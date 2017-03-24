Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Козлов: игроки не стеснялись высказываться, а Гончаренко прислушивался

Защитник Алексей Козлов — о Капелло в сборной России, начале своей карьеры в Германии, работе с Гончаренко и вылете «Динамо» из РФПЛ.