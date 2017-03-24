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175 лет назад 2016
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Товарищеский матч. Россия — Кот-д’Ивуар — 0:2
Фото: РИА Новости
Текст: Кирилл Хаит

Сборная России по топтанию на месте. Мы снова проиграли средней команде

Очередной матч сборной России, после которого кажется, что всё надо менять.
24 марта 2017, пятница. 21:10. Футбол
→ Россия — Кот-д'Ивуар: за день до матча в Краснодаре

Список игроков, на которых не мог рассчитывать Станислав Черчесов, впечатляет: Глушаков, Смолов, Дзюба, Дзагоев. Во многом благодаря этому в стартовом составе «Ростов» оказался представлен сразу четырьмя футболистами. Многие давно хотели на это посмотреть. Хотя Бухаров, у которого к 30 годам набралось целых два матча за сборную, – вряд ли решение с прицелом на перспективу. Но игрой в последних матчах он этот вызов точно заслужил. Поэтому у Черчесова была дополнительная возможность для очередных экспериментов с составом.

Сборная России никуда не спешит


На первой минуте Андрей Семёнов получил мяч от Александра Самедова и отдал Илье Кутепову. Тот продлил на Фёдора Кудряшова. Кудряшов вернул Кутепову. Кутепов продлил на Семёнова. Семёнов… тут возникло лёгкое дежавю. Примерно минуты три наши играли треугольником центральных защитников, изредка подключая то Самедова, то Юрия Жиркова. Если вы в этот момент считали пасы, то насчитали их около 20. Зрители, видимо, тоже считали, потому что вскоре начали свистеть.
Всё это напоминало лучшие традиции сборной эпохи позднего Капелло. Но потом пошли отличия. Кроме заброса одного из центральных защитников на форварда у сборной был план Б: быстро разыграть мяч на фланге и отправить в забег одного из латералей.
И ещё одно отличие: защитники не боялись дать пас в борьбу.

Ивуарийцы совершенно не прессинговали защитников, но атаковали Романа Зобнина и Александра Головина в момент приёма мяча. Группа атаки оставалась отрезанной от остальной команды и постепенно начала подтягиваться ближе к центральному кругу.

Робкое начало затруднило понимание расстановки сил. Первое время казалось, что сейчас сборная расслабится и попробует удивить соперников чем-то более непредсказуемым, чем перекат с фланга на фланг/заброс. Как ни странно, зажатость не уходила.
Сборная Кот-д’Ивуара провалилась на Кубке Африки и привезла в Краснодар очередное поколение атлетичных, но не слишком хорошо читающих игру футболистов. Пара исключений: Франк Кессье и Эрик Бейи. Главный тренер Марк Вильмотс не приехал. В общем, ивуарийцы явно рассчитывали как-то отбиться до перерыва. Только к середине тайма они поняли, как это просто.

Сборная Кот-д’Ивуара начинает что-то подозревать


Вообще-то, как только мяч оказывался в штрафной гостей, они начинали паниковать: теряли игроков, проигрывали позицию, оставляли зоны в собственной штрафной, позволяли бить. Но игроки сборной России выполняли часть работы соперников: то пас под удар Ерохину неточный то Бухаров не воспользуется пространством.

В атаке ивуарийцы чувствовали себя намного увереннее. Уилфрид Заха с удовольствием накручивал Семёнова, Джонатан Коджиа накручивал всех, кто подворачивался под руку. На 29-й минуте накрутил Кутепова, не позволил тому сбить себя с ног и мощно пробил в дальнюю девятку. По геометрии гол очень похож на гол Неймара уругвайцам: вынос защитника с левого фланга, нападающий обыгрывает защитника и вырывается один на один. Причём обоим хватило одного касания для подработки и второго – для удара. На 44-й минуте Заха ушёл от Самедова, Зобнина и Семёнова и выдал пас на Жованни Сио: счёт мог стать 2:0, но форвард промахнулся.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
24 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 – Коджиа – 30, 0:2 – Заха – 70
В промежутке между этими моментами Жирков со штрафного идеально навесил на Бухарова, и тот головой метров с восьми пробил мимо. И вот это уже встревожило. Потому что может не получаться что-то одно, но не всё сразу. В первом тайме у сборной России не получалось продвигать мяч в атаку, создавать опасные моменты, обводить, менять вектор атаки, выходить из-под прессинга, выигрывать единоборства, забегания, подборы, попадать по воротам, подборы, принимать своевременные решения, не суетиться, создавать зоны, использовать зоны, избегать ошибок в обороне, сохранять уверенность. Кажется, всё. Добавьте к этому умение пропускать крутые голы от средних команд. Да, мы точно это где-то видели.

С первых минут второго тайма сборная России стала показывать один фокус, которого не хватало раньше: играть вертикально. Улучшилось движение, Александр Ерохин наконец превратился в полноценное связующее звено между полузащитой и атакой. Давление на слабую защиту ивуарийцев усилилось, и это привело даже к двум опасным ударам подряд. Ерохин пробил издали (вратарь спас) и тут же нанёс удар после подачи углового — чуть-чуть не попал. Гости на это ответили вторым голом. Заха снова обыграл двоих и мощно ударил в нижний угол. Представить себе, что удастся отыграться с 0:2, было трудно.

Зачем это было?


Складывается впечатление, что работа тренера сборной России по футболу – это работа жреца. Главное в ней ритуал. Кто бы ни возглавлял команду, её узнаваемые черты никуда не уходят. Например, робость. Вы можете себе представить, с кем мы должны играть, чтобы наши игроки действовали смело? Не удачно, не гениально — просто смело… И наоборот: нет такой команды, которая в матче против этой России на почувствовала бы прилив куража. То самое чувство, что всё получается: адреналин, дерзкие решения, обыгрыши – наверное, против России очень приятно играть.
Складывается впечатление, что работа тренера сборной России по футболу – это работа жреца. Главное в ней ритуал.
И наоборот. Можно отрабатывать тактические схемы, экспериментировать с составом, нарабатывать связи – к чему всё это? Ведь даже выход три в три, когда главное – не запороть, всё равно будет запорот нервным пасом на пять метров. Это не совсем футбол, поскольку ни самая атакующая, ни самая обороняющаяся команда не станет играть настолько неуверенно. Пока любой соперник вызывает страх, комбинационная игра не то чтобы не наладится, а просто ни к чему. Чтобы реализовывать моменты, тоже нужна уверенность.

Лучший: Жигулёв


Угадайте, кто заставил зрителей стадиона «Краснодар» шуметь? Илья Жигулёв. Он открыл счёт в матче за молодёжную сборную России. Когда диктор назвал его фамилию, гул трибун заглушил комментатора. Похоже, что с эмоциями у болельщиков всё в порядке. Просто не было повода ими поделиться.

→ «Акуна матата». Сборной России пора перестать быть объектом насмешек
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Кот-д'Ивуара — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
24 марта 2017, пятница
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