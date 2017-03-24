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Кокорин и ещё 7 футболистов РФПЛ, которых лишали водительских прав

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не сможет ездить за рулем 4 месяца. Вспоминаем, кто ещё из футболистов РФПЛ был лишён водительских прав.