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175 лет назад 2016
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Кого из футболистов лишали водительских прав: Кокорин, Погребняк, Радимов
Фото: instagram.com/kokorin9/
Текст: Данила Игнатов

Кокорин и ещё 7 футболистов РФПЛ, которых лишали водительских прав

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не сможет ездить за рулем 4 месяца. Вспоминаем, кто ещё из футболистов РФПЛ был лишён водительских прав.
24 марта 2017, пятница. 18:30. Футбол
→ Вопрос дня. Что делать с Кокориным?

Тома Фибель


Страшная история нынешнего защитника «Анжи» произошла в Бельгии. В ноябре 2008-го Фибель был игроком «Брюсселя». Однажды, перебрав с алкогольными напитками, француз ехал на большой скорости по автотрассе и насмерть сбил 38-летнего мотоциклиста. Суд наказал футболиста двумя годами тюрьмы и лишением водительских прав на три года. Из «Брюсселя» сразу после произошедшего Фибеля выгнали, однако вскоре он был заявлен за «Антверпен» из второго бельгийского дивизиона. Оказалось, адвокаты помогли футболисту найти способ избежать тюремного заключения.

Жонатан Лежар


Бывший полузащитник «Терека» Лежар был лишён водительских прав дважды. В 2009-м он сел за руль в нетрезвом состоянии и, не успев выехать с парковки, врезался в соседнюю машину. Бельгиец попытался скрыться, но не справился с управлением и протаранил ещё и гараж. За эти гонки с препятствиями Лежар
заплатил 1127 евро, провёл две недели в тюрьме и лишился прав на месяц, причём вернуть их он смог только после повторной сдачи экзаменов.

Но эта история ничему не научила вингера. Уже будучи игроком «Терека», он не пожалел свой Porsche Panamera и на полной скорости врезался в магазин на заправке в городе Тонгерен, нанеся владельцам ущерб в € 180 тыс. На этот раз Жонатана лишили прав на 4 месяца, заставив также пройти медицинское обследование, психологическое тестирование и третий экзамен по вождению. О том, прошёл ли бельгиец хотя бы один из этих тестов, информацию найти не удалось.

Павел Погребняк


Два года назад «Мерседес» нападающего «Динамо» был остановлен на Третьем транспортном кольце. Как говорит сам Погребняк, в Англии он привык к тому, что после матча можно выпить две кружки пива и сесть за руль. Действительно, в Англии допустимое количество алкоголя в крови – 0,8 промилле, а у Погребняка было обнаружено 0,44 промилле. Тем не менее судили Павла по российским законам, наказав полутора годами лишения прав и штрафом в 30 тыс. рублей.

Алексей Ионов


В 2011-м Алексей Ионов играл за «Зенит» и тоже лишился прав. Сотрудники ДПС остановили машину нынешнего игрока ЦСКА, когда он сидел на заднем сидении, а автомобилем управляла его девушка. Пока полицейские проверяли документы, Ионов совершил попытку уехать. Позже в Интернет попало видео, на котором вингер «Зенита» угрожает представителям органов правопорядка связями в ФСБ и грубит. Итог — путёвка в «Кубань» и полтора года без прав.

Торнике Окриашвили


Дорожный инцидент с грузинским полузащитником произошёл ещё за два года до того, как он оказался в «Краснодаре». В южном российском городе превысить скорость очень сложно из-за постоянные пробок, зато в бельгийском Генке — легко. Окриашвили управлял своим автомобилем на скорости 188 км/ч, превысив максимум больше чем в два раза, но остался без прав всего на месяц.

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Александр Кержаков


У форварда «Зенита» ситуация куда более запутанная. 7 декабря прошлого года Кержаков-старший выехал на встречную полосу и должен был получить повестку в суд, а позже сообщение о лишении прав, но оба документа, по словам футболиста, застряли в «Почте России». Далее в медиа появилась информация, что Кержакову грозит штраф в 30 тыс. рублей, 200 часов исправительных работ или даже 15 суток. «Предоставили выбор. Выбрал 15 суток в ОАЭ», — сообщил Александр в «Инстаграме».

Владислав Радимов


У другого бывшего зенитовца тоже отобрали права на полтора года в 2016-м. И история похожа: по словам Радимова, он выпил немного вина с друзьями в ресторане, находящимся недалеко от дома. Супруга Радимова покинула заведение раньше, случайно увезя с собой документы на машину и права, а бывший футболист решил, что сможет доехать до дома на автомобиле. В суде Вячеслав признал свою вину и сообщил, что раскаивается, но наказания не избежал.

Александр Кокорин


В начале марта, перед игрой с ЦСКА, Александр Кокорин был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе. Сегодня мировой суд Тверского района города Москвы наказал нападающего «Зенита» лишением прав на четыре месяца. Это решение может быть обжаловано в течение 10 дней. Защита настаивала на том, что на месте нарушения нет разметки, а следовательно Кокорин ни в чём не виноват, поэтому футболист если и нарушил правила, то несознательно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кержаков Александр Кокорин Алексей Ионов Владислав Радимов Джонатан Лежар Торнике Окриашвили
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