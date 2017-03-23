10 лучших легионеров чемпионата России: Молдавия

Мы сознательно не включили в тот список легионеров из стран постсоветского пространства, чтобы не было путаницы. Их мы ранжируем в серии отдельных материалов. Первый выпуск был посвящён футболистам из Беларуси, второй – легионерам из Армении. В третьей части вспоминаем футболистов из солнечной Молдавии – техничного Куртияна, универсала Ковальчука и человека, останавливавшего звёзд «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».
10. Александр Куртиян
«Зенит», 1998, 1999-2000, 56 матчей, 7 голов
«Торпедо-ЗИЛ», 2002, 9 матчей
Куртиян – один из любимчиков болельщиков «Зенита». Особенно часто «вираж» вспоминает его победный гол «Спартаку». Молдавский полузащитник порой творил невероятные вещи своей левой ногой. Несмотря на технику и умение обвести оппонента, Александр был командным игроком – искал партнёров, старался сыграть в пас. Наверняка Куртиян ещё долго радовал бы питерские трибуны, если бы не одна история, приключившаяся с ним в 1999 году. В подъезде на футболиста напали восемь неизвестных, избили и ограбили. В результате черепно-мозговой травмы Александр попал в больницу, долго восстанавливался, но на прежний уровень вернуться так и не сумел, потому завершил карьеру игрока уже в 28 лет. Пару лет Куртиян работал главным тренером сборной Молдавии.
Александр Куртиян
Фото: fc-zenit.ru
9. Игорь Армаш
«Кубань», 2010-н.в., 155 матчей, 5 голов
За «Кубань» Армаш выступает уже семь лет. Молдавского защитника команда из Краснодара рекрутировала ещё в 2010-м. С тех пор он помог команде подняться в Премьер-Лигу, выйти в финал Кубка России и сам стал любимцев фанатов. В сезоне-2011/12 они же признали Армаша лучшим футболистом команды. Игорь платит им тем же – смотрит матчи с фанатского сектора, когда пропускает игры, целый час может раздавать автографы возле стадиона. Это любовь. Игорь – один из немногих игроков, к которым в эти смутные для клуба времена у кубанских болельщиков не должно быть претензий.
Игорь Армаш
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
8. Сергей Даду
«Алания», 2003-2004, 2005, 2008-11, 110 матчей, 39 голов
ЦСКА, 2004-2005, 1 матч
Владикавказ так и притягивал молдавского форварда. Даду трижды возвращался в «Аланию», которой посвятил семь лет карьеры. Тогда на трибунах была очень популярно скандирование «Даду, забей!». Забивать регулярно у Сергея получалось не всегда, зато в плане самоотдачи претензий к нему не было никогда. Тяжёлая травма ноги, полученная в столкновении с голкипером «Локомотива» Гилерме в 2010-м, по сути, завершила карьеру Даду во Владикавказе. Как и всегда, Сергей решил доиграть эпизод до конца, что стало для него во многом роковым решением – во второй раз за год он получил тяжелейшую травму ноги (перелом в двух местах). Восстановление затянулось, и форвард был выставлен на трансфер. Но вместе с румыном Кристианом Тудором Даду бесспорно вошёл в историю «Алании».
Сергей Даду
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
7. Борис Тропанец
«КАМАЗ», 1993-1995, 1996-1998, 112 матчей, 16 голов
С именем Бориса Тропанца связан расцвет футбола в Набережных Челнах. С ним в составе «КАМАЗ» был постоянным участником высшей лиги. Тропанец не боялся идти на соперников, был постоянно нацелен на ворота, за это его любила местная публика. Он же был капитаном той лихой команды. После игровой карьеры работал с молодёжной сборной Молдавии. Из-под его крыла вышли такие игроки, как Гацкан, Епуряну, Жосан и Бугаев. В 2005-м Тропанец был признан лучшим тренером страны. К сожалению, на 45-м году жизни Тропанец скончался после продолжительной болезни. Но на Каме его вдохновенную игру наверняка помнят до сих пор.
Борис Тропанец
Фото: fckamaz.ru
6. Станислав Иванов
«Москва», 2004-2008, 112 матчей, 9 голов
«Локомотив», 2009-2012, 16 матчей
«Крылья Советов», 2009, 10 матчей
«Ростов», 2009, 9 матчей
«Москва» была поистине уникальной командой. Сколько игроков, о которых до этого никто не знал, превращалось здесь в заметные фигуры лиги! И сколько после ухода из клуба так и не смогли показать уровень, демонстрируемый ими на Восточной улице. Станислав Иванов был одним из важнейших игроков в центре поля «Москвы» — разрушил атаки соперника и конструировал выпады своей команды. А порой их же и завершал. В 2008-м Иванов логично пошёл на повышение, подписав контракт с «Локомотивом». Но так мощно уже не выступал. Покинув «Москву», Иванов провёл 35 матчей в чемпионате за три команды («Локо», «Ростов» и «Крылья»), после чего вернулся на родину.
