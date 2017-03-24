Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

«Акуна матата». Сборной России пора перестать быть объектом насмешек

Над сборной России подшучивают, но всё равно за ней следят. Самое время лишить болельщиков повода для стёба.
24 марта 2017, пятница. 10:24. Футбол
Я стою у стадиона «Краснодар» и, как идиот, пялюсь на овальную конструкцию. Долгое время здесь было болото — и тут бац! Стоит новенький красавец-стадион. Уже регулярно проводит матчи. Вот бы и со сборной так же. Долгое время у нашей команды не было вдохновляющих результатов — и тут… бац — может случиться, а может и нет. Ещё с 2008 года ждём. Только и остаётся, что верить. Но если отгрохали стадион и шикарную академию с 25 полями, то почему бы 11 футболистам не заиграть на топ-уровне? Хотя стоп. Что это я, в самом деле. Какая тут может быть связь?

Многие говорят: как это Краснодару не дали ЧМ-2018? Но сейчас город выглядит достаточно потрёпанным: лужи, стройки, грязь, пробки… Возможно, под мундиаль ситуацию в городе исправили бы, а тут хоть завтра открывай международный турнир — территория стадиона и академии будто пришла из другой реальности. Идеальная чистота, ровные дороги, стильное оформление – сюда даже приезжают мамы с колясками, словно в парк. Впервые в жизни я увидел столько женщин с колясками вокруг стадиона.


По состоянию за день до матча было продано 24 400 билетов. Судя по всему, аншлага не будет (вместимость стадиона – 34 291 человека). Хотя под 30 тысяч соберётся, и это хорошая явка. В Москве столько зрителей не пришло бы. Любопытно, что африканским студентам в Краснодаре было решено бесплатно предоставить билеты на сегодняшний матч.


Что касается сборной Кот-д'Ивуара, то выглядят она достаточно забавно. Сотрудники фотографируются на фоне баннера РФС, будто оказались на красной ковровой дорожке. Главный тренер Марк Вильмотс уже назначен, но почему-то ещё не присоединился к команде (его замещает помощник Камара). Смешно прозвучали и слова полузащитника Сера Ди, который сказал на пресс-конференции: «Что я знаю о сборной России? Думбия рассказывал, что в вашей команде вратарь и фактически вся защита – «армейцы». Такое ощущение, что до ивуарийца ещё не дошла информация об уходе Игнашевича и Березуцких. Хотя самое необычное в сборной Кот-д'Ивуара то, как футболисты начали тренировку. Они просто встали в круг и с минуту держались за руки.


В официальных матчах больше интриги и накала. Зато перед «товарняками» смотреть на тренировки – одно удовольствие. В том числе и на наши занятия, хоть они и не столь колоритны. Зато многое становится ясно. Особенно когда Черчесов расставляет футболистов на поле по позициям. Все игроки выстроились, и при этом лишь у десятерых были красные манишки. Изменения ещё возможны, но, вероятно, состав будет такой (обладатели манишек указаны первыми на картинке):

На тренировках наша команда выглядит неплохо, но что получится, абсолютно неясно. Те же причудливые африканцы ещё недавно были чемпионами своего континента. А что у нас? Главный аргумент – поддержка трибун. Этого как-то мало. Сборная России давно объединила фанатов по всей стране. Объединила в желании шутить над футболистами. Сплошной фольклор – от КВН до мемов в сети. Многих болельщиков злит, что футболисты зарабатывают миллионы. И вовсе не рублей. Хотя винить в этом самих игроков – абсолютная глупость. Любой человек согласится получать большую зарплату, если у него есть такая возможность. Так складывается ощущение, будто у людей беззаботная жизнь. «Акуна матата» – как пели африканские животные в мультике «Король Лев». Хотя своих стрессов у публичных людей хватает. Тем более если они не всегда успешны.

Тем временем до Кубка конфедераций осталось всего ничего – меньше трёх месяцев. В комментариях к статьям о сборной продолжают стебаться. И было бы хорошо, уже начать переламывать ситуацию. А для начала надо переломить сборную Кот-д'Ивуара. Пора показать, на что способна сборная России.

Вот тут хочется добавить: сейчас или никогда! Но такое ощущение, что эту фразу уже однажды кто-то ляпнул. И с тех пор длится это «никогда».

