Фернандес готов к дебюту за Россию. Главное — в обзоре дня

Акинфеев назначен капитаном сборной России
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев назначен капитаном национальной команды. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Недавно решение приостановить выступление за сборную принял защитник Василий Березуцкий, который ранее носил капитанскую повязку.
«Капитана назначали. С Акинфеевым переговорили, он согласился. Вице-капитаны — Самедов, Глушаков и Смолов», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Смолов не сыграет против сборной Кот-д'Ивуара
Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов из-за повреждения не сыграет в товарищеской встрече 24 марта против команды Кот-д'Ивуара. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
«Смолов играть точно не будет. Он присутствует на всех наших теориях, потому что должен слышать, о чём мы говорим. Понятно, что он один из ведущих наших футболистов. Хотелось бы иметь его уже не виртуально, а реально», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Фернандес сможет принять участие в товарищеском матче России с Кот-д'Ивуаром
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что команда Кот-д'Ивуара дала согласие на участие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в предстоящей товарищеской встрече со сборной России.
«Препятствий к его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждём от них ответа», — цитирует Мутко ТАСС.
Летом 2016 года уроженец Бразилии Фернандес получил российский паспорт. Согласно правилам ФИФА, игрок вправе выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране. Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за «армейский» клуб, исполнится только в мае.
Матч сборной России с командой Кот-д'Ивуара пройдёт 24 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе, а встреча с Бельгией запланирована на 28 марта.
Сборная России U17 проиграла Венгрии в матче Элитного раунда Евро-2017
Юношеская сборная России (игроки 2000 г.р.) провела свой второй матч во второй группе Элитного раунда чемпионата Европы—2017 среди игроков не старше 17 лет.
Российская команда под руководством Дмитрия Ульянова встречалась в Будапеште с хозяевами соревнований сборной Венгрии и проиграла со счётом 1:2.
На 16-й минуте Данил Пруцев вывел россиян вперёд, на 74-й минуте Доминик Собослаи счёт сравнял, а в компенсированное ко второму тайму время оформил дубль.
Миланов получил травму и пропустит около четырёх недель
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в расположении национальной команды и пропустит около четырёх недель. Болгарская команда в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года 25 марта сыграет со сборной Нидерландов.
«К моему большому сожалению, травма оказалась гораздо серьёзнее, чем первоначально ожидалось, поздно вечером во вторник было выявлено, что повреждено колено. Сегодня утром я был осмотрен, и врачи непреклонны — около четырёх недель я не могу играть в футбол.
К большому сожалению, я пропущу отборочный матч чемпионата мира со сборной Нидерландов. Матч очень важен для нас, и я надеюсь, что в отсутствие нескольких ключевых игроков ребята хорошо сыграть против сильного противника», — цитирует Миланова Blitz.
Бензема: требую объяснений по поводу моего непопадания в состав сборной Франции
Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал своё отсутствие в числе вызванных игроков сборной Франции, которая 25 марта в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 сыграет с Люксембургом, а 28 марта проведёт товарищеский поединок с Испанией.
«Это несправедливо, что меня в очередной раз не вызвали в сборную Франции. Трудно для футболиста выступать за такой большой клуб, как «Реал», но не играть в сборной. Выступать за национальную команду – это всегда большая честь. Я люблю футбол, поэтому, когда в очередной раз не попадаю в список вызванных в сборную игроков, мне грустно. Считаю, что это несправедливо, и требую объяснений. Не прав тот, кто верит в то, что я не люблю сборную Франции. Меня не вызывали в команду из-за дела по Вальбуэна, по которому меня не признали виновным и из-за которого я заплатил сполна», — цитирует Бензема Marca.
Последний раз Бензема вызывался в сборную Франции в октябре 2015 года. В матче с Арменией (4:0) он тогда оформил дубль. Футболист был отстранён от выступления за французскую команду после скандала с шантажом Матьё Вальбуэна. Глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявил, что Бензема доступен для вызова в сборную страны, решение на этот счёт принимает главный тренер трёхцветных Дидье Дешам.