Станислав Иванов
Фото: Елизавета Кирсанова, "Чемпионат"
5. Сергей Рогачёв
«Сатурн», 2000-2005, 114 матчей, 33 гола
Форвард, который не отличался гениальностью при обводке и редко поражал публику, забивая фантастические голы. Но он всегда знал, в каком месте штрафной поджидать мяч. Рогачёв – лучший бомбардир «Сатурна» в элитном дивизионе (33 гола) и третий по количеству проведённых игр (после Антонина Кински и Алексея Игонина). Его победный мяч в ворота «Спартака» в 2002 году – лучшая иллюстрация стиля игры Рогачёва.
Сергей Рогачёв
Фото: saturn-fc.ru
4. Сергей Ковальчук
«Спартак», 2004-2009, 90 матчей, 2 гола
«Томь», 2010, 25 матчей
От спартаковской карьеры Ковальчука осталось неоднозначное впечатление – от него многого ожидали. В команду он приходил как «второй Титов», но не показал и толики мастерства, которым восхищал девятый номер красно-белых. Однако и провальными выступления Сергея точно не назовёшь. Ковальчук слыл универсалом, потому тренеры не чурались с его помощью затыкать любые дыры в составе. А он просто выходил на поле и старался добросовестно выполнять свою работу. Ну а штрафные Сергея – это вообще отдельная песня.
Сергей Ковальчук
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
3. Александр Епуряну
«Москва», 2007-2009, 72 матча, 3 гола
«Динамо», 2010-2013, 43 матча, 3 гола
«Крылья Советов», 2012, 17 матчей, 1 гол
«Анжи», 2013-2014, 17 матчей, 2 гола
Одно время казалось, что Епуряну способен вырасти в одного из лучших защитников РФПЛ. Свои лучшие сезоны Александр провёл в «Москве» — был надёжен у своих ворот и эффективен у чужих. Не каждый защитник будет на паузе убирать оппонента, получив мяч у ворот соперника. После противоречивого периода в «Динамо» и командировок в «Крылья Советов» и «Анжи» Епуряну осел в скромном турецком «Истанбуле», с которым творит главную сенсацию Суперлиги этого сезона – команда идёт на втором месте. Мы же запомним Епуряну как талантливого и усердного защитника.
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Александр Епуряну
Фото: Анна Федотова, "Чемпионат"
2. Раду Ребежа
«Уралан», 1999-2000, 52 матча
«Сатурн», 2001-2003, 81 матч, 1 гол
«Москва», 2004-2008, 110 матчей, 3 гола
«Химки», 2009, 8 матчей
Ещё один неброский, но очень полезный молдавский футболист, запомнившийся по игре за «Москву». Хотя и в «Уралане», и в «Сатурне» с «Химками» Раду Ребежа был одинаково хорош – отрабатывал за себя и за того парня, был примером работоспособности и профессионализма. В трудный момент Ребежа мог повести партнёров за собой и показать, как нужно пахать на поле ради победы. Организаторские способности Раду оценили на родине — после окончания игровой карьеры Ребежа стал вице-президентом Федерации футбола Молдавии.
Раду Ребежа
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
1. Александр Гацкан
«Рубин», 2006-2008, 34 матча, 1 гол
«Ростов», 2008-н.в., 199 матчей, 14 голов
Футболист, который не подведёт. Многолетнему лидеру и капитану «Ростова» не свойственно тушеваться перед соперником. Будь то хоть звезда «МЮ» или «Баварии». Гацкан верой и правдой служит «Ростову» уже девять лет, за которые о нём узнали не только в России, но и за рубежом. В Италии у Александра есть свой фан-клуб. О жёсткости и самоотверженности Гацкана можно слагать саги. А последние несколько сезонов так и вовсе не оставляют другого выбора: говорить о молдавском полузащитнике возможно лишь в восторженных тонах. Гацкан — человек, который заряжает всех вокруг себя на борьбу. Человек, рядом с которым невозможно играть спустя рукава. Человек, без которого не было бы этого «Ростова».
→ Отверженные. Кто в своё время забраковал победителей «Баварии»
Александр Гацкан
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"