>>> Черчесов: хотелось бы иметь Смолова реально, а не виртуально
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 22
Теги
Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
24 марта 2017, пятница
12:04 Малиновский не поможет сборной Украины в матче с Хорватией
12:03 Италия — Албания: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
12:03 Гризманн в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»
12:01 Косельни: нельзя винить Венгера за неудачи «Арсенала», игроки тоже виноваты
11:53 Товарищеский матч Россия — Кот-д'Ивуар будут комментировать Выборнов и Дементьев
11:39 «Ювентус», «Арсенал» и «Ливерпуль» нацелились на Р. Алькантару
11:34 Сборная России сыграет с командой Кот'д-Ивуара в красной форме
11:23 Дзагоев может пропустить товарищеский матч между Россией и Кот-д'Ивуаром
11:22 Тотти: если после окончания карьеры не стану тренером, займусь поисками талантов
11:13 Паулиньо: победа над Уругваем не случайна, но Бразилия способна на большее
11:11 Россия – Кот-д’Ивуар: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
11:04 Дибала хочет включить в контракт с «Ювентусом» пункт о переходе в «Барселону»
10:55 Матч «Рубин» — «Зенит» обслужит арбитр Сельдяков
10:52 Хёнесс не исключает, что Нагельсман в будущем может стать наставником «Баварии»
10:51 «Зенит» заработает на продаже Ломбертса € 1,5 млн
10:49 Тите: сборная Бразилии пока не гарантировала себе место на ЧМ-2018 в России
10:43 Куасси: Галицкий пожелал мне удачи в «Селтике», а я ответил, что могу вернуться
10:36 Миранда: следующим обладателем «Золотого мяча» должен стать Неймар
10:32 Диего Коста: обычно начинаю раздражаться по ходу матча
10:31 Неймар уверен, что Габриэл Жезус играл бы определяющую роль в любой команде
10:30 Испания – Израиль: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
10:27 Газинский: отсутствие Игнашевича и Березуцкого не должно стать большой проблемой
10:21 «Тоттенхэму» разрешили использовать «Уэмбли» с полной вместимостью
10:03 Гвардиола наложил запрет на продажу сладкого на территории базы «Ман Сити»
09:56 Во время матчей КК-2017 на Крестовском острове в Петербурге закроют движение
09:55 Чачич: Хорватию в матче с Украиной устроит только победа
09:42 Хорватия – Украина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
09:25 Х. Мартинес: не говорил с игроками «Реала» о ЛЧ, сейчас важен матч с Израилем
09:21 Россия не сможет претендовать на проведение финала еврокубка сезона-2018/19
09:16 Ломбертс согласовал с «Остенде» контракт, который вступит в силу летом
09:09 Административное здание «Томи» выставлено на торги, аукцион пройдёт 27 апреля
09:05 Симеоне: Диего Коста должен был играть в финале с «Реалом», он был нашим Месси
08:54 Вайсс: сборной Грузии необходимо иметь план Б на матч с Сербией
08:29 Колашинац: переговоры с Гвардиолой? Это полная чушь
08:28 Шевченко: задача сборной Украины — создать прессинг в комфортной зоне хорватов
08:21 Наставник «РБ Лейпциг»: потеря Вернера в такой фазе равнозначна катастрофе
08:12 Карвахаль: была улыбка до ушей, когда узнал, что «Реал» хочет вернуть меня
08:00 Козлов: полон сил и желания вернуться в сборную России
07:52 Табарес: да, я обеспокоен, но ведь сколькому я научился благодаря поражениям
07:51 Бауса: в сборной Аргентины нет зависимости от Месси
07:33 Иньеста: Иско обладает огромным талантом, он очень важен для «Реала» и сборной
07:15 Отаменди предложил себя «Реалу», но в клубе хотят сделать ставку на Вальехо
07:14 Гвардиола заинтересован в услугах Колашинаца
06:51 Игрок «Баварии» Дорш: Кроос был первым игроком, у кого я кое-что подсмотрел
06:49 Симеоне: ожидаю от Гамейро намного большего
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Будете ли вы смотреть матч Россия - Кот-д'Ивуар?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+