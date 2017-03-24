Козлов: игроки не стеснялись высказываться, а Гончаренко прислушивался

В интервью «Чемпионату» Козлов рассказывает, как начинал свою карьеру в низших дивизионах Германии, что чувствовал, когда тренеры в «Кубани» менялись по два раза за сезон, и в чём секрет успеха Виктора Гончаренко.
Немецкий язык, помощник Магата
— Как вы смогли попасть из нижнекамского «Нефтехимика» в Германию?
— В 16 лет меня начали подтягивать в первую лигу в «Нефтехимике». Однажды на сборы приехал белорусский агент, привёз какого-то игрока и последил за нашей командой. Я и ещё трое ребят ему понравились, предложил съездить в Гамбург. Этот агент дружил с нашим президентом, договорился о просмотре. В итоге я остался один, и сначала меня хотели оставить в интернате «Гамбурга» — не получилось. Отправили за игровой практикой в четвёртую лигу в «Бергедорф», там я отыграл сезон. Затем один тренер, бывший помощник Феликса Магата, пригласил в полупрофессиональную команду из дивизиона повыше. Уже должен был подписывать контракт в «Любеке», но мне не смогли сделать рабочую визу.
— Условия в Германии и России — небо и земля?
— Отношение к футболу там немного другое. Даже в четвёртой лиге абсолютно все игроки на тренировках убивались — мы всегда щитки надевали, борьба сумасшедшая. Там никого подгонять не нужно.
— В бытовом плане было тяжело?
— Многие знают, что в Германии всё должно быть правильно, в рамках дозволенного, за определённую черту заступать нельзя. Но я сам по себе дисциплинированный человек, и с проблемами в Германии в этом плане не столкнулся, мне было очень комфортно.
— А язык?
— Поначалу нас, русских, было четверо, и мы больше общались между собой. Был бы один — выучил в разы быстрее. Я многое понимал, мог перекинуться общими фразами с немцами, но выучить на хорошем уровне так и не успел. Правда сейчас, когда приезжаю в Германию, понимаю многое. Недавно вот был в местной клинике на реабилитации.
Беленов, Сиссе, Гончаренко
— Из-за рабочей визы вы вернулись в Россию и через «КАМАЗ» попали в «Кубань». Там вы застали Ласину Траоре, когда он ещё был в порядке.
— Когда он только пришёл, подумал: «Ну всё, наша тактика ясна — будем постоянно на него вешать». Оказалось, что игра головой — не самое сильное его качество. Траоре техничный, в первом сезоне почти все голы забил, используя один финт: убирал под левую и бил в дальний угол. Это кажется, что он не быстрый, а на самом деле любого обгонит на широком шаге.
Когда Траоре только пришёл в «Кубань», подумал: «Ну всё, наша тактика ясна — будем постоянно на него вешать». Оказалось, что игра головой — не самое сильное его качество.— Другой звёздный форвард «Кубани» — Джибриль Сиссе. Сейчас он закончил карьеру и стал диджеем.
— Было видно, что это игрок хороший, но возраст не обманешь. Раньше, в «Ливерпуле» или «Марселе», он просто пробрасывал мяч и убегал, а в «Кубани» уже скорость потерял, мог что-то сделать только у ворот соперника. Сиссе уже сам на себя злился, на тренера — выкладывался на тренировках, очень хотел забивать, но уже не мог.
— Вместе с вами в «Кубани» раскрылся Александр Беленов. Сейчас он тащит «Уфу» в еврокубки и ставит рекорды по отбитым пенальти, но вместо него в «Зенит» переходит Андрей Лунёв. Как вы считаете, почему Беленов не играет в топ-клубе?
— Со спортивный точки зрения Беленов — вратарь топ-уровня, входит в пятёрку лучших в России точно. Но, чтобы попасть в топ-клуб, должны сложиться многие обстоятельства. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Мы же не знаем, как долго шли переговоры, какие деньги предлагали и так далее. Плюс молодые вратари — Селихов, тот же Лунёв — выстрелили.
Со спортивный точки зрения Беленов — вратарь топ-уровня, входит в пятёрку лучших в России точно. Но, чтобы попасть в топ-клуб, должны сложиться многие обстоятельства.— В «Кубани» при вас слишком часто менялись тренеры: Петреску, Красножан, Кучук, Мунтяну, Гончаренко. Успевали запомнить, как зовут нового?
