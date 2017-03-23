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175 лет назад 2016
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Карадениз и Рыжиков против Лестьенна и Сонга. Конфликт в «Рубине»
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Отпетый Сонг. Как лидеры «Рубина» восстали против легионеров-миллионеров

Вся информация о конфликте между старожилами команды и новичками.
23 марта 2017, четверг. 21:30. Футбол
«Рубин» опять во всех новостях. На этот раз источником стали не результаты, не утечка информации о контракте или турнир по плаванию на футбольном стадионе. И даже не качество газона. Всё гораздо занимательнее: вчера в прессе появилась информация о конфликте между лидерами раздевалки «Рубина» с некоторыми новичками-иностранцами. Следом дали комментарии предполагаемые участники инцидента. А сегодня сотрудники редакции «Чемпионата» связались с тремя персонами, имеющими отношение к «Рубину». Они согласились дать комментарии на условиях анонимности. Приводим всю историю в хронологическом порядке.

1. Информация о конфликте


Она появилась в издании «Спорт Бизнес Online». По версии издания, ветераны «Рубина», среди которых Гёкдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин, «устроили разбор полётов и отчитали двух летних новичков — Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. (…) Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своё отношение к делу, будут переведены в молодёжную команду».
>>> Ветераны «Рубина» подняли вопрос о переводе Лестьенна и Сонга в дубль
Дмитрий Кузнецов, тренер «Рубина»: Скрывать не стану. Внутри команды состоялся разговор. Ребята поговорили с глазу на глаз, выяснили какие-то моменты. Тренеров там не было.

2. Комментарии участников


Сергей Рыжиков: «Ничего такого и близко не было, это сказки. Мы готовимся к «Зениту», в команде всё нормально. Возможно, это происки конкурентов. Настрой у команды хороший, осталось подкрепить его результатами. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было».

Агент Тараса Бурлака (по информации СМИ, Бурлак также высказывал недовольство легионерами): «Тарас мог требовать отправить Сонга и Лестьенна в дубль? Чушь! Никогда такого не было. В «Рубине» очень хороший коллектив».

Дмитрий Кузнецов, тренер «Рубина»: «Скрывать не стану. Внутри команды состоялся разговор. Но я на нём не присутствовал. Ребята поговорили с глазу на глаз, выяснили какие-то моменты. Тренеров там не было. Думаю, это пойдёт всем нам на пользу».

Олег Кузьмин: «Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды. Кто-то раскачивает лодку. Ничего криминального не было. Просто между собой поговорили по-мужски».

3. Информация «Чемпионата»


Вот что на условиях анонимности сообщили сотрудникам редакции источники, близкие к игрокам и руководству «Рубина»:

Первый комментарий: «Там идут какие-то подводные игры. В руководстве произошли перестановки. Задача нового гендиректора Рустама Саяхова – разгрузить зарплатную ведомость. Он финансист, но не футбольный человек. Это может идти от руководства: на игроков оказывается давление. Намекают, что пора уходить. Поэтому историю так раздули через прессу. Мол, «видите, с ними даже одноклубники не хотят играть». На самом деле, всё проще: есть же регламент в клубе, поймали на чём-то? Ну, оштрафуйте. Зачем раздувать?
Контролирует ли тренер ситуацию? У тренера зарплата в шесть раз больше, чем он получал в Испании. Он будет биться только за свою зарплату. Собрание игроков без тренера – это разве нормально? Он как фантик там».
Источник «Чемпионата»: Контролирует ли тренер ситуацию? У тренера зарплата в шесть раз больше, чем он получал в Испании. Он будет биться только за свою зарплату.

Второй комментарий: «Не исключаю, что несколько игроков, которые постоянно тащат «Рубин» на своём горбу, действительно могли поговорить по-взрослому. В клубе не всё в порядке с игрой, результатами, атмосферой. Но разговоры про дубль – это ерунда. У Лестьенна контракт, он получает деньги в любом случае. Ну, переведут в дубль, ничего же не изменится. Всё равно будут деньги капать».

Третий комментарий: «Инцидент действительно имел место. Несколько игроков проявили инициативу. Тренерский штаб пошёл навстречу: отменили тренировку, игроки пообщались между собой. Да, разговор был на повышенных тонах. Но не нужно искать в этом что-то большее. Давление руководства? При чём здесь это? Речь шла о неспортивном поведении. Команда испытывает серьёзные трудности, а отношение нескольких человек вызывает вопросы. В раздевалке прояснили этот момент. Всё остальное — выдумки СМИ».

Так что произошло?


Итак, игроки, которые профессионально относятся к делу и близко принимают результаты команды, конфликтуют с расслабившимися иностранцами. Тренерский штаб в курсе и не вмешивается. И об этом становится известно всем. Футболисты дают противоречивые комментарии: Рыжиков назвал историю «сказками» и сказал, что никаких разбирательств не было, а Кузьмин назвал произошедшее «внутренним делом команды». Как насчёт официальной позиции клуба? Никак: реакции нет, и информация просто повисла в воздухе.
Источник «Чемпионата»: Команда испытывает серьёзные трудности, а отношение нескольких человек вызывает вопросы. В раздевалке прояснили этот момент. Всё остальное — выдумки СМИ.


Позитивным моментом в этой ситуации выглядит сплочённость костяка команды. У «Рубина» действительно хватает проблем. Наличие в составе игроков, которые и близко не отрабатывают зарплату. Неудачный в целом сезон, который может изменить КПД инвестиций из низкого в нулевой, – если «Рубин» останется без еврокубков в следующем сезоне. Но команда реагирует.



С другой стороны, остаётся вопрос об утечке в прессу информации о скандале со всеми подробностями (это непрофессионально). О способности Хави Грасии работать с легионерами и удержать контроль над раздевалкой (вообще-то профессиональное отношение футболиста к делу — забота тренера, а не его одноклубников). И самое главное: чемпионат России остаётся для многих иностранцев синонимом чемпионатов Китая или Катара. Даже несмотря на режим экономии, который – на своём уровне – включили большинство клубов РФПЛ, от «Анжи» до «Зенита». Эту репутацию наш чемпионат завоёвывал несколько лет, чтобы исправить её, понадобится ещё столько же. И то если не подписывать по восемь легионеров с сомнительной мотивацией за одно лето.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Рубин Алекс Сонг Гёкдениз Карадениз Максим Лестьенн Олег Кузьмин Сергей Рыжиков Хави Грасия
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