5 игроков плюс ещё один, о которых Черчесову не нужно забывать

Чтобы сборная России была максимально сильной на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира – 2018, Станиславу Черчесову приходится просматривать на тренировках и в товарищеских матчах большое число игроков. Кто-то закрепится в составе, кто-то отсеется. Кто-то ещё должен получить шанс от главного тренера, как, например, давно не вызывавшиеся из-за травм Павел Мамаев и Денис Черышев. Но есть и менее очевидные, вроде бы, кандидаты, о которых Черчесову тоже стоит помнить. Выделим пятерых и добавим в наш список ещё одного, забытого незаслуженно.
Александр Жиров
Жиров стал кандидатом в сборную России, ещё будучи игроком астраханского «Волгаря» в ФНЛ. Центрального защитника приметил и внёс в список кандидатов Фабио Капелло. С учётом дефицита игроков этого амплуа после ухода из команды Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого тренерскому штабу стоит вновь обратить внимание на Александра. В этом сезоне он собрал хорошую статистику и в «Томи», и в «Анжи»: 1,8 отбора, 3,4 перехвата, 4,0 выноса мяча и 3,5 выигранных верховых единоборств в среднем за 90 минут игры за «Томь» и 0,6 отбора, 2,3 перехвата, 5,1 выноса мяча и 5,5 выигранных верховые единоборств – за «Анжи». Зимой с Жировым подписал контракт «Краснодар», однако вынужден был отдать его в аренду «Анжи», так как защитник уже был заигран по ходу чемпионата за два клуба. Вполне вероятно, что Жирова видят игроком основы «быков» в следующем сезоне при давлении лимита на легионеров. Если Александр использует свой шанс, это приблизит его к игре на ЧМ-2018. Но познакомиться с ним поближе Черчесову стоит уже сейчас.
Антон Митрюшкин
Победитель и лучший игрок юношеского Евро-2013 имеет регулярную игровую практику в швейцарской лиге, а что может быть лучше для 21-летнего голкипера? Хотя Митрюшкин не так уж мало пропускает в «Сьоне», он, как правило, удостаивается достаточно высоких оценок от специалистов. Несколько раз Антона включали в символическую сборную тура, а авторитетное издание Blick вообще поставило россиянина в символическую сборную первой половины чемпионата. Выбор вратарей у Черчесова солидный, поэтому неудивительно, что Митрюшкин пока ограничивается выступлением за молодёжную сборную России. Тем не менее для Черчесова и для молодого экс-спартаковца был бы полезно поработать вместе один-два сбора, чтобы тренер оценил, как прогрессирующий голкипер будет выглядеть на фоне опытных конкурентов. Возможно, работа Митрюшкина заставит Черчесова взглянуть на него другим взглядом.
Вполне вероятно, что Жирова видят игроком основы «быков» в следующем сезоне при давлении лимита на легионеров.→ Назад в будущее. По какой схеме будет играть сборная России
Константин Рауш
Если в нашу национальную команду приглашаются натурализованные бразильцы, то за уроженца села Кожевниково Томской области, прожившего первые шесть лет в России, сам бог велел побороться. Тем более Рауш закрывает позиции левого защитника и полузащитника, а от избытка квалифицированных левоногих футболистов российская сборная, точно не страдает. В нынешнем сезоне Рауш – твёрдый игрок основы «Кёльна», занимающего шесте место в Бундеслиге. Константин принял участие в 21 матче и стал автором двух голевых передач. Русский немец хочет сыграть на ЧМ-2018: «Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что, если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за неё был бы очень рад», – говорил Рауш прошлой осенью. Вот только до сборной России он почему-то до сих пор не доехал.
Дмитрий Стоцкий
Одним из лидеров сегодняшней «Уфы», занимающей неожиданно высокое место в таблице РФПЛ, можно смело назвать универсала Стоцкого. Дмитрий по ходу карьеры поиграл на разных позициях и на разных флангах, но всегда оставался исключительно ценным для команды игроком. У Стоцкого есть очень важное качество, которым, кстати, обладал и его нынешний тренер Сергей Семак: умение выходить на первые роли в самые сложные моменты игры. «Стоцкий способен проявить себя, особенно в стрессовых ситуациях, при дефиците времени и пространства», – отмечал бывший наставник уфимцев Евгений Перевертайло. Дмитрий – лидер «Уфы» по ключевым передачам. Партнёры нередко бьют по воротам после его пасов, хотя Стоцкому зачастую приходится располагаться на поле достаточно глубоко. Черчесову стоит посмотреть на игрока «Уфы» хотя бы в своём тренировочном процессе, универсалы пригодятся любой команде.
У Стоцкого есть очень важное качество, которым, кстати, обладал и его нынешний тренер Сергей Семак: умение выходить на первые роли в самые сложные моменты игры.
Джамалдин Ходжаниязов
В Европе выступает несколько наших молодых игроков обороны, за которыми тоже нужно следить. В частности, за Виталием Лысцовым из португальской «Тонделы». Однако арендованный у «Бенфики» Лысцов в последнее время выпал из основы команды, которая борется за выживание в Примейре. Игроки без практики сборной не помощники, так что в ситуации с Лысцовым остаётся лишь ждать перемен. Зато неплохо идут дела у другого победителя юношеского Евро-2013 и финалиста юношеского Евро-2015 в составе сборной России. Экс-зенитовец Ходжаниязов регулярно выходит в стартовом составе «Орхуса». Понятно, что чемпионат Дании уступает португальской лиге и РФПЛ, но сейчас каждый умелый российский защитник на вес золота. В нашу сборную попадали то игроки из ФНЛ, то сыгравшие совсем чуть-чуть в элите, так почему бы Черчесову не пригласить на сбор многообещающего Ходжаниязова, которому Лучано Спаллетти доверял место в основе «Зенита» ещё в 17 лет? При схеме с тремя центральными защитниками Джамалдина лучше всего использовать в качестве левого центрального, поскольку он действует как на фланге, так и в середине при схеме с четырьмя защитниками.
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Игорь Денисов
Все мы прекрасно помним конфликт Денисова и нынешнего главного тренера сборной России в «Динамо». «Он мне сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает, что я для него не существую. Тренера и человека Черчесова он больше видеть не будет. Его желание быть выставленным на трансфер я уважил», – комментировал тогда ситуацию Станислав Саламович. Казалось бы, та история закрывает Игорю дорогу в сборную при Черчесове, тем более к домашнему ЧМ-2018 ему исполнится уже 34 года. Но иногда ради дела стоит забывать старые обиды. Не так давно Денисов сказал, что мечтает вернуться в сборную России и сыграть за неё на чемпионате мира под руководством Черчесова. Следующий шаг – за тренером. Несмотря ни на что, Денисов остаётся игроком высокого класса, которых недостает нынешней сборной, и держит свой уровень в «Локомотиве».
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