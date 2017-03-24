Картина Миры. Перестаньте критиковать Алексея Миранчука

Нынешнего рулевого «Локомотива» можно обвинять в старомодности взглядов, стремлении выигрывать на конспектах начала 2000-х, но нельзя не признать его достоинством умение грамотно работать с молодыми игроками, направлять их в правильное русло. Очевидно, что Юрий Палыч проводил воспитательную работу с Миранчуком зимой. Она выражалась даже в выборе состава на контрольные матчи – Алексей постоянно выходил в составе «Локо», исполнял стандарты, был одним из лучших и получал доверие, а Сёмин говорил удивлённым журналистам: зачем искусственно убирать игрока из состава, если он хорош?
За зиму «Локомотив» сильно улучшил позиционную структуру атак и стал лучше двигать мяч вперёд, а сам Миранчук прибавил в игре между линиями.
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Зимняя психотерапия Сёмина – одна из причин, почему статистика Миранчука резко улучшилась. В мартовском «Локомотиве» он в три раза чаще раздаёт ключевые передачи, больше бьёт по воротам, он поднял количество передач, продвигающих мяч вперёд, из финальной трети – 38 в первых трёх матчах после рестарта сезона. Учитывая шум вокруг Миранчука, нельзя не придти к выводу, что такой прогресс не мог случиться без встряски мозгов.
Но есть и ещё одна деталь преображения Миранчука. Чисто тактическая.
Вы наверняка помните сложнейший в сезоне матч «Локомотива» – против «Томи», в Черкизово, где красно-зелёные сообща забили шесть мячей, а Миранчук не набрал по системе «гол+пас» ничего. Грустная статистика – следствие неудобной позиции на поле: когда в основу «Локо» вернулся Мануэл Фернандеш, Миранчук стал в составе красно-зелёных затычкой на нужную позицию. С ЦСКА он выходил на левый край, после перевода Самедова в дубль – на правый, против «Оренбурга» – на острие атаки, но игроку с развитой культурой паса и динамичным движением между линий в центральной зоне эти позиции не дадут раскрыться.
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Зимой «железнодорожники» поменяли тактику, перестроились на 3-4-1-2, Сёмин получил возможность ставить Миранчука и Фернандеша одновременно, не загоняя кого-то из них в неудобные рамки, а сам Алексей обрёл подходящую среду для прогресса. За зиму «Локомотив» сильно улучшил позиционную структуру атак и стал лучше двигать мяч вперёд, а сам Миранчук прибавил в игре между линиями. Будучи в схеме красно-зелёных номинальным нападающим, Миранчук ищет мяч чуть глубже, открываясь в каналах. Обратите внимание на скриншоте, как Алексей грамотно уходит за спину сопернику, открывается в коридоре и быстро принимает решение с пасом вразрез на Майкона.
В поиске свободного пространства Миранчук действительно очень прибавил, а с пасом у Алексея всегда был порядок – не было подходящих условий, чтобы себя проявить. Нынешняя позиция Миранчука даёт больше простора, свободы действий, и для «Локомотива», ещё со времён Леонида Кучука часто зажатого и играющего на 1:0, это необычное явление. При этом Миранчук не избегает работы без мяча – в прессинге он либо образует первую линию давления из трёх человек (он, Фернандеш, Майкон/Ари – так было в матче с «Крыльями»), либо отходит в глубину на фланг, занимая позицию правого хавбека в 5-4-1 (против «Спартака»).
С пасом у Алексея всегда был порядок – не было подходящих условий, чтобы себя проявить.
Прогресс Миранчука в новой тактике «Локомотива» много значит для сборной России – Станислав Черчесов в контрольных матчах тоже активно наигрывает 3-5-2, даже акценты в схеме примерно те же: один из двух нападающих постоянно смещается в глубину, а в прессинге к ним часто подтягивается кто-то из центральных хавбеков, образуя 3-4-3 (в товарищеском матче с Румынией, которым сборная закрывала 2016-й, им был Могилевец). Против румын второго нападающего как раз играл Миранчук, и тактически он действовал неплохо: в начале позиционной атаки – пробовал открываться между линиями, когда мяч доходил до чужой трети – пытался врываться в штрафную. За час в том матче Миранчук трижды опасно включался в штрафную именно из глубины, открываясь под фланговые прострелы (чего требует и Сёмин в «Локомотиве»).
Используя схему с тремя центральными защитниками ещё в конце августа, против сборной Турции, Черчесов акцентировал внимание на удобство тактики для игроков «Ростова» – Кудряшова, Новосельцева. Теперь в список игроков, которым удобна схема 3-5-2, добавляется и Миранчук. Конечно, его мартовский прогресс отчасти связан с психологической встряской, но и футбольная составляющая взлёта Миранчука очевидна. Ему наконец-то доверили делать на поле то, что он хорошо умеет. Судя по репортажу Григория Телингатера с тренировки сборной России, Черчесов не намерен отступать от выбранного курса, и против Кот-д’Ивуара наша команда сыграет по тем же 3-5-2. Идеальные условия для Миранчука, чтобы обеспечить себе статус важного игрока в сборной, которая сыграет на Кубке конфедераций.
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В составе, вызванном на мартовские контрольные матчи, нет Кокорина, Смолова и Дзюбы, так что изменения в костяке сборной России обязательно будут. Но при такой тактике место найдётся только одному из нападающих – вторым же должен стать динамичный игрок, обладающий нужными качествами футболиста атаки при 3-5-2. На эту роль проходят Миранчук и Дмитрий Полоз, и главными конкурентными преимуществами Полоза до недавнего времени было лучшее умение находить пространство и адаптированность к тактике. Миранчук явно прибавляет в обоих аспектах.
Вторым нападающим сборной должен стать динамичный игрок, обладающий нужными качествами футболиста атаки при 3-5-2. На эту роль проходят Миранчук и Дмитрий Полоз.
Есть и другая причина сопереживать Алексею – наших футболистов слишком любят критиковать за то, что не имеет прямого отношения к футболу. Или имеет, но поверхностное. Его критиковали за контрактные войны, хотя сам Миранчук в них не участвует. Его забросали обвинениями в слабой статистике, не обращая внимания на другие данные Миранчука, которые не отражаются в колонках «голы» и «голевые передачи». Не обращая внимания на роль, неудобную для игрока.
Сейчас Алексею Миранчуку нашли подходящее место на поле, он расцветает, и Станислав Черчесов должен оценить это по достоинству.