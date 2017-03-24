«Акуна матата». Сборной России пора перестать быть объектом насмешек

Я стою у стадиона «Краснодар» и, как идиот, пялюсь на овальную конструкцию. Долгое время здесь было болото — и тут бац! Стоит новенький красавец-стадион. Уже регулярно проводит матчи. Вот бы и со сборной так же. Долгое время у нашей команды не было вдохновляющих результатов — и тут… бац — может случиться, а может и нет. Ещё с 2008 года ждём. Только и остаётся, что верить. Но если отгрохали стадион и шикарную академию с 25 полями, то почему бы 11 футболистам не заиграть на топ-уровне? Хотя стоп. Что это я, в самом деле. Какая тут может быть связь?Многие говорят: как это Краснодару не дали ЧМ-2018? Но сейчас город выглядит достаточно потрёпанным: лужи, стройки, грязь, пробки… Возможно, под мундиаль ситуацию в городе исправили бы, а тут хоть завтра открывай международный турнир — территория стадиона и академии будто пришла из другой реальности. Идеальная чистота, ровные дороги, стильное оформление – сюда даже приезжают мамы с колясками, словно в парк. Впервые в жизни я увидел столько женщин с колясками вокруг стадиона.По состоянию за день до матча было продано 24 400 билетов. Судя по всему, аншлага не будет (вместимость стадиона – 34 291 человека). Хотя под 30 тысяч соберётся, и это хорошая явка. В Москве столько зрителей не пришло бы. Любопытно, что африканским студентам в Краснодаре было решено бесплатно предоставить билеты на сегодняшний матч.Что касается сборной Кот-д'Ивуара, то выглядят она достаточно забавно. Сотрудники фотографируются на фоне баннера РФС, будто оказались на красной ковровой дорожке. Главный тренеруже назначен, но почему-то ещё не присоединился к команде (его замещает помощник). Смешно прозвучали и слова полузащитника, который сказал на пресс-конференции: «Что я знаю о сборной России?рассказывал, что в вашей команде вратарь и фактически вся защита – «армейцы». Такое ощущение, что до ивуарийца ещё не дошла информация об уходе. Хотя самое необычное в сборной Кот-д'Ивуара то, как футболисты начали тренировку. Они просто встали в круг и с минуту держались за руки.В официальных матчах больше интриги и накала. Зато перед «товарняками» смотреть на тренировки – одно удовольствие. В том числе и на наши занятия, хоть они и не столь колоритны. Зато многое становится ясно. Особенно когдарасставляет футболистов на поле по позициям. Все игроки выстроились, и при этом лишь у десятерых были красные манишки. Изменения ещё возможны, но, вероятно, состав будет такой (обладатели манишек указаны первыми на картинке):На тренировках наша команда выглядит неплохо, но что получится, абсолютно неясно. Те же причудливые африканцы ещё недавно были чемпионами своего континента. А что у нас? Главный аргумент – поддержка трибун. Этого как-то мало. Сборная России давно объединила фанатов по всей стране. Объединила в желании шутить над футболистами. Сплошной фольклор – от КВН до мемов в сети. Многих болельщиков злит, что футболисты зарабатывают миллионы. И вовсе не рублей. Хотя винить в этом самих игроков – абсолютная глупость. Любой человек согласится получать большую зарплату, если у него есть такая возможность. Так складывается ощущение, будто у людей беззаботная жизнь. «Акуна матата» – как пели африканские животные в мультике «Король Лев». Хотя своих стрессов у публичных людей хватает. Тем более если они не всегда успешны.Тем временем до Кубка конфедераций осталось всего ничего – меньше трёх месяцев. В комментариях к статьям о сборной продолжают стебаться. И было бы хорошо, уже начать переламывать ситуацию. А для начала надо переломить сборную Кот-д'Ивуара. Пора показать, на что способна сборная России.Вот тут хочется добавить: сейчас или никогда! Но такое ощущение, что эту фразу уже однажды кто-то ляпнул. И с тех пор длится это «никогда».