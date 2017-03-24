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175 лет назад 2016
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Станислав Черчесов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Черчесов: ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать

Несмотря на поражение от Кот-д'Ивуара, главный тренер сборной России Станислав Черчесов подробно ответил на все вопросы журналистов.
24 марта 2017, пятница. 23:20. Футбол
→ Сборная России по топтанию на месте. Мы снова проиграли средней команде

Черчесов – человек, который не скрывает своих эмоций. Видно было, что его команда показала не совсем то, что он хотел. На настроении тренера, похоже, это сказалось в значительной степени.

– Игра не получилась?
– Отчасти.

– Слышали когда-нибудь столько свиста в адрес сборной России, будучи игроком, зрителем или тренером?
– Отвечу так. Первый тайм соперник играл на контратаках, перекрыл все зоны. Сложно было проходить этот
частокол. На контратаке мы пропустили. Игра психологически для футболистов изменилась. В перерыве мы подсказали игрокам взвинтить темп. Края заработали, появились моменты — хотя, может быть, и не стопроцентные, но при стандартах все выигрывали. Во втором тайме гол назревал, но пропустили мы из-за девятого номера ивуарийцев. Хотя мы на разборе обращали на него внимание.

– Ещё один вопрос про свист...
– Я же не судья. Вы про футбол спрашивайте.

– Сборная России воспринимается уже достаточно негативно в сознании болельщиков.
– Она уже лет пять так.

– Это серьёзная проблема?
– Это не проблема. Это вопрос, который нужно решать. Болельщик пришёл — увы, фанатов мы полностью не удовлетворили. Мы сами это понимаем. Будем делать выводы.
— Почему замены сделали только на 71-й минуте?
– Игра подсказывала, что к этому моменту требовались перемены.

– Отсутствие Дзюбы и Смолова сильно сказалось?
– Не люблю это обсуждать. У соперника тоже не было каких-то футболистов. Надо быть всегда готовым.

– Второй матч сборной России в Краснодаре — и снова поражение. Может быть, не нужно сюда приезжать?
– Давайте не путать. С Коста-Рикой мы провели хорошую игру, и сегодня зрителей пришло много. Краснодар – футбольный город. Не удалось выиграть – это не значит, что нужно перестать сюда ездить. «Краснодар» и Галицкий нас отлично встречают. Делают всё, чтобы нам было комфортно. Остальное за нами.

– О чём говорили с футболистами в перерыве?
– О том, что у нас нет возможности пробить по воротам, и мы не стараемся это делать. Во втором тайме моменты начали возникать.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
24 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Россия
0 : 2
Кот-д'Ивуар
0:1 – Коджиа – 30, 0:2 – Заха – 70

– Показалось, что многие атаки начинал Семёнов длинными передачами. Это наигрывали?
– Нет, есть несколько вариантов, которые отрабатывали. Во втором тайме проходил пас на Ерохина, подключался Самедов и так далее. Но в первом тайме они настолько хорошо играли, что этой возможности у нас не было. Не было заказа бить вперёд. Точнее, это последний из вариантов. Если два-три раза не проходит, то требуется переходить на другие способы, потому что игру необходимо переводить на чужую половину поля.

– В матче в Сочи будут изменения в составе?
– Поглядим. Болячки вылезают не сразу. Внимательно посмотрим, кто на что готов. Дзагоев перед этой игрой немного приболел, хотя он планировался в основном составе.

– Какова ситуация с допуском Марио Фернандеса к играм за сборную России?
– Есть формальности, которые полностью не улажены. Не хотели рисковать.

– В раздевалке было жарко?
– После игры я стараюсь ничего не говорить. Надо чётко понимать, что и когда озвучивать.

– Говорят, что побеждают игроки, а проигрывает тренер. Применимо это и сейчас?
– Есть такая поговорка, и в ней имеется доля истины, но не до конца. Мы одна команда и не перекладываем где-то что-то. Ответственность несёт тренер, если вы это хотели услышать. Это всегда так.

– Ерохин был одним из лучших. Он выйдет против бельгийцев?
– Игра только закончилась. Вы хотите, чтобы я вам назвал состав на следующий матч?

– Сборная окончательно перешла на новую схему с тремя центральными защитниками?
– Это не новая схема для нас. На сегодняшний день мы на ней остановились. Нужно делать определённые вещи дальше, а не шарахаться из стороны в сторону.

– Средний уровень игроков сборной Кот-д'Ивуара выше нашего уровня?
– Не хотелось бы обсуждать соперника. У нас своя команда, и мы с ней работаем. Какие-то нюансы поправляем. Что-то получается, что-то нет. Играя с подобными соперниками, мы можем сравнить, на что готовы сегодня. Футболисты и сами чувствуют, когда встречаются с такими сборными.

– То есть средний уровень наших футболистов ниже?
– Вы хотите из меня выжать то, что я не хочу обсуждать?

– Просто интересно ваше мнение.
– Моё мнение: у меня футболисты, с которыми я работаю. И делаю это с удовольствием.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
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