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175 лет назад 2016
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Интервью с новичком «Спартака» – либерийским нападающим Сильванусом Нимели
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Новичок «Спартака» Нимели: мама запрещала мне играть в футбол

Новичок «Спартака» Сильванус Нимели – о Квинси Промесе, футболе в Африке и чемпионстве красно-белых.
23 марта 2017, четверг. 20:30. Футбол
Сегодня «Спартак-2» в Сокольниках в матче против калининградской «Балтики» не смог набрать трёх очков, зато набрал две красные карточки. Удаления Артёма Самсонова и Ивана Хомухи фактически предопределили исход встречи. Расстроенные домашним поражением «спартаковцы» молча проходили мимо журналистов, склонив головы. После пресс-конференции нам почти удалось поговорить с автором единственного гола в ворота «Балтики» Евгением Макеевым, но и тот в последний момент отказался от общения, решив, что с ним собирались фотографироваться.

И всё же в стане красно-белых нашёлся человек, с удовольствием согласившийся ответить на пару вопросов. Им стал новичок «Спартака», либерийский нападающий Сильванус Нимели.

– Мы все очень расстроены результатом, – признался Нимели. Сегодня всё пошло не так. Что касается красных карточек, то это что-то из области фантастики. Два удаления в одной игре случаются нечасто. Это было несправедливо по отношению к нам.

– Болельщики вас сравнивают с Зе Луишем. В команде не шутят по этому поводу?
– Серьёзно? (Смеётся.)

Сильванус не сразу понял, в чём именно журналисты увидели сходство.

– Причёски у вас похожи.
– Ах да, тогда мы и правда немножко похожи.

– Как сейчас проходит адаптация в новой команде?
– В «Спартаке» приняли очень хорошо. Я уже чувствую себя частью семьи. Остаётся только работать.

– После игры с «Динамо» Дмитрий Гунько сказал, что он будет вас готовить к первой команде. Это ваша цель?
– Да, тренер действительно сказал, что его задача состоит в том, чтобы подготовить футболистов, играющих в «Спартак-2», к основе. Попасть в первую команду – это же мечта каждого игрока! Все молодые футболисты приходят в фарм-клуб с прицелом на то, чтобы потом попасть в основу.

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– Сейчас в «Спартаке-2» три африканца. Другие футболисты помогают вам в адаптации?
– Помогают абсолютно все и всегда: и ребята в команде, и тренер способствуют адаптации, и персонал. Вот ещё переводчика специально под нас выделили! (Смеётся.)

– Что-то знали о «Спартаке» до приезда в Россию?
– Не особо, я ведь всего три с половиной года в Европе играю. Рассказать всю историю клуба я, конечно же, не смогу. За «Спартаком» следил только по телевизору. Мне очень импонирует Квинси Промес. Он классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается на поле.
Мне очень импонирует Квинси Промес. Он классный парень, такой маленький, но такой живчик. У него всё получается на поле.
– Не довелось с ним пообщаться?
– Пару раз здоровались, желали друг друг удачи. Хороший парень! Один раз был забавный случай. Квинси выходил на тренировку, а я только готовился к занятию. Помню, как подошёл к нему, когда он упаковывал вещи в машину. Я тогда спросил его, нужна ли ему какая-то помощь. Он поблагодарил и ответил, что всё нормально и сам справится.

– С кем ещё знаком из основной команды?
– Лично мало кого знаю и ещё не успел завести близкие знакомства с кем-то. Но регулярно пересекаемся с игроками на базе, вместе завтракаем, обедаем и ужинаем. Все очень приветливы, постоянно улыбаются. Говорят: если понадобиться помощь, обращайся!

– На кого равнялся в детстве?
– Я же футболист, и у меня есть очень много любимых игроков, на которых я хотел бы равняться, – сначала вопрос поставил нападающего в тупик, но потом всё же смог выделить кого-то одного. – Моим кумиром в детстве был Джордж Веа. Папа показывал видео с его игрой за «Милан», и я увлечённо смотрел их. В то время Джордж для меня был топовым африканским футболистом. То, что он показывал на поле, было сумасшедшим, чем-то из области фантастики.
Моим кумиром в детстве был Джордж Веа. Папа показывал видео с его игрой за «Милан», и я увлечённо смотрел их. В то время Джордж для меня был топовым африканским футболистом.
– Каким было ваше детство?
– Потрясающим! Но порой было непросто. В семье был конфликт интересов: мама была против того, чтобы я играл в футбол, постоянно гоняла меня с полей и заставляла читать книги. Мама не любила футбол, потому что можно было травмироваться. Папа же наоборот поощрял футбол. Играли на песчаных полях босиком, кто-то даже прокалывал ноги. Всякое бывало.

– Как сейчас мама относится к тому, что её сын – футболист?
– Она абсолютно счастлива! К сожалению, папа не дожил до этого момента, но маму стараюсь радовать.

– Мама не побоялась отпустить в Россию?
– Она обрадовалась! Переговоры начались в декабре. Мне позвонил агент и сказал, что мною интересуется «Спартак». Когда мама узнала, что я еду в Россию, всячески меня оберегала. Говорила, чтобы я не выходил лишний раз на улицу и был крайне осторожен!

– Какое впечатление произвела Россия?
– Мало чего могу сказать о вашей стране, потому что толком её не видел. Свободного времени не так уж много. Тренировки – база – тренировки. Что касается опасности, то в любом уголке мира может быть небезопасно. Нужно просто быть осторожным.

– Вы знаете, что «Спартак» очень давно не был чемпионом?
– Я не знал об этом. Но посмотрел матч с «Локомотивом», где «Спартак» сыграл вничью. Могу смело сказать, что нынешняя команда похожа на чемпионскую!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Спартак
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