— Было тяжело и странно. Под конец уже привыкли: у нас сложился хороший коллектив, и когда был результат, уже не так важно, кто тренировал. Можно даже положительным этот опыт назвать: за три года очень много нового узнал о футболе от шести тренеров. Например, работаем с Красножаном: он просит контролировать, держать мяч, после него приходит Кучук и требует за несколько секунд выходить из обороны в атаку. Похоже на то, что делал Клопп в дортмундской «Боруссии»: Кучук брал секундомер и действительно замерял, за какое время мы мяч переведём вперёд.
— А секрет Гончаренко в чём?
— Виктор Михалыч футболистам был как старший товарищ, тем более он и не сильно старше нас. Можно было пообщаться с ним на любые темы без проблем. Например, мы все вместе разбирали исполнение стандартов, игроки не стеснялись высказывать своё мнение, а Гончаренко слушал нас и что-то менял.
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— У Гончаренко получится в топ-клубе?
— Я очень за него переживаю и поддерживаю. Виктор Михалыч — молодой, современный, думающий тренер, у него всё есть для успеха в ЦСКА.
— И в «Кубань», и в «Динамо» вас приглашал Дан Петреску.
Алексей Козлов в составе «Кубани»
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
— Это особенный тренер для меня. На самом деле из ФНЛ в Премьер-Лигу очень сложно перебраться. Можно сколько угодно феерить в первом дивизионе и не попасть выше. Поэтому я очень благодарен Петреску, что он меня заметил, благодаря ему моя жизнь очень изменилась. Это очень сильный мотиватор, мог нас настроить так, что мы из раздевалки выпрыгивали. Не уступал никому даже на тренировках: когда занимался вместе с нами, очень сильно злился, если проигрывал.
— В сборной вы играли у Капелло, приверженца жёсткой дисциплины.
— Для меня это не было проблемой. Повторюсь, я сам по себе очень дисциплинированный человек, да и ребята вокруг нормально относились к его требованиям. Фабио — топ-тренер, работавший в лучших командах, и если он требует такую дисциплину, то, значит, так нужно.
— Сейчас есть цель в сборную вернуться?
— Конечно, я полон сил и желания. Может, по российским меркам 30 лет большой возраст, но я себя чувствую отлично и ощущаю себя молодо. Тем более когда ты уже играл в сборной, всегда хочется вернуться.
— Из ФНЛ вернуться реально?
— Есть пример — Кирилл Панченко. Тем более меня Станислав Саламович знает. Черчесов, кстати, очень многому научил меня в атакующем плане. У него в «Динамо» крайние защитники играли очень высоко и постоянно были нацелены на ворота соперника.
Алексей Козлов в составе сборной России
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Вылет «Динамо», возвращение обратно
— Спустя полгода уже осознали, что произошло с «Динамо» в прошлом сезоне?
— Я сам не понимаю. До последнего не верил, что можем вылететь. Когда зимой 2016-го готовились к возобновлению сезона в РФПЛ, никто и подумать не мог, что это может произойти. Случившееся — большой удар для всех нас, и мы до сих пор не можем от этого отойти. Если честно, только сейчас начинаем осознавать, что произошло. Думаю, полностью оправимся от этого только тогда, когда вернёмся в РФПЛ.
До последнего не верил, что можем вылететь. Когда зимой 2016-го готовились к возобновлению сезона в РФПЛ, никто в «Динамо» и подумать не мог, что это может произойти.— Многие лидеры после вылета покинули «Динамо». У вас были варианты уйти?
— Не думал об уходе, наоборот, даже хотелось остаться, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и самим собой. Сейчас мы думаем, как вернуться в Премьер-Лигу и там бороться не за выживание, а за высокие места. Плюс у меня была травма перед началом сезона.
— После трофейной засухи «Динамо» чемпионство в ФНЛ считается трофеем?
— Думаю, всё-таки нет. Это, конечно, трофей, но «Динамо» должно бороться за чемпионство в другом чемпионате.
— Последний раз вы играли в ФНЛ семь лет назад. С тех пор этот дивизион сильно изменился?
— Нет, только раньше я не обращал внимания, сколько молодых ребят здесь играет. В остальном всё по-прежнему. По игре судить тяжело: мы в «Динамо» всегда играем первым номером, давим, а раньше, например, в «КАМАЗе» часто приходилось отбиваться. Антураж, конечно, другой, болельщиков меньше… Поэтому очень хочется побыстрее вернуться в РФПЛ.
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