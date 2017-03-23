Отпетый Сонг. Как лидеры «Рубина» восстали против легионеров-миллионеров

1. Информация о конфликте
Она появилась в издании «Спорт Бизнес Online». По версии издания, ветераны «Рубина», среди которых Гёкдениз Карадениз, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин, «устроили разбор полётов и отчитали двух летних новичков — Максима Лестьенна и Алекса Сонга. Главный тренер команды Хави Грасия даже был вынужден отменить утреннюю тренировку. Жёсткий разговор на повышенных тонах ветеранов команды с дорогостоящими резервистами продлился почти два часа. (…) Разговор закончился тем, что расслабившимся легионерам сделали последнее предупреждение, и если Лестьенн с Сонгом не поменяют своё отношение к делу, будут переведены в молодёжную команду».
>>> Ветераны «Рубина» подняли вопрос о переводе Лестьенна и Сонга в дубль
Дмитрий Кузнецов, тренер «Рубина»: Скрывать не стану. Внутри команды состоялся разговор. Ребята поговорили с глазу на глаз, выяснили какие-то моменты. Тренеров там не было.
2. Комментарии участников
Сергей Рыжиков: «Ничего такого и близко не было, это сказки. Мы готовимся к «Зениту», в команде всё нормально. Возможно, это происки конкурентов. Настрой у команды хороший, осталось подкрепить его результатами. В команде рабочий процесс, жаль, последняя игра не задалась. Но никаких разборок и обвинений игроков не было».
Агент Тараса Бурлака (по информации СМИ, Бурлак также высказывал недовольство легионерами): «Тарас мог требовать отправить Сонга и Лестьенна в дубль? Чушь! Никогда такого не было. В «Рубине» очень хороший коллектив».
Дмитрий Кузнецов, тренер «Рубина»: «Скрывать не стану. Внутри команды состоялся разговор. Но я на нём не присутствовал. Ребята поговорили с глазу на глаз, выяснили какие-то моменты. Тренеров там не было. Думаю, это пойдёт всем нам на пользу».
Олег Кузьмин: «Не хотелось бы ничего комментировать. Это внутреннее дело команды. Кто-то раскачивает лодку. Ничего криминального не было. Просто между собой поговорили по-мужски».
3. Информация «Чемпионата»
Вот что на условиях анонимности сообщили сотрудникам редакции источники, близкие к игрокам и руководству «Рубина»:
Первый комментарий: «Там идут какие-то подводные игры. В руководстве произошли перестановки. Задача нового гендиректора Рустама Саяхова – разгрузить зарплатную ведомость. Он финансист, но не футбольный человек. Это может идти от руководства: на игроков оказывается давление. Намекают, что пора уходить. Поэтому историю так раздули через прессу. Мол, «видите, с ними даже одноклубники не хотят играть». На самом деле, всё проще: есть же регламент в клубе, поймали на чём-то? Ну, оштрафуйте. Зачем раздувать?
Контролирует ли тренер ситуацию? У тренера зарплата в шесть раз больше, чем он получал в Испании. Он будет биться только за свою зарплату. Собрание игроков без тренера – это разве нормально? Он как фантик там».
Источник «Чемпионата»: Контролирует ли тренер ситуацию? У тренера зарплата в шесть раз больше, чем он получал в Испании. Он будет биться только за свою зарплату.
Второй комментарий: «Не исключаю, что несколько игроков, которые постоянно тащат «Рубин» на своём горбу, действительно могли поговорить по-взрослому. В клубе не всё в порядке с игрой, результатами, атмосферой. Но разговоры про дубль – это ерунда. У Лестьенна контракт, он получает деньги в любом случае. Ну, переведут в дубль, ничего же не изменится. Всё равно будут деньги капать».
Третий комментарий: «Инцидент действительно имел место. Несколько игроков проявили инициативу. Тренерский штаб пошёл навстречу: отменили тренировку, игроки пообщались между собой. Да, разговор был на повышенных тонах. Но не нужно искать в этом что-то большее. Давление руководства? При чём здесь это? Речь шла о неспортивном поведении. Команда испытывает серьёзные трудности, а отношение нескольких человек вызывает вопросы. В раздевалке прояснили этот момент. Всё остальное — выдумки СМИ».
Так что произошло?
Итак, игроки, которые профессионально относятся к делу и близко принимают результаты команды, конфликтуют с расслабившимися иностранцами. Тренерский штаб в курсе и не вмешивается. И об этом становится известно всем. Футболисты дают противоречивые комментарии: Рыжиков назвал историю «сказками» и сказал, что никаких разбирательств не было, а Кузьмин назвал произошедшее «внутренним делом команды». Как насчёт официальной позиции клуба? Никак: реакции нет, и информация просто повисла в воздухе.
Источник «Чемпионата»: Команда испытывает серьёзные трудности, а отношение нескольких человек вызывает вопросы. В раздевалке прояснили этот момент. Всё остальное — выдумки СМИ.
Позитивным моментом в этой ситуации выглядит сплочённость костяка команды. У «Рубина» действительно хватает проблем. Наличие в составе игроков, которые и близко не отрабатывают зарплату. Неудачный в целом сезон, который может изменить КПД инвестиций из низкого в нулевой, – если «Рубин» останется без еврокубков в следующем сезоне. Но команда реагирует.
С другой стороны, остаётся вопрос об утечке в прессу информации о скандале со всеми подробностями (это непрофессионально). О способности Хави Грасии работать с легионерами и удержать контроль над раздевалкой (вообще-то профессиональное отношение футболиста к делу — забота тренера, а не его одноклубников). И самое главное: чемпионат России остаётся для многих иностранцев синонимом чемпионатов Китая или Катара. Даже несмотря на режим экономии, который – на своём уровне – включили большинство клубов РФПЛ, от «Анжи» до «Зенита». Эту репутацию наш чемпионат завоёвывал несколько лет, чтобы исправить её, понадобится ещё столько же. И то если не подписывать по восемь легионеров с сомнительной мотивацией за одно лето.