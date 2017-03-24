Черчесов: ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать

Черчесов – человек, который не скрывает своих эмоций. Видно было, что его команда показала не совсем то, что он хотел. На настроении тренера, похоже, это сказалось в значительной степени.– Отчасти.– Отвечу так. Первый тайм соперник играл на контратаках, перекрыл все зоны. Сложно было проходить этотчастокол. На контратаке мы пропустили. Игра психологически для футболистов изменилась. В перерыве мы подсказали игрокам взвинтить темп. Края заработали, появились моменты — хотя, может быть, и не стопроцентные, но при стандартах все выигрывали. Во втором тайме гол назревал, но пропустили мы из-за девятого номера ивуарийцев. Хотя мы на разборе обращали на него внимание.– Я же не судья. Вы про футбол спрашивайте.– Она уже лет пять так.– Это не проблема. Это вопрос, который нужно решать. Болельщик пришёл — увы, фанатов мы полностью не удовлетворили. Мы сами это понимаем. Будем делать выводы.– Игра подсказывала, что к этому моменту требовались перемены.– Не люблю это обсуждать. У соперника тоже не было каких-то футболистов. Надо быть всегда готовым.– Давайте не путать. С Коста-Рикой мы провели хорошую игру, и сегодня зрителей пришло много. Краснодар – футбольный город. Не удалось выиграть – это не значит, что нужно перестать сюда ездить. «Краснодар» и Галицкий нас отлично встречают. Делают всё, чтобы нам было комфортно. Остальное за нами.– О том, что у нас нет возможности пробить по воротам, и мы не стараемся это делать. Во втором тайме моменты начали возникать.– Нет, есть несколько вариантов, которые отрабатывали. Во втором тайме проходил пас на Ерохина, подключался Самедов и так далее. Но в первом тайме они настолько хорошо играли, что этой возможности у нас не было. Не было заказа бить вперёд. Точнее, это последний из вариантов. Если два-три раза не проходит, то требуется переходить на другие способы, потому что игру необходимо переводить на чужую половину поля.– Поглядим. Болячки вылезают не сразу. Внимательно посмотрим, кто на что готов. Дзагоев перед этой игрой немного приболел, хотя он планировался в основном составе.– Есть формальности, которые полностью не улажены. Не хотели рисковать.– После игры я стараюсь ничего не говорить. Надо чётко понимать, что и когда озвучивать.– Есть такая поговорка, и в ней имеется доля истины, но не до конца. Мы одна команда и не перекладываем где-то что-то. Ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать. Это всегда так.– Игра только закончилась. Вы хотите, чтобы я вам назвал состав на следующий матч?– Это не новая схема для нас. На сегодняшний день мы на ней остановились. Нужно делать определённые вещи дальше, а не шарахаться из стороны в сторону.– Не хотелось бы обсуждать соперника. У нас своя команда, и мы с ней работаем. Какие-то нюансы поправляем. Что-то получается, что-то нет. Играя с подобными соперниками, мы можем сравнить, на что готовы сегодня. Футболисты и сами чувствуют, когда встречаются с такими сборными.– Вы хотите из меня выжать то, что я не хочу обсуждать?– Моё мнение: у меня футболисты, с которыми я работаю. И делаю это с удовольствием.