 лет, параллельно с занятиями футболом, я ходил заниматься в секцию по плаванию. Сначала плавал в лягушатнике, а потом в какой-то момент тренер решил перевести меня в большой бассейн. Когда я плыл в нём в первый раз, из-под меня вылетел спасательный круг, и я начинал тонуть. Тренер тогда меня вытащил, но маме сказал, чтобы она меня больше не приводила. Так меня не взяли в плавание, и в моей жизни остался только футбол.

Анна Чакветадзе, экс-пятая ракетка мира:
– Когда мне было 10 лет, меня не взяли в спортивную школу «Динамо». До этого я занималась в слабой группе, не прошла набор, и меня исключили как неперспективную.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
— Помню, лет в 11 с моими друзьями со двора мы пошли на просмотр в ФШМ, но нас всех не взяли. Просматривал нас многоуважаемый мною тренер Иван Иванович Мозер. Желающих было очень много, а в команде уже было человек 20, так что попасть туда было трудно. Но через год, когда я уже играл за московский «Салют», я захотел проверить себя ещё раз. Никому не говоря, отправился снова в ФШМ, и тренер Валентин Гаврилович Ивакин меня взял. Несколько месяцев занимался в двух командах. В «Салюте» тренировки проходили в понедельник, среду и пятницу, а в ФШМ – во вторник, четверг и субботу. А по воскресеньям были игры. Одно воскресенье играл за «Салют», другое – за ФШМ. Но, видимо, связать судьбу с ФШМ было не судьба. Пришлось выбрать одну команду, и я остался в «Салюте».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту-2006, депутат Госдумы:
— #Меняневзяли на мою первую в карьере Олимпиаду — 1992 года. Отцепили в самый последний момент. Обидно было — не то слово. Только исполнилось 20 лет, практически видишь себя в списках сборной, проходишь отбор – и мимо. Почему так получилось? Политика. Это была объединённая команда СНГ, надо было показать, что у нас полноценная команда из всех бывших советских республик, и двух представителей РСФСР просто убрали. Меня и парня из Нижнего Новгорода. Но меня эта история только закалила. Я сказала себе: после такого никогда не буду второй или третьей – тогда никогда больше не отцепят! И четыре Олимпиады подряд так и получалось – ни одной спорной ситуации. Так что мне только на пользу пошло, что #меняневзяли.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой:
– Меня не взяли в сборную СССР в 1981, 82-м и 83-м годах. Забрасывал за сезон по 30 шайб, а в национальную команду брать не хотели. Говорили, что по ходу чемпионата страны я так здорово выложился, что на первенстве мира сил не хватит. Конечно, было очень неприятно, как по-другому реагировать? Но поделать ничего не мог, продолжал работать дальше. Зато на Олимпийские игры всё время из больницы приезжал. Здоровым на чемпионат мира меня не брали, а на Олимпиаду два раза ездил.
Александр Гуськов, двукратный чемпион России по хоккею с шайбой:
– В 16 лет меня не взяли в хоккейную команду моего года в Нижнем Новгороде. Я там занимался до этого, но потом сказали, что неперспективный. Целый год сам тренировался, учился в обычной школе и по вечерам катался на уличных коробках. Чисто случайно оказался в этом же дворце спорта через год на тренировке ребят, которые были младше меня на год. Поехал маме за подарком, а в магазине был обед, и я зашёл на тренировку. Во мне что-то встрепенулось, попросил тренера меня взять. Он меня знал, дал форму и сказал приходить завтра на тренировку. После этого всё в хоккее пошло хорошо — я попал в фарм-клуб, а потом и в основную команду.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:
– Мне было 15 лет, в моей родной Казани собирали футбольную команду города. Должен был пройти матч против Брауншвейга в Германии, города-побратима. Сами понимаете, что в 90-х поехать в Европу – это мечта любого мальчишки. Перед поездкой нам устроили сборы, на которых я хорошо себя проявил, поэтому думал, что попаду в список счастливчиков. Но на игру в Германию меня не взяли. Особенно было обидно, когда ребята вернулись из поездки. Им выдали карманные деньги на всякие безделушки и подарили новые спортивные костюмы. Они вернулись и рассказывали о поездке, а я очень расстроился. После этого я решил сесть на автобус и поехать в соседний город Набережные Челны в «КАМАЗ». И там меня взяли в команду. В итоге я защищал ворота сборной России.

Екатерина Бычкова, экс-шестьдесят шестая ракетка мира:
– Мне было шесть лет, мама привела на теннисный стадион «Шахтёр», чтобы устроить в какую-то группу. Но меня не взяли. Сказали, что я очень маленькая, и мне еще рано заниматься такими серьёзными вещами. Отправили домой, играть в куклы. Но ни мама, ни я с этим не согласились.

Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира по биатлону:
– Меня изначально не взяли в Камчатское училище олимпийского резерва. Я уже собирался стать врачом, когда узнал, что одна девочка отказалась там учиться. В итоге меня всё же зачислили в это училище. Так и получилось, что стал не врачом, а спортсменом.

Андрей Назаров, главный тренер ХК «Нефтехимик»:
– Всю жизнь хотел играть на пианино! Поэтому первым делом пошёл не в хоккейную секцию, а в музыкальную школу. Не взяли — преподавателям не понравился мой голос. В итоге занялся хоккеем. Не жалею ли, что не попал в музыкальную школу? Я уехал в солнечную Калифорнию, играл в НХЛ, а теперь работаю главным тренером в КХЛ.

В качестве бонуса – история от Яя Туре. Связаться с футболистом нам помог его агент, Дмитрий Селюк.

Яя Туре, полузащитник «Манчестер Сити»:
– Когда мне было 18 лет, я был на просмотре в команде «Арсенала». У меня было подозрение на повреждение мениска. Вместо того, чтобы меня оставить, Арсен Венгер сказал, чтобы я поиграл какое-то время в другой команде. Тогда, по рекомендациям моего агента, я пошёл в донецкий «Металлург». Казалось бы, я был так близок к «Арсеналу», а тут — «Металлург»… Но моя жизнь кардинально изменилась, и впоследствии я выиграл почти всё и везде, а через три года попал в «Барселону». Получается, что если бы Венгер меня тогда оставил в «Арсенале», то неизвестно, какие бы трофеи я выиграл. К примеру, мой брат Коло, который в то время был в «Арсенале» уже в статусе звезды, к сожалению, не выиграл того, что есть у меня. Кстати, пару лет назад Арсен Венгер давал интервью, в котором выразил сожаление о том, что в своё время не оставил меня в «Арсенале».

В нашей подборке есть тот, у кого похожих историй не нашлось, просто потому, что его брали везде.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
– Я был главным тренером юношеской сборной, мы выиграли турнир Гранаткина, обыграв немцев. После этого нас, тренеров юношеских и молодёжных команд, пригласили на форум. Все достаточно скромно выступали, и я в том числе. Но, видимо, моя речь очень понравилась руководителям: на форуме присутствовали Колосков, Мосягин и Радин. Когда закончилось совещание, меня встретил Вячеслав Иванович и сказал, что есть предложение взять меня главным тренером в олимпийскую сборную. Я взял время, чтобы подумать. В итоге дал добро, а чем история закончилась, вы знаете. Мы выиграли Олимпийские игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анатолий Бышовец Дмитрий Тарасов Руслан Нигматуллин Яя Туре Вопрос дня
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