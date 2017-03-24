5 фактов о новом Яя Туре, который сыграет с Россией

Стал полузащитником только в этом сезоне

Франк Кессье

Кто: полузащитник «Аталанты» и сборной Кот-д’Ивуара.

За кого играл: «Чезена».

Статистика: 23 матча, 6 голов, 2 голевые передачи.

Фишка: отмечать голы, отдавая честь.

Слова: «Я мог уехать в «Ювентус», но не смог предать детскую мечту».

Отдаёт честь после забитых мячей

Замёрз в Италии

Отбирал пенальти у старших товарищей

Мечтает об АПЛ

«Мои примеры для подражания –. Мне сказали, что нужно упорно работать, чтобы достичь их уровня», – говорилосенью, хотя ещё год назад у африканца были другие ориентиры для развития. В юношеской сборной Кот-д’Ивуара он был центральным защитником, в «Чезене», куда его сослали на сезон-2015/16, умелец работать с молодёжью, у которого заиграли, поставил Франка самым центральным в тройку защитников – какв «Ростове» например.хватило одной тренировки, чтобы посмотреть на ивуарийца и заявить ему: «Так, у меня ты будешь играть только в центре поля».Хотя у Кессье цепкость защитника, он очень любит контролировать мяч, качественно идёт в обводку (68% удачных), и здорово включается в атаку. Система игры «Аталанты» Гасперини подразумевает быстрые переходы в контратаку, в которых нападающий и два игрока поддержки,, могут уходить во фланг или вообще не участвовать в эпизоде, но оба центральных полузащитника должны бежать к линии штрафной – караулить подборы, отскоки и передачи под удар. Кессье идеально вписался в систему: он и забивал после таких включений, и приносил другую пользу (например зарабатывал пенальти в осенней игре с «Интером»).У Кессье припасена традиционная история детства африканского ребёнка: в небольшом доме на окраине Уарагаио жили вдевятером, с родителями, тремя братьями и тремя сёстрами. Хотя бы еды хватало на всех –отец Франка работал полицейским. Всё детство Кессье гонял мяч по пыльным дорогам, а когда исполнилось 10 лет, мама устроила его в футбольную школу из Абиджана, крупнейшего города страны. От Уарагаио до Абиджана три с половиной часа езды, и Кессье катался так на тренировки больше года. Потом родители перевезли-таки сына в другой город.Когда Франк начинал играть в академии, в Кот-д’Ивуаре вспыхнула гражданская война. «Когда в городе ввели военное положение, нам иногда запрещали играть в футбол», – вспоминает Кессье. Отец Франка не пошёл воевать, но умер, когда мальчику было 11 лет, из-за болезни – на каком уровне африканская медицина, объяснять не нужно. «После каждого гола я отдаю воинскую честь, это ради него», – говорит Кессье.Дядя Кессье,, был футбольным агентом, начал рассылать видео с игрой своего племянника, и добился-таки приглашения Кессье в Италию. Но после перелёта в Бергамо Франк был шокирован погодой и сразу захотел вернуться домой: «В Италии очень холодно. Когда я впервые сошёл с самолёта, первой мыслью было сесть и вернуться обратно». Серьёзно, он до сих пор предпочитает никуда не выходить из дома в Бергамо, потому что слишком теплолюбив. Всё своё свободное время проводит дома, если вылезает куда-то с товарищами по «Аталанте» – то в закрытое помещение (в боулинг, например), если надо поесть – ест рис и курицу, единственное, что Кессье умеет готовить.Житейские проблемы Франка вообще не смущают – в Италию он прилетел, чтобы развиваться тактически. «Даже после чемпионата мира U17, когда я знал, что мной интересуются в Англии и Франции, я хотел поехать в Серию А. Для молодого игрока в моём возрасте важнее узнать основы игры, особенно оборонительные. Если понимаешь, куда через секунду прилетит мяч, остальное даётся легче».После того самого ЧМ U17 на Франка Джедже вышел «Ювентус», ему предложили контракт и место в Примавере, но Кессье отказался: «В детстве я переживал за «Милан», а моим кумиром был. Не мог предать детскую мечту».Кессье – не самый дерзкий игрок сборной Кот-д’Ивуара, ему далеко до, который снимает особняк в Лондоне с семью комнатами, тремя спальнями и личным бассейном, но у него тоже бывают заскоки. В сентябре «Аталанта» Кессье играла с «Торино», заработала пенальти в конце матча, Франк его реализовал, но взбесил Джан Пьеро Гасперини – африканец отнял мяч уперед ударом. «Он не должен бить пенальти – Палоски, Гомес, но только не он. Он поставил выше своих партнёров, которые были обязаны заставить его замолчать. Если Кессье хочет стать великим игроком, он должен расти и в этом тоже», – говорил Гасперини.Стремление сделать всё в одиночку – одно из зол игрового стиля Франка Кессье: порой он слишком передерживает мяч и надеется на свой дриблинг, но это издержки молодости,тоже переборол такой недуг. Второй недостаток Кессье – иногда у него сдают нервы. В недавней победной игре с «Наполи» Франк полетел в грубый подкат спустя три минуты после того, как схватил первую жёлтую карточку, и схватил второе удаление в сезоне. Но и такие необязательные карточки – тоже издержки роста.Резкого прорыва Кессье могло и не случиться, если бы– новый агент Франка – устроил бы африканца в «Сандерленд», который сейчас плетётся в хвосте таблицы АПЛ. «Мы уже почти ударили по рукам, но Премьер-лига не одобрила трансфер. Он не успел отыграть 75% матчей за сборную из всех возможных – сыграл всего четыре матча. Если бы сыграл пять, уехал бы в Англию», – рассказывал Атангана. Спустя полгода Кессье съездил на Кубок Африки, взял 11-й номер, священный для страны после, и преодолел нужную отметку – теперь английский футбол ближе.АПЛ – мечта Кессье, только Франк сам разрывается между массой вариантов. В «Манчестер Сити» есть Яя Туре – два года назад кумир Кессье рассказывал про юного игрока скаутам «Сити», сейчас они общаются и переписываются. В «Челси» Франка отправляют журналисты, отмечая адаптированность ивуарийца к схеме 3-4-3. «Манчестер Юнайтед» – детская мечта Кессье: «Я хочу играть за «Юнайтед». Не знаю, хочу ли поработать конкретно с, но это команда, за которую переживаю с детства».Летом Франк Кессье будет нарасхват. «Есть как минимум 20 клубов, которые следят за парнем», – говорит Атангана, набивая клиенту цену. Наверняка чьи-то скауты прилетят в Краснодар и сегодня. Специально ради Кессье.Другие тексты о матче Россия – Кот-д’Ивуар: