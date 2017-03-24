Месси ворчит, Паулиньо феерит. Как Аргентина стала ближе к России

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Сборной Бразилии не впервой шокировать почтенный «Сентенарио». В квалификации к другому чемпионату мира, южноафриканскому, она в один заход отгрузила уругвайцам четвёрку мячей на их поляне. Минувшей ночью «селесао» практически в точности повторила фокус восьмилетней давности – с той только разницей, что на один пропущенный мяч она всё-таки расщедрилась.Парагвайский рефериещё в ноябре отменил захватывающую дуэль барселонскихсуперснайперов в Монтевидео. Перебор карточек лишилщита и меча сборной – вратаряи голеадора. Без них хозяева достойно противостояли лидеру, но недолго.10 минут сборная Уругвая вела в счёте после голас пенальти, но потом «что-то пошло не так». От кого-кого, а оттакой прытии компания не ожидали. А он взял и выстрелил – целым хет-триком! Самый издевательский гол атакующий хавбек «Гуанчжоу Эвергранд» приберёг на десерт: после навесаПаулиньо грудью внёс мяч в сетку с пары метров.Седьмая подряд победа в отборе позволила Бразилии до семи очков увеличить преимущество над Уругваем. Де-юре «пентакампеоны» ещё не квалифицировались на ЧМ-2018, но уже смело могут бронировать базу в России.51-й голв жёлтой майке был не только важен, но и красив. После выносанаобум лидер атак «селесао» ловко увернулся от защитникаи забросил мяч за шиворот вратарю. Высший пилотаж!, в простонародье Тите, не просто удачно зашёл в сборную Бразилии – сверхудачно! Статистика Философа в новой должности вызывает восхищение: 21 гол забит, 2 пропущено, 100% очков.Чем больше в чемпионате Китая будет таких молодцев, тем быстрее турнир перестанут воспринимать как фешенебельный пансионат для ленивых стареющих звёзд. В Монтевидео полузащитнику «Гуанчжоу Эвергранд» удалось невозможное – затмить Неймара. В карьере Паулиньо и дублей-то за «селесао» не было, как вдруг хет-трик!Продолжает продираться сквозь отборочные джунгли сборная Аргентины. После осеннего провала (2 очка из 12 возможных) парниодержали вторую победу подряд. Помучиться ради неё им пришлось изрядно. Уж если молчунначинает препираться с судьями, это о чём-то да говорит. А Лео ругался с лайнсменом и во время, и после матча. О характере противостояния в Буэнос-Айресе этот штришок красноречиво скажет. Как и обилие карточек для хозяев. 13 аргентинцев находились под угрозой дисквалификации, и четверо до неё доигрались. В ближайшем туре в Боливии Баусе не помогутЧилийцев рефери обидел один раз, но крепко. Падениев гостевой штрафной было из серии «на усмотрение судьи». Бразилецузрел нарушение правил со стороны Фуэнсалиды.повадки Месси хорошо известны по сотрудничеству в «Барсе», но на сей раз разгадать замысел он не сумел. Месси перехитрил бывшего одноклубника и принёс своей команде тяжёлую победу. Аргентинцы вползли в «проходную» четвёрку таблицы, но, чтобы удержаться в ней, им ещё придётся попотеть.13 раз гостила в Асунсьоне сборная Эквадора – и 13 раз убиралась восвояси с пустыми руками. В строгом соответствии с традицией прошла и давешняя встреча на «Дефенсорес дель Чако». Гол с пенальти позволил нашему знакомцувыйти на чистое второе место в бомбардирском споре зоны, но не помог его команде зацепиться за очки. Парагвайцы забили вдвое больше.С горем пополам сладили с соперником колумбийцы. Сборная Боливии, даже выключившись из гонки, не стала валять дурака в оставшихся матчах и изрядно поиграла на нервах одного из фаворитов турнира. Успех хозяевам принёс поздний гол. С «точки» переиграть кипера«сеньору 80 миллионов» не удалось, но сам же Хамес и исправил собственную ошибку, первым поспев на добивание.