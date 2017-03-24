5 игроков плюс ещё один, о которых Черчесову не нужно забывать

Вполне вероятно, что Жирова видят игроком основы «быков» в следующем сезоне при давлении лимита на легионеров.

У Стоцкого есть очень важное качество, которым, кстати, обладал и его нынешний тренер Сергей Семак: умение выходить на первые роли в самые сложные моменты игры.

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Чтобы сборная России была максимально сильной на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира – 2018, Станиславу Черчесову приходится просматривать на тренировках и в товарищеских матчах большое число игроков. Кто-то закрепится в составе, кто-то отсеется. Кто-то ещё должен получить шанс от главного тренера, как, например, давно не вызывавшиеся из-за травм. Но есть и менее очевидные, вроде бы, кандидаты, о которых Черчесову тоже стоит помнить. Выделим пятерых и добавим в наш список ещё одного, забытого незаслуженно.Жиров стал кандидатом в сборную России, ещё будучи игроком астраханского «Волгаря» в ФНЛ. Центральногозащитника приметил и внёс в список кандидатов Фабио Капелло. С учётом дефицита игроков этого амплуа после ухода из командытренерскому штабу стоит вновь обратить внимание на Александра. В этом сезоне он собрал хорошую статистику и в «Томи», и в «Анжи»: 1,8 отбора, 3,4 перехвата, 4,0 выноса мяча и 3,5 выигранных верховых единоборств в среднем за 90 минут игры за «Томь» и 0,6 отбора, 2,3 перехвата, 5,1 выноса мяча и 5,5 выигранных верховые единоборств – за «Анжи». Зимой с Жировым подписал контракт «Краснодар», однако вынужден был отдать его в аренду «Анжи», так как защитник уже был заигран по ходу чемпионата за два клуба. Вполне вероятно, что Жирова видят игроком основы «быков» в следующем сезоне при давлении лимита на легионеров. Если Александр использует свой шанс, это приблизит его к игре на ЧМ-2018. Но познакомиться с ним поближе Черчесову стоит уже сейчас.Победитель и лучший игрок юношеского Евро-2013 имеет регулярную игровую практику в швейцарской лиге, а что может быть лучше для 21-летнего голкипера? Хотя Митрюшкин не так уж мало пропускает в «Сьоне», он, как правило, удостаивается достаточно высоких оценок от специалистов. Несколько раз Антона включали в символическую сборную тура, а авторитетное издание Blick вообще поставило россиянина в символическую сборную первой половины чемпионата. Выбор вратарей у Черчесова солидный, поэтому неудивительно, что Митрюшкин пока ограничивается выступлением за молодёжную сборную России. Тем не менее для Черчесова и для молодого экс-спартаковца был бы полезно поработать вместе один-два сбора, чтобы тренер оценил, как прогрессирующий голкипер будет выглядеть на фоне опытных конкурентов. Возможно, работа Митрюшкина заставит Черчесова взглянуть на него другим взглядом.Если в нашу национальную команду приглашаются натурализованные бразильцы, то за уроженца села Кожевниково Томской области, прожившего первые шесть лет в России, сам бог велел побороться. Тем более Рауш закрывает позиции левого защитника и полузащитника, а от избытка квалифицированных левоногих футболистов российская сборная, точно не страдает. В нынешнем сезоне Рауш – твёрдый игрок основы «Кёльна», занимающего шесте место в Бундеслиге. Константин принял участие в 21 матче и стал автором двух голевых передач. Русский немец хочет сыграть на ЧМ-2018: «Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что, если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за неё был бы очень рад», –. Вот только до сборной России он почему-то до сих пор не доехал.Одним из лидеров сегодняшней «Уфы», занимающей неожиданно высокое место в таблице РФПЛ, можно смело назвать универсала Стоцкого. Дмитрий по ходу карьеры поиграл на разных позициях и на разных флангах, но всегда оставался исключительно ценным для команды игроком. У Стоцкого есть очень важное качество, которым, кстати, обладал и его нынешний тренер: умение выходить на первые роли в самые сложные моменты игры. «Стоцкий способен проявить себя, особенно в стрессовых ситуациях, при дефиците времени и пространства», – отмечал бывший наставник уфимцев. Дмитрий – лидер «Уфы» по ключевым передачам. Партнёры нередко бьют по воротам после его пасов, хотя Стоцкому зачастую приходится располагаться на поле достаточно глубоко. Черчесову стоит посмотреть на игрока «Уфы» хотя бы в своём тренировочном процессе, универсалы пригодятся любой команде.В Европе выступает несколько наших молодых игроков обороны, за которыми тоже нужно следить. В частности, заиз португальской «Тонделы». Однако арендованный у «Бенфики» Лысцов в последнее время выпал из основы команды, которая борется за выживание в Примейре. Игроки без практики сборной не помощники, так что в ситуации с Лысцовым остаётся лишь ждать перемен. Зато неплохо идут дела у другого победителя юношеского Евро-2013 и финалиста юношеского Евро-2015 в составе сборной России. Экс-зенитовец Ходжаниязов регулярно выходит в стартовом составе «Орхуса». Понятно, что чемпионат Дании уступает португальской лиге и РФПЛ, но сейчас каждый умелый российский защитник на вес золота. В нашу сборную попадали то игроки из ФНЛ, то сыгравшие совсем чуть-чуть в элите, так почему бы Черчесову не пригласить на сбор многообещающего Ходжаниязова, которому Лучано Спаллетти доверял место в основе «Зенита» ещё в 17 лет? При схеме с тремя центральными защитниками Джамалдина лучше всего использовать в качестве левого центрального, поскольку он действует как на фланге, так и в середине при схеме с четырьмя защитниками.Все мы прекрасно помним конфликт Денисова и нынешнего главного тренера сборной России в «Динамо». «Он мне сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает, что я для него не существую. Тренера и человека Черчесова он больше видеть не будет. Его желание быть выставленным на трансфер я уважил», – комментировал тогда ситуацию Станислав Саламович. Казалось бы, та история закрывает Игорю дорогу в сборную при Черчесове, тем более к домашнему ЧМ-2018 ему исполнится уже 34 года. Но иногда ради дела стоит забывать старые обиды. Не так давно Денисов сказал, что мечтает вернуться в сборную России и сыграть за неё на чемпионате мира под руководством Черчесова. Следующий шаг – за тренером. Несмотря ни на что, Денисов остаётся игроком высокого класса, которых недостает нынешней сборной, и держит свой уровень в «Локомотиве».