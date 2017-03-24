Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Картина Миры. Перестаньте критиковать Алексея Миранчука

Отбросьте деньги, контрактные войны, к которым Алексей Миранчук не причастен, и подумайте, кто ещё в нашей сборной-2018 сыграет, как он.